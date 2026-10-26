Ciencia

Escribir a mano o teclear: cuál ayuda más a aprender y recordar, según la ciencia

Un psicólogo especializado en neurociencia cognitiva detalló cómo estos dos métodos impactan en las regiones cerebrales asociadas a la memoria y la comprensión

Una mano escribe con pluma estilográfica sobre papel y otra mano reposa sobre las teclas de un teclado gris en una mesa de madera.
Un psicólogo especializado en Neurociencia Cognitiva señaló que el trazo manuscrito activa circuitos neuronales más amplios y complejos que el teclado, aunque advirtió que los hallazgos deben interpretarse con cautela (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La velocidad del teclado domina la rutina digital, pero la neurociencia advierte que trazar letras a mano activa circuitos cerebrales más complejos, con posibles efectos positivos sobre la memoria y la comprensión. Así lo señaló José Ángel Muñoz, psicólogo especializado en Neurociencia Cognitiva y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de España, en declaraciones recogidas por Infosalus.

El especialista explicó que tanto la escritura manuscrita como la digital comparten los procesos lingüísticos básicos: el cerebro asocia conceptos con palabras, las convierte en letras y pone en marcha los movimientos para plasmarlas. Sin embargo, la verdadera diferencia radica en la ejecución motora y en la respuesta neuronal que cada método desencadena.

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La escritura manual genera una actividad cerebral más rica e interconectada

Muñoz precisó que escribir a mano exige trazar cada letra y coordinar con exactitud los movimientos de dedos y muñeca, mientras que teclear se limita a localizar las teclas y pulsarlas en la secuencia correcta. Un estudio realizado mediante electroencefalografía respaldó esa distinción: la práctica manuscrita se asoció con una actividad neuronal más amplia, sobre todo en las regiones centrales y parietales del cerebro.

Infografía con una persona que escribe en un cuaderno frente a una computadora portátil, acompañada de diagramas, íconos y textos explicativos.
Una infografía detalla cómo la escritura manual estimula procesos neuronales vinculados a la memoria y plantea la combinación estratégica con el teclado digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una posible explicación es que escribir a mano integra la información visual, el movimiento y las sensaciones que recibimos de nuestros propios músculos y dedos”, indicó el profesional. Esa experiencia multisensorial podría favorecer la retención y el entendimiento, aunque matizó que los resultados deben interpretarse con prudencia.

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Una revisión científica publicada en la revista Life examinó múltiples investigaciones y concluyó que el trazo manuscrito implica redes vinculadas al control motor, la percepción sensorial y funciones cognitivas de mayor complejidad. Los autores señalaron que esa integración contribuye a la codificación de la información, un proceso relacionado con su posterior recuerdo.

El ritmo más pausado del lápiz sobre el papel también otorga tiempo adicional para organizar las ideas. “Cuando tomamos apuntes a mano, normalmente no podemos transcribirlo todo literalmente, de modo que debemos seleccionar la información importante y sintetizarla”, detalló el experto. Con el teclado, en cambio, el usuario puede recoger más datos en menos tiempo, pero corre el riesgo de transcribir de forma mecánica, sin reflexionar sobre el contenido.

Combinar papel y pantalla es la estrategia más efectiva según el especialista

Seis adultos mayores, tres hombres y tres mujeres, sentados alrededor de una mesa, con libros, cuadernos, lápices y tazas.
Una investigación realizada con electroencefalografía encontró mayor actividad neuronal en regiones centrales y parietales al escribir a mano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El académico sugirió una fórmula práctica: utilizar el teclado para captar información con rapidez durante clases o reuniones, y recurrir después al papel para reorganizarla y resumirla. “Intentar explicar por escrito lo aprendido sin consultar el material puede ayudarnos a detectar lagunas y reforzar lo estudiado”, precisó.

La técnica manuscrita también resulta útil para elaborar esquemas, vincular conceptos mediante dibujos sencillos y expresar experiencias o emociones. Esas actividades facilitan la síntesis y permiten pasar del texto a la representación gráfica de forma inmediata.

No obstante, Muñoz advirtió que no conviene esperar resultados automáticos. Escribir a mano puede potenciar capacidades como la atención y el pensamiento crítico, pero estas requieren entrenamiento constante y una buena formación educativa. Durante la infancia y la juventud, el cerebro presenta mayor plasticidad, es decir, una capacidad superior para modificar sus conexiones ante nuevos estímulos.

La educación no debería abandonar el lápiz y el papel pese a la digitalización

Primer plano de las manos de una persona escribiendo en un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul clara.
Una revisión publicada en la revista Life analizó múltiples estudios y concluyó que la escritura manual activa redes vinculadas al control motor y la percepción sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la edad adulta y en etapas avanzadas, el experto de la UNIR sostuvo que escribir a mano sigue siendo valioso como ejercicio cognitivo, ya que su cadencia permite dedicar más tiempo al procesamiento de cada dato. Las diferencias individuales también importan: personas de distintas edades pueden sacar provecho de ambas modalidades.

“La escritura manual no es una solución mágica ni reemplaza otras formas de aprendizaje. Es una herramienta que merece conservarse y ejercitarse, especialmente durante las etapas educativas en las que se desarrollan las habilidades cognitivas fundamentales”, mencionó Muñoz.

El profesor insistió en que los centros educativos deberían integrar ambos formatos. El teclado ofrece rapidez y capacidad para registrar grandes volúmenes de contenido; el papel, por su parte, favorece la reflexión pausada y la interiorización de lo aprendido.

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