Cuál es la empresa argentina más golpeada por la victoria de Lula en Brasil

El índice Bovespa cayó más de 16% y la Bolsa de Brasil interrumpió sus operaciones durante media hora por el desplome de precios. (REUTERS/Paulo Whitaker)

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Mercado Libre lideraba las bajas entre los ADR argentinos en Wall Street, con un descenso de 9,1% a las 15:30, después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. La reacción tuvo una explicación directa en el peso que el mercado brasileño tiene para la compañía fundada por Marcos Galperin: allí genera más de la mitad de sus ingresos globales y concentra una parte decisiva de sus operaciones de comercio electrónico, pagos y crédito.

La acción de Mercado Libre cotizaba a USD 1.644,02, en una rueda de pérdidas extendidas para los certificados de depósito de firmas argentinas que operan en Nueva York. Detrás se ubicaban Banco Supervielle, con una caída de 8,1%; Telecom Argentina, que cedía 7,9%; BBVA Argentina, con una baja de 7,6%; y Banco Macro, que retrocedía 6,8%.

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El movimiento de la empresa tecnológica reflejó la venta de activos vinculados a Brasil tras el resultado del balotaje. La elección modificó las expectativas que habían prevalecido desde la primera vuelta, cuando el senador Flávio Bolsonaro había quedado por delante de Lula y el mercado había empezado a descontar un posible cambio de orientación económica.

La primera vuelta había impulsado las acciones de la compañía

El contraste con lo ocurrido tres semanas antes fue marcado. El 5 de octubre, un día después de la primera vuelta presidencial, las acciones de Mercado Libre habían subido 8,57% en Wall Street y cotizaban a USD 1.841,88 a las 13:50. La mejora acompañó la lectura de los inversores de que una victoria de Bolsonaro podía derivar en una política fiscal más restrictiva y en condiciones financieras más favorables para el sector privado.

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Las acciones de Mercado Libre lideraron las caídas entre los ADR argentinos en Wall Street tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva (datos de las 15:30 de Buenos Aires)

La reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva desarmó esa apuesta. El mercado pasó de incorporar la posibilidad de un gobierno encabezado por Bolsonaro a exigir definiciones sobre el rumbo fiscal de la próxima administración, el nombre del futuro ministro de Hacienda y la capacidad oficial para estabilizar la deuda pública.

Esa revisión de precios tuvo consecuencias inmediatas en la Bolsa, la moneda y la deuda brasileñas. El índice Bovespa cayó más de 16% y la rueda registró una interrupción de 30 minutos, luego de que el indicador perdiera 10% frente al cierre previo. El real, en tanto, llegó a depreciarse cerca de 12% ante el dólar en el mercado al contado al comienzo de la jornada.

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El deterioro alcanzó a los bonos soberanos y a los contratos de cobertura frente a un incumplimiento de deuda. El Tesoro brasileño canceló además las subastas de títulos públicos que tenía previstas para los días siguientes, en medio de la volatilidad.

Brasil aporta más de la mitad de los ingresos de Mercado Libre

La reacción de la acción de Mercado Libre tuvo una sensibilidad particular frente a ese escenario. Brasil representa su principal mercado y concentra más de 52% de la facturación mundial del grupo. Los ingresos anuales atribuidos a esa operación superan los USD 16.000 millones, de acuerdo con los datos conocidos de la empresa.

La plataforma posee una participación cercana a 35% del comercio electrónico brasileño y combina allí sus servicios de ventas digitales con la infraestructura financiera de Mercado Pago. En ese segmento están incluidos los pagos electrónicos, los préstamos a usuarios y comercios, y los productos de inversión.

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Por esa razón, las expectativas sobre la evolución del consumo, el costo del crédito, las tasas de interés, la actividad y las regulaciones en Brasil inciden sobre la valuación de la compañía en Nueva York. La caída de 9,1% de este lunes fue superior a la de otros ADR argentinos y mostró la exposición específica de la firma a los cambios políticos y financieros de su mayor mercado.

El senador Flávio Bolsonaro rechazó el desenlace del balotaje y anunció que buscará la anulación del proceso electoral. (EFE/ Andre Borges)

Durante las semanas previas al balotaje, los activos brasileños habían recorrido el camino opuesto. El viernes, el Bovespa cerró casi 7% por encima de su nivel anterior a la primera vuelta y el real se había fortalecido cerca de 5% frente al dólar. Esas variaciones respondían a la expectativa de que Bolsonaro pudiera imponerse y aplicara un programa con mayor restricción sobre las cuentas públicas.

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Los inversores esperan señales sobre el programa fiscal

La preocupación principal se concentra ahora en el frente fiscal. La deuda pública de Brasil ya supera 82% del producto interno bruto y los inversores siguen las medidas que podría tomar el nuevo gobierno para contener su crecimiento sin recortar los programas sociales y las inversiones que Lula considera prioritarias.

“La señal fundamental para los mercados será el compromiso de la futura administración de Lula con la disciplina fiscal”, afirmó Graham Stock, de RBC BlueBay Asset Management, en declaraciones a Reuters. El analista agregó que la designación del próximo ministro de Hacienda será una de las primeras referencias que observarán los operadores.

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Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de UBS Global Wealth Management, sostuvo ante la agencia que los inversores esperan una posición clara sobre el gasto y una hoja de ruta para estabilizar la deuda. También remarcó que un programa fiscal requerirá acuerdos con un Congreso de perfil opositor.

La incertidumbre política añadió presión sobre los precios. Flávio Bolsonaro no reconoció el resultado de la elección y anunció que buscará la anulación de los comicios. Chris Turner, estratega de ING, dijo a Reuters que una variable relevante para los mercados será la velocidad con la que el senador acepte el desenlace o, al menos, permita que siga el proceso constitucional.

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Para Mercado Libre, el resultado de esa discusión será relevante en la medida en que defina el entorno económico de Brasil. Las próximas señales del gobierno de Lula sobre gasto, deuda, tasas y conducción del área económica quedarán bajo observación de los inversores, al igual que la evolución del real y del consumo en el mayor mercado de la compañía.