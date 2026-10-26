República Dominicana refuerza la vigilancia fronteriza con sistemas biométricos en rutas hacia centros urbanos

República Dominicana incrementó la vigilancia y los puestos de control en la frontera con Haití. (Foto cortesía Dirección General de Migración)

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La vigilancia en la frontera entre República Dominicana y Haití aumentó durante el fin de semana, con más personal, puestos de control y operativos en rutas terrestres utilizadas para el ingreso irregular de extranjeros. El dispositivo busca contener eventuales movimientos migratorios hacia el país en medio de la crisis de seguridad del lado haitiano.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que reforzó sus unidades operativas, equipos de inspección y personal de inteligencia en las zonas donde mantiene presencia. Las medidas abarcan las cinco provincias fronterizas y los corredores viales que conectan esas áreas con los principales centros urbanos y Santo Domingo.

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La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de inteligencia participan en las tareas junto con Migración. La coordinación incluye controles en carreteras, puestos de chequeo, centros de procesamiento, puntos de vigilancia establecidos en rutas vehiculares y peatonales.

El director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, supervisó el despliegue institucional en los pasos limítrofes. (Foto cortesía Dirección General de Migración)

Los controles se extienden desde la línea fronteriza hacia las ciudades

Las autoridades dominicanas concentraron la supervisión en las regiones noroeste y suroeste, donde se encuentran los principales pasos limítrofes con Haití. Los operativos también alcanzan vías de acceso que pueden ser utilizadas para trasladar a personas en condición migratoria irregular hacia otras provincias.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dispuso los recorridos de inspección realizados por los responsables de Inteligencia y Control Migratorio de la institución. Durante las visitas, los funcionarios verificaron el despliegue del personal y revisaron los mecanismos de coordinación con las fuerzas de seguridad.

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La DGM señaló que se fortalecerá la identificación de las personas detenidas durante los operativos. El organismo indicó que profundizará las verificaciones cuando detecte casos que requieran una investigación adicional por posibles vínculos con actividades delictivas.

También se incrementaron los procedimientos de revisión documental en los pasos fronterizos habilitados. La medida alcanza a quienes ingresan por los cruces formales y a las personas que participan en los mercados binacionales.

La biometría será obligatoria en los mercados binacionales

Entre las disposiciones anunciadas figura la aplicación de controles biométricos al 100% de las personas que accedan a los mercados binacionales. El sistema permite registrar la identidad de los asistentes y verificar si cuentan con autorización para entrar al territorio dominicano.

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La DGM sostuvo que el objetivo es impedir el ingreso de integrantes de organizaciones criminales y mejorar la capacidad de respuesta ante hechos que puedan afectar la seguridad en la frontera. El plan contempla vigilancia en los puntos limítrofes, pero también en los corredores que conducen a las ciudades y la capital.

La decisión se produce tras nuevos episodios de violencia en Haití, donde grupos armados mantienen presencia en zonas de Puerto Príncipe y otras regiones. Naciones Unidas advirtió este mes que la inseguridad, los desplazamientos internos y la expansión territorial de las pandillas siguen entre los principales problemas del país vecino.

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Pese a ese escenario, las autoridades dominicanas afirmaron que las inspecciones realizadas durante el fin de semana no detectaron alteraciones en las provincias de frontera. El Gobierno también indicó que no ha identificado señales de un ingreso masivo de ciudadanos haitianos como consecuencia de los enfrentamientos recientes.

Los operativos abarcan las cinco provincias fronterizas y las carreteras que conducen hacia Santo Domingo. (Foto cortesía Dirección General de Migración)

Las deportaciones aumentaron durante 2026

El refuerzo de la vigilancia se suma a una política de interdicción migratoria que se mantuvo activa en los últimos meses en distintas zonas de República Dominicana. Según datos difundidos por la DGM, 250,429 ciudadanos haitianos fueron deportados entre enero y julio de 2026, un aumento del 16.2% frente al mismo período de 2025.

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En junio, Migración informó la deportación de 34.226 personas en condición migratoria irregular. Los operativos alcanzaron provincias fronterizas como Dajabón, Elías Piña y Pedernales, además de Santo Domingo, Santiago y otras demarcaciones del país.

En agosto, la DGM anunció la instalación de una oficina en el paso fronterizo de Dajabón para reforzar los registros durante los mercados binacionales de lunes y viernes. La entidad prevé utilizar sistemas de reconocimiento facial para identificar a los ciudadanos haitianos autorizados a cruzar.

Las autoridades mantendrán los controles en las rutas alternas y los pasos formales mientras sigue el monitoreo de la situación de seguridad en Haití.