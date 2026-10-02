Edad cerebral: qué es y por qué puede dar indicios más allá de los años cumplidos

La brecha de edad cerebral calcula la diferencia entre los años cumplidos por una persona y el envejecimiento estimado de su sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conocer la edad del cerebro puede aportar información sobre la salud cognitiva más allá de los años que indica el documento de identidad. El envejecimiento cerebral no ocurre de manera idéntica en todas las personas y puede reflejar diferencias en funciones como la memoria, la atención, la capacidad de resolver problemas y la velocidad para procesar información.

La importancia de esta medición está en que permite observar si una persona presenta rasgos compatibles con el envejecimiento esperado o si, por el contrario, parece acumular cambios con mayor rapidez. Esa diferencia entre la edad cerebral y la cronológica puede contribuir a estudiar riesgos asociados con la salud física y mental.

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El dato no ofrece por sí solo un diagnóstico ni predice de forma definitiva el futuro de una persona. Sin embargo, su análisis puede sumar un indicador para comprender el estado de la salud cognitiva, identificar la necesidad de evaluaciones más completas y reforzar la atención sobre los hábitos que influyen en el envejecimiento a lo largo de la vida.

Qué métodos sirven para conocer la edad cerebral

Este dato se calcula a partir de neuroimágenes, especialmente resonancias magnéticas estructurales, y sistemas de aprendizaje automático entrenados con grandes bases de datos. De acuerdo con Adriana Castro Zavala, neurocientífica de la Universidad de Málaga, en declaraciones a The Conversation, el procedimiento compara la forma, el volumen y otros rasgos anatómicos de un cerebro con patrones observados en personas de edades conocidas.

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Los modelos informáticos de aprendizaje automático analizan resonancias magnéticas para comparar la estructura cerebral con patrones conocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado suele expresarse mediante la diferencia entre la predicción y la edad cronológica, una medida conocida como brecha de edad cerebral. Cuando el valor es positivo, indica que la salud cognitiva presenta características asociadas a una edad mayor que la esperable para esa persona. Un resultado negativo, en cambio, señala rasgos compatibles con una edad estimada más baja. No equivale a un diagnóstico ni determina por sí solo la evolución de la salud cognitiva.

Una revisión publicada en Journal of Personalized Medicine, señaló que estos modelos utilizan, en gran parte, imágenes de resonancia magnética ponderada en T1. Esta modalidad permite analizar aspectos anatómicos como el volumen cerebral, el grosor cortical y características de regiones subcorticales. Los autores indicaron que el margen de error habitual de las predicciones puede oscilar entre dos y diez años, según el tipo de imagen, el algoritmo y los métodos empleados para procesar los datos.

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La revisión también advirtió que aún no existe un protocolo único para determinar la edad cerebral. Los resultados pueden variar por la calidad y el origen de las imágenes, el tamaño de las muestras de entrenamiento y el sistema de inteligencia artificial elegido. Por esa razón, la técnica se considera un biomarcador prometedor, pero no una prueba concluyente para diagnosticar de forma aislada enfermedades neurodegenerativas o trastornos psiquiátricos.

El envejecimiento natural de la persona puede acompañarse de modificaciones en la memoria de trabajo y la atención dividida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud cognitiva tampoco se reduce a una imagen cerebral. La American Brain Foundation explica que el envejecimiento natural puede acompañarse de cambios en la memoria de trabajo, la atención dividida y la velocidad para procesar información. La memoria de trabajo permite mantener una cantidad limitada de datos durante unos segundos, como un número telefónico antes de marcarlo. Estos cambios pueden ser sutiles y no implican necesariamente una enfermedad.

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Los hábitos cotidianos se asocian con una mejor salud cognitiva

Las medidas de edad cerebral permiten observar asociaciones entre salud general, estilo de vida y función cognitiva, pero no reemplazan los controles médicos ni las evaluaciones especializadas. La American Brain Foundation sostiene que la actividad física, una alimentación equilibrada, el descanso adecuado, el aprendizaje continuo y los vínculos sociales figuran entre los hábitos vinculados con la preservación de las capacidades cognitivas a lo largo del tiempo.

La reserva cognitiva fortalece la capacidad del cerebro para resistir daños mediante la lectura, los juegos de estrategia y el aprendizaje de idiomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fundación también menciona el manejo del estrés como un aspecto relevante. Según los expertos, las tensiones crónicas se asocian con alteraciones en los sistemas inmunitario y cardiovascular, dificultades para el descanso y menor capacidad de concentración y toma de decisiones. Las estrategias citadas incluyen la atención plena, la meditación, el ejercicio regular y la respiración profunda, sin que se las presente como sustitutos de una consulta profesional cuando existe malestar persistente.

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Mantener factores de salud física bajo seguimiento constituye otra dimensión del cuidado cognitivo. La revisión de Sone y Beheshti informó asociaciones entre una brecha de edad cerebral más elevada y factores como diabetes, tabaquismo, consumo de alcohol, hipertensión, obesidad y riesgo cardiovascular en diferentes estudios. Los autores aclararon que los métodos y las poblaciones analizadas fueron diversos, por lo que esas relaciones no deben interpretarse como determinantes individuales.

El aprendizaje y las actividades que exigen atención también forman parte de la llamada reserva cognitiva. Los expertos en The Conversation definen este concepto como la capacidad del cerebro para resistir daños o compensar pérdidas de funciones cognitivas. Entre las prácticas mencionadas se encuentran aprender nuevas habilidades, estudiar idiomas, leer, resolver rompecabezas, pintar, tejer o participar en juegos de estrategia.

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La actividad física, la alimentación equilibrada y el descanso adecuado figuran entre los hábitos vinculados con la preservación cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad de marcha aparece como otro indicador funcional que puede aportar información complementaria. La BBC informó que las personas de 45 años con una marcha más lenta en un estudio longitudinal mostraron, en promedio, peores resultados en pruebas de memoria, razonamiento y velocidad de procesamiento, además de diferencias observables en resonancias magnéticas. El medio remarcó que caminar requiere la coordinación de músculos, visión, corazón, pulmones, cerebro y sistema nervioso, por lo que una reducción marcada de la velocidad puede justificar una evaluación de salud.

La estimación de la edad cerebral puede sumar una herramienta objetiva al estudio del envejecimiento, siempre que se interprete junto con la historia clínica, la evaluación cognitiva y otros indicadores de salud. La investigación continúa enfocada en mejorar la precisión de los modelos y en definir cuándo estos resultados pueden trasladarse de los estudios científicos a la atención habitual.

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