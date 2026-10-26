Cuba

Los feminicidios en Cuba superaron en 2026 los registros de los dos años previos

El caso más reciente corresponde a Marili Reina Fajardo, una mujer que salió de su casa en Guanabo para trabajar y no llegó a su destino.

Calle nocturna con cinta policial amarilla. Dos coches de policía con luces rojas y azules. En el asfalto, un contorno de cuerpo y una sandalia visible.
El Observatorio de Género de Alas Tensas verificó 60 feminicidios en Cuba entre enero y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los feminicidios registrados en 2026 en Cuba ya superaron los totales anuales documentados en 2024 y 2025, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas. La entidad verificó 60 asesinatos por razones de género entre enero y el 26 de octubre.

El registro excedió en 11 víctimas la cifra de 2025 y en cuatro la de 2024. El más reciente caso confirmado fue el de Marili Reina Fajardo, una mujer de 45 años cuyo cuerpo apareció el 21 de octubre en Brisas del Mar, en Habana del Este.

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El total acumulado, durante este año, representa un aumento del 22.4% frente a los 49 feminicidios documentados en 2025. En comparación con 2024, cuando la organización registró 56 casos, el incremento fue del 7.1%.

La cifra permanece por debajo de los 90 feminicidios contabilizados en 2023, el mayor registro de la serie histórica que el observatorio sigue desde 2019. El balance reunido hasta octubre equivale al 66.7% de aquel total.

El recuento de este año superó las cifras de los dos períodos anteriores antes de que finalizara octubre. La confirmación del asesinato de Reina Fajardo llevó el registro de la organización a ese nuevo nivel.

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Durante los primeros ocho meses de 2026, las parejas o exparejas fueron señaladas como agresores en 37 de los 49 casos entonces registrados. Esa proporción alcanzó el 75.5%.

El Observatorio de Género de Alas Tensas identificó además a al menos 40 menores que dependían de las víctimas. El dato refleja que los crímenes afectan también a hijos y otros familiares que quedan bajo cuidado de terceros.

El balance de feminicidios de 2026 superó en un 22.4 por ciento al registro total acumulado en 2025. (Imagen: Alas Tensas)
El balance de feminicidios de 2026 superó en un 22.4 por ciento al registro total acumulado en 2025. (Imagen: Alas Tensas)

El caso más reciente: Marili Reina Fajardo no llegó al trabajo al que se dirigía

Reina Fajardo salió de su vivienda en La Lima, Guanabo, durante la mañana del 21 de octubre. La víctima se dirigía a trabajar como empleada doméstica, pero no llegó a su destino.

El cuerpo de la víctima fue localizado en Brisas del Mar, una zona del municipio de Habana del Este. Los testimonios recopilados por la organización mencionaron signos de agresión sexual y violencia extrema.

La mujer era madre de tres hijos: dos hijas mayores de edad y un hijo menor. Las personas cercanas la describieron como alguien que asumía varios trabajos para sostener a su familia.

La directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, Ileana Álvarez, explicó que los elementos reunidos durante la revisión del caso permitieron clasificar el asesinato como feminicidio según la metodología de la entidad.

Personas muy cercanas a la víctima nos confirmaron la existencia de signos de agresión sexual y de violencia extrema”, dijo Álvarez. La directora añadió que las circunstancias de la desaparición y otros antecedentes conocidos durante la investigación respaldaron esa conclusión.

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Las parejas o exparejas de las víctimas perpetraron el 75.5 por ciento de los crímenes documentados hasta agosto. (Foto: cortesía)

La investigación no identificó públicamente a la persona responsable

Hasta el 26 de octubre, no existía información pública sobre la identidad de la persona responsable del asesinato. El observatorio indicó que mantendrá bajo seguimiento el caso mientras avance la investigación policial.

La pareja actual de Reina Fajardo había estado detenida, pero luego fue liberada. No hay información que permita atribuirle responsabilidad en el crimen.

“Esperamos que las autoridades esclarezcan cuanto antes lo sucedido, identifiquen a la persona responsable y garanticen que responda ante la justicia”, declaró Álvarez.

La directora sostuvo que el asesinato vuelve a mostrar la violencia contra las mujeres en Cuba. También pidió que las autoridades investiguen este tipo de crímenes con perspectiva de género.

El observatorio mantiene expedientes abiertos por otros hechos de violencia feminicida

Al menos 40 menores que dependían de las mujeres asesinadas quedaron bajo el cuidado de familiares o terceros. (Foto cortesía Estudio Garcés).
Al menos 40 menores que dependían de las mujeres asesinadas quedaron bajo el cuidado de familiares o terceros. (Foto cortesía Estudio Garcés).

El registro de la entidad incluía, hasta esa fecha, 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. La organización continúa la revisión de los casos que todavía requieren información para establecer una clasificación final.

A los feminicidios confirmados se sumaban 11 posibles casos y 17 intentos reportados durante 2026. Esos expedientes siguen abiertos mientras el observatorio reúne elementos sobre las circunstancias de cada hecho.

La organización solicitó acceso a las investigaciones por las muertes de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez. Ambos fallecimientos permanecen bajo revisión.

El observatorio también analiza la muerte de Bárbara Sánchez González como un posible suicidio feminicida. La entidad no comunicó una conclusión definitiva sobre ese expediente.

Los registros pendientes abarcan además casos de 2025. La organización conserva abiertos doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en un contexto de violencia feminicida.

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