Lewis Hamilton reveló detalles de su relación con Kim Kardashian frente a los fanáticos de la F1: el especial regalo para sus hijos

Lewis Hamilton habló de su vida personal y de los hijos de su pareja

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Lewis Hamilton se refirió públicamente a la convivencia con los cuatro hijos de Kim Kardashian durante una actividad con aficionados en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El piloto británico, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, describió el lugar que ocupan North, Saint, Chicago y Psalm en su vida cotidiana y reveló que este año les regaló un cachorro llamado Halo.

La declaración se produjo en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, una de las pocas ocasiones en las que Hamilton abordó en público su relación con la empresaria y figura de la televisión. Ambos están vinculados sentimentalmente desde febrero y posteriormente hicieron visible el vínculo en Instagram.

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Ante el público reunido en la Fan Zone, el piloto de Scuderia Ferrari relacionó su experiencia con los hijos de Kardashian con el afecto que siempre sintió por sus sobrinos. “Mis sobrinos siempre me han dado mucha felicidad. Me encanta pasar tiempo con los hijos de Kim”, afirmó.

Hamilton habló de una familia integrada por North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8; y Psalm, de 7. También explicó que la llegada de una mascota se convirtió en parte de esa dinámica. “Tiene cuatro hijos, así que puedo jugar con ellos. Este año les compré un perro, así que la pequeña Halo es un nuevo miembro de la familia”, declaró.

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Lewis Hamilton mantiene una relación con Kim Kardashian que se hizo pública a principios de año

Las palabras del británico se conocieron poco después de que Kim Kardashian hiciera una referencia a su situación sentimental durante un episodio del reality The Kardashians. En una conversación con la comediante Nikki Glaser, la empresaria habló de una lista de más de 50 características que buscaba en una pareja.

Cuando los productores insistieron para que brindara más detalles sobre el hombre al que se refería, Kardashian respondió: “Oh, parece que de verdad están intentando sacarme la información a la fuerza”. Luego acotó: “Déjenme decirles esto: yo... Estoy muy, muy feliz. Eso es todo lo que diré por ahora”.

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Kardashian también hizo alusión a sus raíces familiares y al número que identifica a Hamilton en la Fórmula 1. “Qué curioso que soy 44% británica, si entienden lo que quiero decir”, expresó, en una frase vinculada con el 44 que el piloto lleva en su monoplaza.

La empresaria, que comparte a sus cuatro hijos con su exmarido Kanye West, acompañó a Hamilton en algunas competencias de la temporada. No estuvo presente en la carrera del domingo en Austin porque se encontraba en Roma para celebrar su cumpleaños número 46 junto a su madre, Kris Jenner.

Lewis Hamilton habló de los hijos de Kim durante el GP de Estados Unidos

El inicio del vínculo comenzó a principios de año, bajo un perfil reservado y con encuentros en lugares como Oxfordshire, en Inglaterra. Las versiones sobre un romance cobraron fuerza después de que ambos fueran vistos en el Super Bowl y en el festival Coachella. También existió una visita conjunta a Japón, un fin de semana en el hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, y una estadía en París.

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Con el correr de los meses, la presencia de Kardashian en algunos Grandes Premios se volvió parte de la exposición pública de la pareja. Tras subir al podio en el Gran Premio de Mónaco, Hamilton valoró el acompañamiento de la empresaria ante la prensa. “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo”, sostuvo.

En lo deportivo, Hamilton afronta el tramo final de la temporada 2026 con Ferrari. El piloto inició la carrera de Austin desde el quinto puesto y terminó a poco más de un segundo del podio, que completó Max Verstappen. Charles Leclerc, su compañero de equipo, finalizó segundo.

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El británico tiene por delante las fechas de Ciudad de México, Sao Paulo, Las Vegas, Catar y Abu Dabi. Su objetivo inmediato consiste en sostener el tercer lugar del campeonato de pilotos, en una disputa directa con George Russell. Respecto de su futuro, Hamilton descartó la posibilidad de un retiro cercano.