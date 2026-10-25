Qué efecto tiene el zinc sobre la presión arterial y cuáles son los riesgos de consumirlo en exceso

Una cápsula farmacéutica abierta vierte microesferas de zinc en la aorta y las arterias coronarias de un corazón humano dentro de una sala clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El zinc es un mineral esencial para numerosas funciones del organismo, entre ellas el funcionamiento del sistema inmunitario, la síntesis de proteínas y el mantenimiento de los tejidos. También participa en procesos relacionados con la salud de los vasos sanguíneos, aunque las investigaciones disponibles no permiten afirmar que sus suplementos sean eficaces para tratar la presión arterial elevada.

Las investigaciones científicas ofrecen resultados diferentes sobre su posible efecto cardiovascular. Mientras algunos ensayos encontraron pequeñas reducciones en determinados indicadores, otros análisis no identificaron beneficios consistentes. Por eso, la suplementación no debe considerarse un reemplazo de los medicamentos antihipertensivos ni una estrategia de prevención demostrada para toda la población.

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El zinc participa en los mecanismos del óxido nítrico y en la relajación de los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal distinción está entre mantener un aporte nutricional adecuado y consumir cantidades adicionales con la expectativa de obtener un beneficio terapéutico. Aunque este mineral interviene en mecanismos relacionados con la función vascular, esa participación biológica no garantiza que aumentar su ingesta reduzca los valores de presión.

Qué muestran los estudios sobre el zinc y la presión arterial

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2023, encabezada por Matin Nazari, reunió 75 estudios clínicos sobre los efectos de la suplementación en distintos factores de riesgo cardiovascular.

Un metaanálisis de 75 estudios descartó efectos apreciables de la suplementación con zinc sobre la presión sistólica y diastólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores encontraron asociaciones entre la intervención y cambios en algunos indicadores, como triglicéridos, colesterol total, glucosa en ayunas y determinados marcadores de inflamación y estrés oxidativo. Sin embargo, el análisis conjunto no identificó reducciones apreciables de la presión sistólica ni de la diastólica.

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La presión sistólica corresponde al valor más alto de una medición y refleja la presión que ejerce la sangre sobre las arterias cuando el corazón se contrae. La diastólica es el valor inferior y representa la presión durante la relajación cardíaca entre latidos.

Un metaanálisis anterior, publicado en 2020 en European Journal of Nutrition, había obtenido resultados parcialmente diferentes. Tras analizar nueve ensayos clínicos aleatorizados, sus autores observaron una reducción promedio de 1,49 milímetros de mercurio (mmHg) en la presión sistólica entre quienes recibieron zinc, frente a los grupos de control.

La investigación científica vinculó el consumo de zinc con modificaciones en los triglicéridos, el colesterol total y la glucosa en ayunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo trabajo no encontró un efecto estadísticamente significativo sobre la presión diastólica. Los investigadores también señalaron que eran necesarios más ensayos para confirmar los resultados y determinar si las dosis o la duración de la intervención modificaban su efecto.

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La diferencia entre ambas revisiones muestra que la evidencia es heterogénea. Los estudios incorporaron poblaciones, cantidades administradas y períodos de seguimiento distintos. Además, una disminución promedio pequeña no implica necesariamente un beneficio clínico significativo para cada persona.

Por lo tanto, los datos disponibles no respaldan indicar suplementos de zinc como tratamiento antihipertensivo. Las decisiones sobre el manejo de la presión arterial deben considerar los antecedentes clínicos, otros factores de riesgo y las indicaciones del equipo de salud.

Los descensos moderados de presión arterial con zinc ocurrieron solo en personas con deficiencia del mineral, diabetes tipo 2 u obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el mineral interviene en la función de los vasos sanguíneos

El zinc participa en numerosos procesos celulares relacionados con el mantenimiento de los tejidos y la respuesta del organismo frente al daño oxidativo. Su función también se ha estudiado en mecanismos vinculados con la inflamación y la regulación vascular.

