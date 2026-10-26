Salud mental adolescente: advierten por nuevas formas de bullying y exposición digital

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Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del Hospital de Clínicas (UBA), advirtió que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento puede dejar secuelas traumáticas y exige una respuesta adulta rápida y sostenida. El planteo surgió tras la denuncia de una familia de Catamarca: su hija fue insultada, empujada y expuesta a referencias sobre un video íntimo durante el viaje de egresados a Bariloche.

En una charla con el equipo de Infobae en Vivo al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Ongini habló sobre los efectos de la exposición digital, las fallas de los entornos de cuidado y las estrategias para intervenir frente al acoso entre pares.

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La adolescente había denunciado que un video íntimo suyo circulaba entre compañeros desde abril. De acuerdo con el testimonio de sus padres, tomó conocimiento de esa difusión en junio, dejó de ir regularmente a la escuela y pasó a cursar de forma virtual.

La especialista ubicó ese episodio dentro de un problema que excede un caso particular: la circulación no consentida de contenidos sexuales entre chicos y chicas.

El impacto de la violencia sexual digital

Ongini definió “La empatía es algo que se tiene, es humano, pero también hay que trabajarla", dijo en Infobae en Vivo

Ongini señaló que la adolescencia es una etapa de cambios que condicionan la evaluación de los riesgos. “La toma de decisión no es una toma de decisión con toda la madurez neurobiológica y subjetiva para evaluar las consecuencias”, explicó. La médica se refirió al alcance que puede adquirir una imagen después de ser enviada o compartida. “Subir una foto o compartir un video no se está pensando que eso puede ser viral”, sostuvo durante la entrevista.

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Sobre la falta de consentimiento, fue categórica: “Si no hay consentimiento es un delito y es un abuso”. La psiquiatra aclaró que muchas de esas prácticas involucran a pares de la víctima, dentro de grupos escolares o círculos de confianza.

La familia de la joven de Catamarca había informado que tres compañeros quedaron bajo investigación por la difusión del material. Uno de ellos pidió disculpas, comenzó tratamiento psicológico y dejó la escuela por decisión propia, según el relato de la madre.

El viaje a Bariloche había sido preparado durante dos meses con acompañamiento psicológico y psiquiátrico. La intención era que la adolescente pudiera participar de la experiencia junto a sus compañeros pese al cuadro previo de ansiedad, depresión y angustia.

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En la última noche del viaje, los padres denunciaron que varias chicas rodearon a su hija en un boliche, la insultaron y retomaron referencias al video íntimo. También aseguraron que le arrojaron una bebida y realizaron comentarios sobre su cuerpo. La situación salió a la luz con mayor detalle varios días después del regreso, cuando una de las jóvenes involucradas publicó una grabación. “Reconoce todo lo que nos había transmitido nuestra hija”, había dicho la madre de la adolescente al referirse a ese registro.

Ongini incorporó entre los riesgos la difusión de imágenes íntimas, el grooming y la creación de contenidos sexuales mediante herramientas de inteligencia artificial. La exposición sostenida a redes sociales amplía las vías por las que esas violencias pueden producirse y multiplicarse.

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Un video expuso burlas hacia la apariencia física de la adolescente y referencias a material íntimo durante el viaje de egresados

La especialista vinculó el abuso con una pérdida de confianza

La psiquiatra sostuvo que una agresión sexual en medios digitales no pierde gravedad por la ausencia de contacto físico. También explicó que la herida no se limita al vínculo con quien divulgó el contenido. “El abuso sexual siempre es una estafa a la confianza: a la confianza en sí mismo y a la confianza en los otros”, señaló.

Durante el programa se difundieron imágenes de una sentada organizada en Catamarca. Una adolescente que participó de la movilización cuestionó que docentes, compañeros y autoridades no hubieran intervenido antes. “La culpa no es de ella y nunca va a ser de la víctima”, expresó la joven. Además, rechazó las versiones que responsabilizan a quienes graban o envían un contenido íntimo por la posterior difusión sin autorización.

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Ongini explicó que la reacción de los adultos puede modificar la evolución posterior de una víctima. “Lo que sabemos científicamente es que la primera respuesta del entorno cambia el pronóstico”, afirmó. La especialista agregó que una intervención empática y adecuada tiene consecuencias concretas.

Los datos disponibles reflejan un deterioro en los indicadores de salud mental adolescente. Según el último informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, las internaciones por riesgo suicida aumentaron 15% entre 2023 y 2025. El documento indicó que el 72,4% de esas internaciones correspondió a mujeres. A su vez, el 50,6% de los casos alcanzó a adolescentes de entre 13 y 15 años.

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La psiquiatra evitó analizar de manera individual a la joven acusada por la familia catamarqueña, pero describió algunas dinámicas frecuentes detrás del hostigamiento grupal. “Muchos de los que buscan validación del grupo o ser el no violentado son los que asumen estas formas de denostar a otro para autovalidarse”, dijo.

La médica sostuvo que los abordajes frente al bullying ya no deberían concentrarse únicamente en quien agrede. “Hoy la mayoría de las prácticas son con todos los que observan y callan y no responden”, explicó. Ese trabajo puede modificar las relaciones de poder dentro de un curso o grupo de pares. “Hace que el que hace bullying deje de tener ese poder, ese liderazgo y esa validación social”, indicó.

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Una de las participantes del hostigamiento publicó días después una grabación en la que reconoció las agresiones en el local nocturno (Captura de video)

La conversación también abordó mecanismos de aislamiento que se producen en grupos de mensajería. “Una de las formas de bullying actual es, por ejemplo, el aislamiento: bloquearlos de grupos”, señaló la psiquiatra.

Según Ongini, la soledad puede llevar a que los adolescentes recurran a herramientas automatizadas antes que a una persona cercana. “Hay un trabajo que muestra que los adolescentes prefieren contar cómo se sienten a un chatbot que a un padre, a una madre, a otro adolescente o a un docente”, afirmó.

La especialista vinculó esa elección con las dificultades de los adultos para registrar lo que les sucede a chicos y chicas. “Hay tanta velocidad que no hay tiempo ni para uno mismo ni para el otro. Entonces no hay esa mirada que realmente capta lo que le está pasando”, sostuvo.

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En el cierre, cuestionó las respuestas institucionales que apartan a quienes podrían ser atacados sin intervenir sobre los agresores. Como ejemplo, relató un caso con datos modificados: “Quince chicos que quieren agredir a dos y en el boliche se saca a esos dos”.

La psiquiatra advirtió que ese criterio desplaza a las posibles víctimas de los espacios que deberían habitar con seguridad. “Hasta las víctimas dicen: ‘Bueno, lo que pasa es que si no, por ahí nos agarraban afuera’. ¿Cómo los van a agarrar afuera?”, cuestionó.

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