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Rompió el silencio Verónica Llinás, protagonista de una de las películas por las que fue denunciado Hernán Casciari

La actriz integró el elenco de Canelones, la ficción que narra una historia personal del escritor. Aunque hasta el momento había evitado pronunciarse, ahora fue interceptada por la prensa

Verónica Llinás se refirió a las denuncias y polémicas vinculadas a los métodos de financiamiento colectivo impulsados por Hernán Casciari
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La actriz Verónica Llinás se refirió a la denuncia penal contra Hernán Casciari y Orsai Audiovisuales, la productora que impulsó el financiamiento colectivo de Canelones, la película que protagonizó junto a Darío Barassi. La intérprete aclaró que fue contratada para actuar, se desvinculó de las decisiones administrativas y sostuvo que el conflicto (una supuesta estafa) debe esclarecerse en los tribunales.

“Me pareció que era un método bastante virtuoso de conseguir fondos”, expresó Llinás al ser consultada por el sistema que convocaba a lectores y espectadores a convertirse en socios productores de los proyectos audiovisuales. A la vez, marcó un límite sobre su participación: “No tengo nada que ver con la administración. No sé qué pasó”.

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La actriz forma parte del elenco de Canelones, una producción de Orsai Audiovisuales que se estrenó el 6 de agosto y cuenta además con las actuaciones de Darío Barassi, Agustín “Rada” Aristarán y César Bordón. La película quedó en el centro de la polémica a partir de las denuncias de aportantes que cuestionaron el destino de los fondos invertidos y reclamaron información sobre la administración de los recursos.

El caso llegó a la Justicia después de que 18 personas formalizaran una denuncia penal en el Juzgado Criminal y Correccional N° 34 contra Casciari y la sociedad audiovisual. Los denunciantes buscan que se determine qué ocurrió con el dinero obtenido mediante las convocatorias de financiamiento y si existieron irregularidades en su manejo.

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Basada en una historia real escrita por Hernán Casciari

Durante una nota con Puro Show, Llinás evitó dar definiciones sobre el funcionamiento interno de la empresa, ya que aseguró que no formó parte de la producción ejecutiva ni de la administración de los fondos. “Estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos, porque hay una película que está ahí, que se puede ver”, señaló.

La actriz destacó el resultado artístico de la producción y recordó que la película recibió un reconocimiento en un festival. “La película ganó un premio. Le va bien, está ahí, a mucha gente le gusta. No puedo decir mucho más que eso”, afirmó.

Frente a las versiones sobre presuntas estafas y los cuestionamientos de inversores que aseguran no haber recuperado el dinero aportado, Llinás insistió en que desconoce cómo se manejaron los proyectos impulsados por Casciari. “Todo eso lo desconozco. No sé cómo se manejaron, no sé nada. Sólo sé lo que tiene que ver conmigo, mi trabajo”, explicó.

Sus palabras se conocieron mientras avanza el debate alrededor del modelo de financiamiento colectivo que presentó Hernán Casciari para llevar historias al cine y a las plataformas. La propuesta invitaba al público a aportar dinero para desarrollar películas y participar luego de las ganancias obtenidas por cada obra.

Se estrenó la película Canelones
Darío Barassi y Verónica Llinás, en una escena de Canelones

Llinás relató que su contacto con Casciari se limitó a los primeros pasos de Canelones. Según contó, el productor se comunicó con ella, le presentó la idea y luego la comunidad vinculada al proyecto intervino en la selección de los intérpretes.

“Fue al principio que él me llamó, nos reunimos, me contó el proyecto. Fui la primera en ser elegida por el público, por la comunidad, y nada. Todo fue así como muy bien”, recordó la actriz.

La intérprete señaló que la polémica la tomó por sorpresa y evitó anticipar una posición sobre las acusaciones. “Obviamente me sorprendió y espero que se dirima donde se tiene que dirimir, que es en la Justicia, de la mejor manera posible”, sostuvo.

Consultada sobre si respalda el esquema de participación económica de los espectadores, Llinás consideró que puede ser una alternativa válida para concretar producciones audiovisuales. “Sí, claro que estoy de acuerdo. Me parece bien”, respondió.

Darío Barassi y Hernán Casciari
Darío Barassi y Hernán Casciari

De todos modos, reconoció que un mecanismo de estas características requiere explicaciones claras para quienes deciden aportar su dinero. “Después hay que mostrar en qué se gastó la plata. Tiene toda una complicación de rendir cuentas y todo eso, pero yo no sé qué pasó ahí”, añadió.

En los últimos días, Darío Barassi también fue consultado por el tema luego de que circulara un video promocional que grabó para convocar a la comunidad a invertir en Canelones. El material fue difundido en Socios del Espectáculo.

“Vos podés ser productor, vos podés ayudar a financiarla, pero no es una ayuda. Estás invirtiendo en un proyecto que va a ser muy divertido”, decía Barassi en el fragmento utilizado para promocionar la iniciativa.

Según informó el ciclo televisivo, el actor aclaró que realizó esa participación promocional sin conocer los hechos que derivaron más tarde en denuncias y reclamos de los aportantes. Barassi encabeza el elenco junto a Llinás en una historia que atravesó distintos cambios desde su presentación inicial ante el público.

De acuerdo con la denuncia, Canelones acumuló 5.495 participaciones a través del sistema de financiamiento impulsado por Orsai. El proyecto fue anunciado en un comienzo como una miniserie de seis capítulos, más tarde pasó a ser una serie de cuatro episodios y terminó convertido en una película.

Los denunciantes sostienen que esas modificaciones no estuvieron acompañadas por rendiciones económicas diferenciadas en cada una de las etapas. Ese punto forma parte de los cuestionamientos que ahora deberán ser analizados en el expediente judicial contra Casciari y Orsai Audiovisuales.

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