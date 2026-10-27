Qué significa que algunos estudios vinculen el exceso de peso con una mayor “edad cerebral”

Los estudios de neuroimagen identifican asociaciones entre el exceso de peso y cambios en la estructura del cerebro, aunque factores metabólicos, cardiovasculares y hábitos cotidianos también influyen en la salud neurológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La relación entre obesidad y envejecimiento cerebral aparece en estudios de neuroimagen, pero no permite calcular la “edad” del cerebro de una persona ni establecer que el peso sea la única causa de los cambios observados.

La llamada edad cerebral surge de modelos que comparan resonancias con grandes bases de datos, mientras factores como el sueño, la presión arterial, la diabetes y la actividad física también influyen en la salud neurológica.

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Un estudio publicado en 2010 en Human Brain Mapping examinó resonancias magnéticas de 94 adultos mayores que permanecieron sin deterioro cognitivo durante al menos cinco años después de los análisis. Los investigadores observaron que un índice de masa corporal más elevado se asociaba con menores volúmenes de tejido en determinadas regiones cerebrales.

El trabajo incluyó a personas mayores de 70 años y comparó grupos con peso considerado normal, sobrepeso y obesidad. El estudio original no estableció que el exceso de peso provocara de manera directa esos cambios.

Los autores usaron una comparación gráfica para explicar sus resultados. Según sus cálculos, los cerebros de las personas con sobrepeso presentaban rasgos estructurales parecidos a los de individuos ocho años mayores, mientras que en el grupo con obesidad la diferencia llegaba a 16 años.

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Las imágenes cerebrales de personas con sobrepeso u obesidad reflejaron una edad estimada ocho años superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa expresión no equivale a un diagnóstico ni significa que una persona con obesidad tenga un cerebro envejecido exactamente 16 años más que su edad cronológica. Describe una asociación estadística dentro de una muestra específica.

El estudio halló diferencias en regiones vinculadas con memoria y planificación

Las imágenes mostraron diferencias en los lóbulos frontales, el hipocampo y otras áreas relacionadas con la memoria, la planificación y el control de ciertas funciones cognitivas. También se detectaron variaciones en sustancia blanca, el conjunto de fibras que facilita la comunicación entre distintas zonas del cerebro.

El hipocampo es una estructura situada en la profundidad del cerebro y participa en la formación de recuerdos. Los lóbulos frontales, ubicados en la parte anterior, intervienen en procesos como la organización de tareas, la toma de decisiones y la regulación de la conducta. Que una resonancia registre diferencias en esas regiones no permite, por sí sola, anticipar problemas de memoria ni definir la evolución cognitiva de una persona.

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Las resonancias funcionales permiten evaluar la comunicación entre zonas cerebrales en cuadros de depresión y trastorno bipolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación analizó asociaciones, no relaciones de causa y efecto. El índice de masa corporal puede estar relacionado con múltiples variables: hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, niveles de colesterol, inflamación, sedentarismo, calidad del sueño, alimentación, consumo de alcohol y condiciones socioeconómicas. Varias de ellas pueden afectar de forma independiente la salud cardiovascular y cerebral.

Estudios posteriores, con muestras más amplias, también encontraron vínculos entre medidas de adiposidad y cambios en la estructura cerebral. Un análisis de más de 40 mil participantes del Biobanco del Reino Unido asoció la obesidad y otras mediciones corporales con diferencias en la microestructura de la sustancia blanca.

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Los autores advirtieron que los efectos observados fueron pequeños y que se necesitan estudios de seguimiento e intervenciones para aclarar la dirección de esa relación. La investigación evaluó asociaciones, no consecuencias inevitables.

La “edad cerebral” es un indicador de investigación, no un diagnóstico

La expresión “edad cerebral” se usa para describir modelos informáticos que estiman una edad a partir de rasgos observables en una resonancia. Luego, esa predicción se compara con la edad cronológica. Si el cálculo resulta mayor, se habla de una brecha positiva; si resulta menor, de una brecha negativa.

Esa brecha no define el futuro cognitivo de una persona. Los modelos pueden variar según el tipo de imagen, la población incluida en la base de datos y el algoritmo utilizado. El margen de error también cambia entre investigaciones. Por eso, su utilidad principal sigue concentrada en el campo científico y no reemplaza una consulta neurológica, una evaluación cognitiva ni los estudios clínicos habituales.

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La información disponible tampoco permite reducir la salud cerebral a una cifra de peso. Una revisión reciente sobre obesidad metabólicamente saludable concluyó que las investigaciones todavía presentan resultados parciales y, en algunos casos, contradictorios.

El trabajo señaló que los efectos observados pueden estar mediados por alteraciones metabólicas, inflamatorias y cardiovasculares, además de la distribución de grasa corporal y la duración de la exposición a esos factores. La revisión remarcó la necesidad de estudios longitudinales.

Los factores cardiovasculares también forman parte de la salud cerebral

La relación entre cuerpo y cerebro no depende de un único indicador. La presión arterial elevada, la diabetes, el tabaquismo, los trastornos del sueño y la falta de actividad física pueden afectar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de problemas cognitivos a lo largo del tiempo.

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El descanso también merece atención. Dormir poco se asocia con dificultades de concentración, memoria y regulación metabólica, aunque tampoco permite explicar por sí solo los cambios que muestra una resonancia.

El descanso facilita la eliminación de sustancias de desecho del cerebro y favorece la reparación del tejido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de la salud cerebral requiere observar el conjunto: controles médicos, presión arterial, glucosa, hábitos de movimiento, descanso, alimentación, vínculos sociales y estimulación cognitiva.

Los resultados de las neuroimágenes pueden ayudar a investigar cómo interactúan esos factores. No deben utilizarse para estigmatizar a las personas por su peso ni para presentar una “edad cerebral” como sentencia individual. Las resonancias aportan información valiosa, pero su interpretación siempre debe considerar la historia clínica, los síntomas, los antecedentes familiares y la evaluación de profesionales especializados.

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