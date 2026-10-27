Ciencia

Qué ayuda a reducir el riesgo de resfrío y qué suplementos tienen beneficios limitados

El descanso suficiente, el lavado cuidadoso y la renovación ambiental conforman una estrategia respaldada por autoridades sanitarias, mientras que ciertas promesas ofrecen beneficios limitados ante infecciones respiratorias

Ilustración de una mujer sentada en la cama con un pañuelo en la nariz, junto a una mesa de noche con lámpara, caja de pañuelos y vaso de agua
La higiene, el descanso adecuado y la ventilación de los ambientes son medidas respaldadas por la evidencia científica para reducir el riesgo de resfríos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El resfrío común no tiene una fórmula infalible para evitarlo, pero algunas medidas reducen la exposición a los virus y otras pueden aliviar síntomas. Dormir bien, mejorar la ventilación y mantener la higiene tienen más respaldo que las megadosis de vitaminas o los remedios promocionados como refuerzos de las defensas.

Esta afección suele estar causada por rinovirus, aunque otros virus también pueden producir síntomas semejantes. Congestión nasal, dolor de garganta, tos y malestar general pueden confundirse con gripe, COVID-19 o virus respiratorio sincitial. Por eso, si hay fiebre alta, dificultad para respirar, dolor de pecho, deshidratación o un empeoramiento progresivo, es necesario consultar a un profesional de salud.

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Evitar el contacto estrecho y mejorar el aire interior

Reducir la exposición a personas con síntomas respiratorios baja las posibilidades de contagio. Si una persona está enferma, quedarse en casa cuando sea posible, cubrir tos y estornudos, y evitar el contacto con adultos mayores, personas inmunocomprometidas o con enfermedades crónicas son medidas de protección para quienes pueden sufrir complicaciones.

Una persona abrigada en la cama se limpia la nariz junto a un termómetro, pañuelos, caldo, té, ajo y un frasco de vitamina D.
Evitar el contacto cercano con personas enfermas y adoptar medidas de prevención ayuda a reducir los contagios y proteger a los grupos más vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomienda sumar higiene, aire más limpio, distancia física y mascarillas como capas de prevención frente a virus respiratorios. Un respirador N95 bien ajustado ofrece una protección individual mayor que otros tapabocas, aunque las mascarillas quirúrgicas también pueden limitar la dispersión de secreciones de una persona enferma.

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Abrir ventanas, renovar el aire y evitar espacios cerrados con poca ventilación ayuda a disminuir la concentración de partículas respiratorias. Los purificadores con filtros HEPA pueden complementar esa estrategia, sobre todo en interiores donde no resulta posible ventilar de forma suficiente.

Lavarse las manos sigue siendo una medida útil

La higiene de manos reduce la posibilidad de llevar virus desde objetos o secreciones a ojos, nariz y boca. El lavado con agua y jabón debe durar al menos 20 segundos, en especial antes de comer, después de toser o estornudar y tras el contacto con una persona enferma.

Dos manos entrelazadas y cubiertas de espuma de jabón bajo el chorro de agua corriente de un grifo.
Los médicos recomiendan lavarse las manos entre 20 y 30 segundos con agua y jabón, sobre todo antes de comer o tras estar con alguien enfermo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no hay agua y jabón disponibles, los desinfectantes con al menos 60% de alcohol son una alternativa. Los CDC señalan que el objetivo no es desinfectar compulsivamente cada superficie, sino adoptar hábitos que reduzcan la transmisión cotidiana.

Dormir menos de seis horas se asoció con más resfríos

El descanso insuficiente figura entre los factores asociados con mayor susceptibilidad al resfrío. Un estudio realizado con 164 adultos sanos registró sus hábitos de sueño durante una semana y luego los expuso a rinovirus en condiciones controladas. Quienes dormían menos de seis horas por noche tuvieron una probabilidad más de cuatro veces mayor de desarrollar un resfrío que quienes superaban las siete horas.

El trabajo, publicado en la revista Sleep, no demuestra que dormir bien garantice inmunidad, pero sí respalda la importancia de sostener horarios regulares y una cantidad suficiente de descanso. El estudio original midió el sueño con actígrafos, dispositivos de muñeca que registran los períodos de actividad y reposo.

La actividad física regular también se vincula con una mejor salud general, aunque no existe prueba de que por sí sola evite el resfrío. Durante un cuadro leve, conviene reducir la intensidad y priorizar el descanso si hay fiebre, dolores musculares intensos o fatiga marcada.

Vitamina C, zinc y ginseng tienen límites

La vitamina C no previene resfríos en la población general, aunque su consumo regular puede acortar levemente la duración de los síntomas. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos advierte que las dosis elevadas pueden causar malestares digestivos y no ofrecen una protección proporcional.

Tabletas, comprimidos, suplementos dietéticos, cápsulas multicolor, cuidado personal, nutrición esencial, farmacología, bienestar físico, prevención, energía vital – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las dosis vitamínicas extra no demostraron beneficios significantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zinc tampoco mostró un beneficio claro para prevenir resfríos. Una revisión de Cochrane concluyó que podría reducir alrededor de dos días la duración de un cuadro ya iniciado, aunque la certeza de la evidencia es baja. Sin embargo, su uso por vía intranasal no se recomienda, ya que se lo vinculó con la pérdida persistente o permanente del olfato.

La información sobre ginseng y vitamina D es menos concluyente, ya que los Institutos Nacionales de Salud describen resultados heterogéneos para ambos suplementos. Esta última es necesaria para múltiples funciones del organismo, pero tomarla sin indicación médica no equivale a prevenir infecciones respiratorias.

Los antibióticos no sirven contra el resfrío porque actúan sobre bacterias, no sobre virus. Su uso innecesario puede causar efectos adversos y favorecer la resistencia antimicrobiana.

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