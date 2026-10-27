Ciencia

Cómo la dieta cetogénica puede generar cambios en los ciclos menstruales, según un nuevo estudio

Una investigación liderada por Madison Kackley en la Universidad Estatal de Ohio siguió durante semanas a un grupo de mujeres que adoptó este tipo de alimentación, y los resultados abren una línea de análisis sobre su posible vínculo con la salud hormonal femenina

Un plato con medio aguacate, huevos cocidos, salmón y aceite junto a un calendario marcado con tinta roja, una lanceta médica y una tira reactiva.
Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio publicado en la revista PLOS ONE vinculó la presencia de cetonas en sangre con alteraciones en el ciclo menstrual (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando el ciclo menstrual se vuelve irregular o la ausencia prolongada de menstruación se extiende, las dudas sobre la salud hormonal suelen ganar lugar. En ese escenario, una investigación reciente observó que la presencia de cetonas en sangre se vinculó con cambios en el ciclo menstrual de algunas mujeres.

El resultado abre una vía de estudio sobre la relación entre esas sustancias y el período, pero no alcanza para establecer una recomendación general.

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El ensayo duró seis semanas, incluyó a 19 mujeres y se basó en los cambios que ellas mismas comunicaron. Por eso, aún falta precisar los mecanismos que podrían explicar la asociación.

El estudio fue publicado en la revista científica PLOS ONE y tuvo como autora principal a Madison Kackley, investigadora de la Universidad Estatal de Ohio. Jeff Volek, profesor de Ciencias Humanas de la misma institución, fue el autor sénior del trabajo.

Primer plano de una mano derecha escribiendo con un rotulador negro en un calendario de escritorio, con una tableta digital de pantalla blanca y borrosa al fondo.
El ensayo clínico evaluó durante seis semanas a diecinueve mujeres con sobrepeso y en etapa previa a la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Once de 13 mujeres en cetosis registraron cambios en el período

El ensayo comparó tres formas de alimentación durante seis semanas, todas dirigidas a bajar de peso. Siete mujeres siguieron una dieta cetogénica, seis combinaron esa pauta con suplementos de sales de cetonas y otras seis mantuvieron una dieta baja en grasas, según describen los autores.

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La dieta cetogénica reduce de forma marcada los carbohidratos y aumenta el consumo de grasas.

En esas condiciones, el cuerpo transforma parte de la grasa en cetonas, que pueden servir como fuente de energía cuando hay poca glucosa disponible. Los suplementos también pueden elevar esos niveles en sangre sin necesidad de cambiar la alimentación.

Manos de una mujer que sostienen un teléfono inteligente con una aplicación de seguimiento del ciclo menstrual en pantalla.
Once de las trece voluntarias que alcanzaron la cetosis nutricional informaron modificaciones en la frecuencia o en el volumen de su sangrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 19 voluntarias eran mujeres antes de la menopausia, sanas y con sobrepeso. Tenían una edad promedio de 34 años y recibieron todos los alimentos durante la intervención.

El estudio indicó que ambos planes de alimentación se asociaron con pérdida de peso, menos grasa corporal, mejores niveles de colesterol y una mejor respuesta del organismo a la insulina.

Las variaciones en la menstruación aparecieron entre quienes llegaron a la cetosis nutricional. Once de las 13 mujeres en esa condición comunicaron cambios en la frecuencia del período, en la cantidad de sangrado o en ambos aspectos. El grupo que siguió una dieta baja en grasas no registró modificaciones.

Filete de salmón, aguacate laminado, huevo poché y nueces en un plato cerámico sobre una superficie de mármol blanco.
El grupo que mantuvo una alimentación baja en grasas no registró variaciones menstruales, a pesar de experimentar una pérdida de peso similar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas perdieron una proporción de peso similar. Por ese motivo, los autores consideraron que los cambios observados no se explicarían solo por el descenso de peso.

El trabajo no demostró una relación de causa y efecto, sino una asociación que deberá ser examinada en investigaciones más amplias.

Alrededor de un tercio recuperó la menstruación después de más de un año

Las investigadoras y los investigadores preguntaron por antecedentes menstruales y por los cambios ocurridos durante el ensayo.

Alrededor de un tercio de las participantes comunicó que la menstruación reapareció después de más de un año de ausencia, de acuerdo con los resultados publicados.

Ilustración médica conceptual del útero femenino, trompas de Falopio y ovarios con zonas de brillo sutil, sobre la silueta del torso de una mujer.
Aproximadamente un tercio de las participantes recuperó la menstruación tras más de un año de ausencia continuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información sobre los ciclos surgió de los reportes de las propias participantes, recogidos durante las evaluaciones realizadas cada dos semanas.

El estudio no utilizó una herramienta de consulta previamente comprobada para registrar esos cambios, una limitación que reduce el alcance de las conclusiones.

Las dos mujeres que no informaron variaciones utilizaban anticonceptivos orales. En cambio, quienes sí comunicaron modificaciones no empleaban anticoncepción hormonal.

Los autores indicaron que ese dato no permite separar con precisión el efecto de los anticonceptivos de otros factores, aunque lo tuvieron en cuenta al revisar las respuestas.

Los suplementos no mostraron mejoras adicionales durante el ensayo

El estudio comparó la dieta cetogénica con y sin sales de cetonas. Agregar esos suplementos no produjo una mejora extra en la pérdida de peso ni en las demás mediciones de salud realizadas.

Ginecóloga sonriente con bata blanca y estetoscopio sostiene tableta y bolígrafo, conversando con una mujer en un consultorio médico.
La incorporación de suplementos de sales de cetonas no aportó mejoras adicionales en el descenso de peso ni en otros parámetros metabólicos

Sin embargo, quienes siguieron la pauta cetogénica presentaron niveles altos de cetonas en sangre, incluidas las dos mujeres que no comunicaron variaciones en su menstruación.

Los autores señalaron que todavía no se conoce el mecanismo que podría explicar la relación entre la cetosis nutricional y los cambios descriptos en los ciclos. El tamaño reducido de la muestra y el carácter autoinformado de los datos impiden extender los resultados a todas las mujeres.

Los hallazgos aportan una hipótesis de trabajo, pero no reemplazan la evaluación clínica de las alteraciones menstruales ni prueban que la dieta cetogénica o los suplementos sean una solución para todos los casos.

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