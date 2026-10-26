La exembajadora Elisa Trotta advirtió que el regreso de María Corina Machado puede acelerar las elecciones en Venezuela

Elisa Trotta afirmó que el regreso de María Corina Machado acelera la presión para fijar elecciones en Venezuela

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El regreso de María Corina Machado a Venezuela reavivó la presión para definir un calendario electoral y avanzar hacia una transición democrática. Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en la Argentina, destacó la capacidad de convocatoria de la dirigente opositora y advirtió que la sociedad venezolana no está dispuesta a seguir esperando una salida a la crisis política.

En diálogo con Infobae al Mediodía, Trotta sostuvo que la recepción que tuvo Machado en las calles confirmó que la recuperación de la democracia sigue siendo una de las principales demandas de la población. “La gente sencillamente no quiere seguir esperando”, afirmó.

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La exembajadora también describió el recorrido de la dirigente desde la frontera hasta Caracas, que atravesó seis estados y se extendió durante 11 horas. “La ruta fue más lenta de lo planificado”, señaló.

Elisa Trotta destacó el liderazgo de María Corina Machado

Para Trotta, la movilización que acompañó el regreso de Machado dejó en evidencia la persistencia del reclamo por un cambio político en Venezuela.

“Cuando vemos a los cientos de miles o no sé si millones de personas que salieron ayer a la calle, incluso de noche, a recibir a María Corina Machado, vemos que el eje de los venezolanos sigue siendo, sin lugar a dudas, la recuperación de la democracia”, sostuvo.

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El paso de María Corina Machado incluyó un trayecto estratégico frente a las instalaciones de Fuerte Tiuna (REUTERS/Gaby Oraa)

La exembajadora destacó la capacidad de convocatoria de la dirigente y consideró que su regreso volvió a poner de manifiesto la vigencia de su liderazgo opositor.

Uno de los episodios que llamó la atención durante el recorrido fue el paso de la caravana cerca de Fuerte Tiuna, una de las principales instalaciones militares del país y un espacio estratégico para el poder chavista. Consultada sobre el significado de ese trayecto, Trotta interpretó que pudo haber tenido una intención política.

“Seguramente tiene que haber habido un mensaje ahí y, si no lo hubo, esa apertura, que es lo que ella ha tratado de mostrar constantemente”, expresó.

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También hizo referencia a las dificultades que enfrentó Machado para ingresar al país. Según afirmó, esta habría sido la octava ocasión en la que intentó regresar a Venezuela, de acuerdo con la información que manejaba.

Trotta señaló, además, que durante la caravana se observó un dispositivo de seguridad que, según su interpretación, incluía personas que no serían venezolanas. La custodia de la dirigente volvió a poner de relieve los riesgos que rodean su actividad política.

La exembajadora remarcó la influencia de Donald Trump en el proceso político reciente sobre Venezuela (Infobae en Vivo)

Las negociaciones para convocar elecciones en Venezuela

El regreso de Machado se produjo en medio de las conversaciones sobre una eventual convocatoria electoral y la reorganización de las instituciones encargadas de llevar adelante los comicios. Trotta explicó que Estados Unidos participa en una instancia de diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

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La exembajadora describió a ese cuerpo legislativo como “la última institución, lo que se considera la última institución democrática legítimamente electa de Venezuela”.

Uno de los puntos centrales de las negociaciones es la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo responsable de organizar y administrar los comicios. Para Trotta, su recomposición resulta indispensable para avanzar hacia una elección presidencial con un cronograma definido.

“Esperamos también un nuevo CNE, un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que se necesita para poder llevar adelante un proceso electoral, incluyendo el cronograma”, explicó.

En ese contexto, consideró que la presencia de Machado en el país puede incrementar la presión sobre los actores políticos para que establezcan plazos concretos. “La llegada de María Corina Machado pone nuevamente en jaque la necesidad de que este cronograma tenga fecha, tenga día, tenga hora lo más pronto posible”, afirmó.

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La caravana de la dirigente opositora recorrió seis estados durante once horas en su traslado hacia Caracas

Trotta también destacó la influencia de Washington en el escenario venezolano y mencionó el papel del presidente estadounidense. “Estados Unidos y específicamente el presidente Donald Trump fue el que hizo posible el 3 de enero”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que lo ocurrido hasta el momento no es suficiente para considerar resuelta la crisis. “¿Ha sido suficiente hasta el momento? No, no lo ha sido. Pero el futuro de Venezuela está fundamentalmente en manos de los venezolanos”, remarcó.

Elisa Trotta reclamó la liberación de los presos políticos

La situación de los detenidos por motivos políticos continúa entre las principales preocupaciones de la oposición venezolana. Durante la movilización, Machado llevó una remera con un mensaje en favor de su liberación, un reclamo que Trotta consideró central para cualquier proceso de transición democrática.

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“En Venezuela hoy todavía hay casi 400 presos políticos”, advirtió la exembajadora.

Entre los casos que mencionó se encuentra el de Germán Giuliani, ciudadano argentino detenido en Venezuela. “No hay que olvidarlo”, subrayó al referirse a su situación.

La oposición venezolana mantiene el reclamo por la liberación de casi 400 personas detenidas por motivos políticos (REUTERS/Gaby Oraa)

Trotta también hizo referencia a Perkins Rocha, abogado vinculado con Machado que cumple arresto domiciliario. Además, señaló que varias de las personas que acompañaron a la dirigente durante su recorrido son expresos políticos.

La definición de un calendario electoral, la renovación de las instituciones y la liberación de los presos políticos aparecen así entre los principales desafíos de la transición. Para Trotta, el regreso de Machado representa una oportunidad para acelerar esos reclamos, aunque el avance hacia una salida democrática dependerá de que las negociaciones se traduzcan en decisiones concretas.

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