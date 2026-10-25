Ciencia

¿Existe una hora ideal para despertarse?

La alerta al despertar depende del tiempo total dormido, la etapa del sueño interrumpida y el ritmo circadiano, no de una fórmula fija; organismos como los CDC y la Academia Americana de Medicina del Sueño priorizan dormir al menos siete horas

Dibujo de un hombre en pijama sentado en una cama deshecha, con una taza de café, una nube sobre la cabeza y un despertador desarmado.
Los CDC señalan que la inercia del sueño dura entre 30 y 60 minutos y reduce la velocidad de reacción matutina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La búsqueda de una hora exacta para abrir los ojos suele apoyarse en cálculos de ciclos de 90 minutos y en alarmas que prometen identificar el tramo más favorable del descanso. Sin embargo, el despertar no depende de una fórmula fija, sino de la combinación entre el tiempo total dormido, la etapa del sueño interrumpida y el horario que marca el reloj biológico.

La pregunta cobra relevancia en rutinas que concentran decisiones, traslados y trabajo apenas comienza el día. La inercia del sueño, ese período de menor alerta que puede seguir al despertar, puede afectar la velocidad de reacción, la memoria inmediata y la capacidad de razonar durante los primeros minutos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señala que este estado suele durar entre 30 y 60 minutos, aunque puede extenderse más.

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La duración del descanso tiene un peso mayor que la intención de terminar un ciclo en un minuto determinado. Un consenso de la American Academy of Sleep Medicine y la Sleep Research Society establece que los adultos deberían dormir siete horas o más de manera regular para promover una salud adecuada. Esa referencia describe un umbral general y no reemplaza las diferencias individuales en las necesidades de sueño.

La literatura médica tampoco presenta una hora universal para levantarse. La revisión “Sleep inertia: current insights”, publicada en la revista Nature and Science of Sleep, define la inercia del sueño como una reducción transitoria de la alerta y del rendimiento que aparece tras despertar. El trabajo señala que la privación de sueño, la fase en la que se interrumpe el descanso y el momento biológico del despertar pueden modificar su intensidad.

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Despertar durante el sueño profundo puede acentuar la somnolencia inicial

Una mujer recostada en una cama se frota los ojos junto a una mesa con una taza, una lámpara y un reloj despertador.
La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño aconseja que los adultos duerman siete horas o más de forma regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño nocturno alterna etapas de sueño no REM y sueño REM. La base de consulta clínica StatPearls, disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que el primero incluye las fases N1, N2 y N3. Esta última corresponde al sueño profundo y suele ser la etapa más difícil de interrumpir.

De acuerdo con StatPearls, despertarse durante esa fase puede provocar una sensación transitoria de confusión o dificultad para pensar con claridad. Sin embargo, esto no significa que el sueño REM determine por sí solo el nivel de lucidez al despertar ni que sea posible calcular el momento ideal para levantarse únicamente a partir de la hora de acostarse. Las etapas del sueño se suceden de manera variable durante la noche, y los ciclos completos suelen durar entre 90 y 110 minutos, aunque existen diferencias individuale

La revisión publicada en Nature and Science of Sleep indica que la inercia puede ser más intensa tras una privación previa de descanso y al despertar durante el sueño de ondas lentas, también conocido como fase profunda. Por eso, reducir las horas de reposo para completar un número redondo de ciclos puede aumentar la somnolencia que se buscaba evitar.

La regularidad y el tiempo total pesan más que una alarma inteligente

Una mujer sentada a una mesa sostiene una cuchara dentro de una taza grande, junto a un termo metálico, un paquete y un reloj de pared.
El despertar durante la fase N3 de sueño profundo intensifica la somnolencia y provoca niebla mental transitoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones que infieren las fases del descanso a partir de movimiento, sonido u otros registros pueden ofrecer una aproximación a los hábitos nocturnos, pero no sustituyen una evaluación clínica. La revisión de Nature and Science of Sleep advierte que la intensidad de la inercia del sueño depende de múltiples factores y que sus efectos pueden ser distintos según la tarea que se realice al despertar.

El CDC recomienda reservar un margen antes de realizar actividades críticas cuando existe somnolencia tras levantarse. Esa precaución cobra especial importancia en contextos que exigen conducir, tomar decisiones rápidas o manipular herramientas, debido a que el rendimiento puede disminuir de manera temporal.

La recomendación de la American Academy of Sleep Medicine y la Sleep Research Society coloca la cantidad de horas como un componente central de un descanso saludable. Dormir menos de siete horas de forma habitual se asocia con peores resultados de salud y rendimiento, según el documento de consenso. La regularidad, el horario y la calidad del descanso también forman parte del problema, aunque no se resuelven con una cifra única.

El reloj biológico explica por qué la misma alarma no afecta a todos por igual

El momento de despertar se relaciona también con el ritmo circadiano, el sistema interno que organiza, entre otras funciones, los períodos de descanso y vigilia. La revisión de Nature and Science of Sleep describe que la inercia puede aumentar cuando el despertar ocurre en momentos de mayor propensión biológica al sueño.

La respuesta no es idéntica para todas las personas. El cronotipo, que expresa una tendencia individual hacia horarios más tempranos o más tardíos, puede influir en la facilidad para conciliar el sueño, levantarse y mantenerse alerta. La revisión plantea que aún hacen falta más estudios para definir cómo adaptar los horarios de trabajo o de guardia a esas diferencias.

En lugar de buscar un minuto perfecto, las fuentes consultadas coinciden en priorizar una duración suficiente del sueño y rutinas estables. La alerta al despertar depende de cómo transcurrió la noche, de la etapa interrumpida y de la relación entre los horarios cotidianos y el reloj biológico. La señal más útil no es una cuenta regresiva, sino la capacidad de sostener la atención y el funcionamiento habitual durante el día.

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