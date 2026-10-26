El Salvador

Duro estreno para el fútbol playa salvadoreño con dos derrotas en la World Winners Cup 2026

Los representantes salvadoreños de Garita Palmera perdieron 5-2 ante Unión Vrede en el cuadro masculino y Barra de Santiago cayó 4-2 frente a Ceilandia, de Brasil, en el inicio del torneo disputado en Alanya, Turquía

(Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes)
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La jornada inicial de los equipos salvadoreños en la World Winners Cup 2026 dejó dos derrotas en Alanya, Turquía, donde Garita Palmera y Barra de Santiago cayeron en sus estrenos y deberán buscar puntos en las próximas fechas de la fase de grupos.

Garita Palmera no sostuvo la ventaja en el debut masculino

El equipo masculino de Garita Palmera comenzó con una señal positiva ante Unión Vrede. Rogelio Rauda aprovechó un descuido en el repliegue rival y marcó el 1-0 para el representante ahuachapaneco, que tuvo un arranque competitivo sobre la arena turca.

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La reacción europea no tardó. Dorian Tilly igualó el partido y pasó a ser una de las figuras del encuentro. Antes del segundo gol rival, el arquero Andrés Rivera evitó una nueva caída de su arco al detener un tiro libre de Carl Wegeberg.

(Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes)
(Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes)

Garita Palmera mantuvo intensidad durante varios pasajes del primer período, aunque Unión Vrede encontró espacios para cambiar el rumbo del partido. Tras un rechazo de Rivera, Tilly tomó el balón y anotó el 2-1, un golpe que modificó el desarrollo del duelo.

Los clubes salvadoreños Garita Palmera y Barra de Santiago comenzaron con derrotas su participación en la World Winners Cup en Turquía. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes)
Los clubes salvadoreños Garita Palmera y Barra de Santiago comenzaron con derrotas su participación en la World Winners Cup en Turquía. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes)

En la siguiente etapa, Tilly volvió a aparecer para ampliar la diferencia a 3-1. El costarricense Lonis Calero, uno de los refuerzos del equipo salvadoreño, descontó y devolvió expectativa al marcador, pero Unión Vrede respondió poco después.

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El arquero German Salazar marcó el cuarto tanto de su equipo y Carl Wegeberg cerró el resultado con el 5-2. Garita Palmera afrontó los minutos finales con insistencia ofensiva, aunque no logró reducir otra vez la distancia.

La próxima presentación masculina será ante BSC Malaisary, de Kazajistán, en la segunda fecha. El encuentro está previsto para el martes 27 a las 12:45, hora local, equivalentes a las 03:45 en El Salvador. El miércoles 28, el conjunto salvadoreño jugará frente a Marseille BT, de Francia.

Barra de Santiago enfrentará a Unión Verde y a CD Higicontrol Melilla en el cierre de la fase de grupos. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes)
Barra de Santiago enfrentará a Unión Verde y a CD Higicontrol Melilla en el cierre de la fase de grupos. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes)

Barra de Santiago perdió ante Ceilandia en el torneo femenino

La participación femenina también comenzó con una derrota. Barra de Santiago cayó ante Ceilandia, de Brasil, en un partido marcado por la exigencia física y por los dos goles de Gabriela “Gabi” Coelho y Luana de Souza.

Las salvadoreñas buscaron abrir el marcador desde el inicio, pero Ceilandia tomó ventaja con un cabezazo de Coelho. El panorama se complicó tras la lesión de Irma Cordero, quien debió salir del partido. Poco después, la propia Coelho anotó otra vez y estableció el 2-0.

En el segundo período, Luana de Souza convirtió el tercer gol brasileño. Barra de Santiago sufrió otro contratiempo con la atención médica que recibió Daniela Rivera, en una jornada que exigió respuestas físicas y defensivas de las jugadoras nacionales.

Los clubes salvadoreños Garita Palmera y Barra de Santiago comenzaron con derrotas su participación en la World Winners Cup en Turquía. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes)
Los clubes salvadoreños Garita Palmera y Barra de Santiago comenzaron con derrotas su participación en la World Winners Cup en Turquía. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes)

La arquera Yahaira Maravilla descontó con un remate desde su propia meta y dejó el marcador 3-1. Más adelante, Paola Calderón tuvo la oportunidad de acercar al equipo desde la línea de castigo, pero la brasileña Yasmín Marcelino evitó el gol.

Maravilla también detuvo un penalti ejecutado por Aline Jelly Lopes en el último período. Sin embargo, Luana de Souza aprovechó una salida fallida y marcó el cuarto gol de Ceilandia, con el que se definió el encuentro.

Barra de Santiago enfrentará el martes 27 a Unión Verde y cerrará su participación en esta instancia el miércoles 28 ante CD Higicontrol Melilla, de España. La información oficial presenta diferencias en el marcador final: el relato consigna un 4-2, mientras que el calendario registra una derrota salvadoreña por 5-2.

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