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Entre las sustancias que intervienen en ese funcionamiento se encuentra el óxido nítrico, una molécula que contribuye a la relajación de los vasos sanguíneos y favorece su dilatación. La interacción entre distintos nutrientes y estas vías biológicas constituye un campo de investigación, aunque los mecanismos observados no demuestran por sí solos un efecto terapéutico.

El estrés oxidativo aparece cuando existe un desequilibrio entre determinadas sustancias reactivas y los mecanismos que las controlan. La inflamación persistente también puede afectar el funcionamiento de los vasos y contribuir al desarrollo de alteraciones cardiovasculares.

La ingesta de zinc a través de la dieta aporta beneficios cardiovasculares que no equivalen a los efectos de las cápsulas concentradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el zinc participa en procesos relacionados con ambos fenómenos, su función fisiológica no equivale a demostrar que consumir suplementos reduzca la hipertensión. Para establecer ese beneficio se necesitan resultados clínicos consistentes, más allá de los cambios observados en marcadores de laboratorio.

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El consumo prolongado de dosis altas de zinc causa problemas estomacales y reduce la absorción de cobre en el cuerpo

Qué se sabe sobre la suplementación en personas con alteraciones metabólicas

Algunas investigaciones evaluaron los efectos del zinc en personas con diabetes tipo 2, obesidad y otras alteraciones metabólicas. Los estudios analizaron indicadores como la glucosa en ayunas, la resistencia a la insulina, los lípidos sanguíneos y la presión arterial.

Determinadas revisiones encontraron cambios favorables en algunos de esos parámetros, pero los resultados no fueron uniformes entre las investigaciones. Además, una mejora en un marcador metabólico no demuestra necesariamente una reducción del riesgo cardiovascular ni justifica recomendar el suplemento como tratamiento.

También se ha investigado la relación entre niveles insuficientes de zinc y distintas condiciones de salud. Sin embargo, corregir una deficiencia nutricional diagnosticada es una situación diferente de administrar dosis adicionales a personas que ya reciben un aporte adecuado.

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Los suplementos de zinc presentan interacciones con antibióticos y requieren supervisión médica previa en pacientes con tratamientos farmacológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos alimentarios pueden resultar útiles cuando existen necesidades específicas que no se cubren mediante la alimentación, pero su indicación requiere evaluar el contexto clínico y nutricional.

La evidencia disponible tampoco permite considerar que las personas con diabetes u obesidad deban consumir zinc para controlar su presión. Estas condiciones no constituyen, por sí solas, una indicación de suplementación.

Cuánto zinc se recomienda y cuáles son los riesgos de consumirlo en exceso

De acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la ingesta diaria recomendada para adultos es de 11 miligramos en hombres y 8 miligramos en mujeres, aunque las necesidades pueden variar durante el embarazo y la lactancia.

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Esas cifras corresponden al aporte necesario para cubrir los requerimientos nutricionales habituales y no representan dosis destinadas a reducir la presión arterial.

La misma institución establece un límite máximo tolerable de 40 miligramos diarios para adultos. Esta cantidad considera el zinc procedente del conjunto de las fuentes, incluidos alimentos, bebidas, suplementos y medicamentos que lo contengan.

El límite se aplica a la población general y no rige del mismo modo para tratamientos médicos indicados y supervisados por profesionales, que pueden requerir otras dosis según la situación clínica.

Consumir cantidades excesivas puede provocar náuseas, vómitos, malestar abdominal, pérdida de apetito y dolores de cabeza. Además, mantener dosis elevadas durante varias semanas puede interferir con la absorción de cobre, un mineral necesario para el funcionamiento del sistema nervioso y la producción de células sanguíneas.

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Por esa razón, tomar más zinc no garantiza mayores beneficios y puede aumentar la posibilidad de efectos adversos.