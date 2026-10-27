Ciencia

Niveles más bajos y tratamiento precoz: las nuevas guías globales fijan estándares más estrictos sobre la hipertensión

Las directrices de la ISH, elaboradas por expertos de 23 países, eliminan la categoría "normal-alta" y proponen intervenir antes con fármacos. Qué tener en cuenta

Pintura de un médico y un paciente sentados frente a una mesa con un tensiómetro, una lámina ilustrada y un vaso de agua sobre fondo terracota.
La Sociedad Internacional de Hipertensión reemplazó la categoría normal-alta por la etiqueta de presión arterial elevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presión arterial alta provoca cada año unos 11 millones de muertes en todo el mundo, más que cualquier otro factor de riesgo asociado a enfermedades no transmisibles, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, cerca de 1.400 millones de personas de entre 30 y 79 años conviven con esta condición, una cifra que se duplicó desde 1990 y que podría superar los 1.500 millones hacia 2030.

De acuerdo con el mismo informe, apenas un 20 % logra controlar sus valores por debajo de 140/90 mmHg (unidad que expresa la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales). Las nuevas guías globales de la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH), presentadas el 24 de octubre en Dubái, proponen ahora tratar antes y con metas más estrictas, lo que podría cambiar la forma en que millones de personas reciben atención.

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Durante años, la comunidad médica debatió cuál era el momento adecuado para indicar fármacos a quienes presentaban valores por encima de lo normal sin alcanzar el diagnóstico formal de hipertensión. Ese segmento, considerado una zona gris, quedaba relegado a recomendaciones generales sobre hábitos de vida. La pregunta de fondo era si convenía actuar con medicación temprana o esperar a que los registros cruzaran el umbral clásico.

Pintura de un hombre sentado con un brazalete de tensiómetro en el brazo, una libreta abierta y un bolígrafo sobre una mesa de madera.
El monitoreo estandarizado en el hogar se establece como el método principal para el diagnóstico de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un documento publicado en la revista Journal of Hypertension ofrece una respuesta concreta. Elaborado por 13 autores y revisado por 24 expertos de 23 países, actualiza las directrices de 2020 con cambios que van desde la clasificación de los niveles de presión hasta las opciones farmacológicas disponibles.

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Las guías redefinen categorías y adelantan la intervención

Una de las novedades más relevantes es la reclasificación de la franja que hasta ahora se denominaba “normal-alta”. Las directrices previas situaban ese rango entre 130 y 139 mmHg de presión sistólica, la que se registra cuando el corazón se contrae para bombear sangre, o entre 85 y 89 de diastólica, la que se mide cuando el músculo cardíaco se relaja entre latidos. Las nuevas guías reemplazan esa etiqueta por “presión arterial elevada” y amplían la definición al incluir valores diastólicos desde 80 mmHg, es decir, incorporan lecturas de 80 a 84 que antes quedaban fuera.

Bajo el criterio de atención óptima, el documento indica que las personas con bajo riesgo cardiovascular y cifras elevadas confirmadas deberían recibir medicación si, tras tres meses de modificaciones en sus hábitos, los valores no descienden. Dicho de otro modo, más pacientes podrían tratarse antes de alcanzar el umbral de 140/90 con el que se diagnostica formalmente la hipertensión, un criterio que las guías mantienen sin cambios.

Ilustración de un corazón anatómico rodeado por un brazalete de tensiómetro conectado a un manómetro con aguja sobre fondo claro.
La estrategia global integra a enfermeros y farmacéuticos junto con la aplicación de inteligencia artificial ISH OnTheGo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde la publicación de nuestras guías de 2020, la evidencia ha avanzado de manera notable, lo que hace vital proporcionar a los profesionales de la salud una orientación clara, práctica y actualizada”, afirmó George Stergiou, presidente de la ISH para el período 2024-2026 y responsable del desarrollo de las nuevas directrices, según el comunicado de prensa.

Metas más ambiciosas y medición centralizada en el hogar

Las guías de 2020 fijaban una meta por debajo de 130/80 mmHg para menores de 65 años, mientras que para quienes superaban esa edad el objetivo era menos exigente, de 140/90. El nuevo documento extiende la meta de 130/80 de forma más amplia bajo el criterio de atención óptima, lo que incluye a muchos adultos mayores. No obstante, según se detalla en el estudio, las decisiones deben individualizarse en personas de más de 85 años, en quienes presenten fragilidad, descensos bruscos de tensión al ponerse de pie o expectativa de vida limitada.

Otro cambio sustancial atañe a la medición. Las directrices de 2026 posicionan al monitoreo domiciliario estandarizado como método principal tanto para diagnosticar como para hacer seguimiento, y advierten contra las mediciones casuales, ya sea en el hogar o en la clínica, dado que suelen arrojar cifras superiores a las reales.

Nuevos fármacos y un plan global de implementación

Pintura de un médico con camisa azul que escribe en una ficha junto a un tensiómetro digital conectado al brazo de un paciente.
El documento sumó alternativas de tratamiento como los inhibidores de la aldosterona sintasa y el procedimiento de denervación renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de tratamiento, las guías incorporan clases farmacológicas que no figuraban en el documento anterior. Entre ellas se encuentran los inhibidores de la aldosterona sintasa, que bloquean la producción de una hormona encargada de regular el equilibrio de sodio y potasio, y los antagonistas del receptor de endotelina, que actúan sobre una sustancia que contrae los vasos sanguíneos.

También se contempla la denervación renal, un procedimiento que interrumpe señales nerviosas en las arterias de los riñones, reservado a pacientes en los que el tratamiento convencional resulta insuficiente.

Las directrices amplían además la participación de profesionales no médicos capacitados, como enfermeros y farmacéuticos, en la cadena de cuidados, una medida orientada a mejorar la cobertura en regiones con escasez de personal sanitario.

“La implementación de estas guías será una prioridad de mi presidencia en la ISH, en colaboración con socios de todo el mundo para abordar los desafíos del manejo de la hipertensión en distintos entornos sanitarios”, señaló Kazuomi Kario, nuevo presidente de la entidad, según el comunicado de prensa. La publicación se acompaña del lanzamiento de ISH OnTheGo, una aplicación basada en inteligencia artificial diseñada para ayudar a los profesionales a aplicar las recomendaciones en la práctica diaria.

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