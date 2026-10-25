Lo que cambia cuando un libro se lee en pantalla

Los lectores electrónicos permiten ajustar el tamaño de la tipografía y localizar palabras o citas en segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las pantallas hicieron posible llevar cientos de títulos en un solo dispositivo, cambiar el tamaño de la letra y recuperar una cita en segundos. Esa combinación de portabilidad y búsqueda inmediata modificó las formas de leer, pero no volvió equivalentes todas las experiencias frente a un texto.

La diferencia se vuelve más visible cuando la lectura requiere seguir un argumento extenso, retener detalles o volver sobre una explicación. Según publicó The Washington Post, los libros electrónicos ofrecen ventajas claras para consultas rápidas, préstamos de biblioteca y lecturas livianas, mientras que el formato impreso mantiene referencias físicas que pueden resultar útiles en textos complejos.

PUBLICIDAD

El contraste entre formatos no plantea una elección definitiva. Los lectores electrónicos permiten adaptar la tipografía, llevar una biblioteca completa y buscar palabras o pasajes, mientras que el papel conserva una estructura estable de páginas, márgenes y capítulos. El propósito de la lectura, el tipo de texto y las condiciones del entorno influyen en qué soporte puede resultar más adecuado.

NPR recogió las explicaciones de Maryanne Wolf, especialista en lectura y profesora emérita de la Universidad de California en Los Ángeles, sobre la llamada lectura profunda. La investigadora señaló al medio que el flujo constante de información y las distracciones integradas en teléfonos y computadoras pueden favorecer el escaneo rápido de los textos, una práctica distinta de la lectura detenida que exigen algunos contenidos.

PUBLICIDAD

El papel aporta referencias espaciales para textos largos y complejos

El grosor de las páginas y la estructura de los márgenes aportan referencias espaciales para organizar la lectura en papel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El libro impreso ofrece una forma concreta de orientarse dentro de una obra. El grosor de las páginas ya leídas, la ubicación de una frase en una página y la posibilidad de volver de inmediato a un pasaje anterior conforman señales materiales. Estas referencias espaciales pueden ayudar a organizar el contenido y reconstruir el recorrido de una lectura.

Scientific American informó que las investigaciones sobre papel y pantalla no producen resultados idénticos en todos los contextos. El medio indicó que las diferencias tienden a ser más visibles en lecturas largas o exigentes, en las que localizar un dato, comparar pasajes y conservar una idea del avance dentro del texto forman parte de la tarea.

PUBLICIDAD

La revista describió un trabajo de Anne Mangen, investigadora de la Universidad de Stavanger, con 72 estudiantes de décimo grado que leyeron textos narrativos y expositivos en papel o en archivos digitales. Según publicó Scientific American, quienes utilizaron la computadora tuvieron un desempeño algo menor en las evaluaciones posteriores. La publicación vinculó esa diferencia con la dificultad de recorrer un archivo sección por sección frente a la posibilidad de manipular y consultar varias páginas de un documento impreso.

Otro aspecto es el desplazamiento continuo. Scientific American señaló que, en algunos experimentos, la navegación por textos sin cortes de página exigió recursos adicionales de atención y memoria de trabajo, entendida como la capacidad de retener y utilizar información de manera temporal mientras se realiza una tarea.

PUBLICIDAD

Un metaanálisis sobre lectura en papel y en pantalla revisó estudios comparativos y encontró una ventaja del papel en comprensión bajo determinadas condiciones. El resultado no permite afirmar que todo texto digital se comprenda peor, pero sí muestra que el medio puede importar cuando la lectura necesita detenerse en detalles, contrastar información o volver sobre una sección.

La información disponible tampoco elimina las ventajas de los dispositivos digitales. The Washington Post señaló que los lectores electrónicos son útiles para acceder a textos de forma portátil, ajustar el tamaño de letra y realizar búsquedas rápidas. La consulta puntual y la lectura de contenidos lineales o breves pueden aprovechar esas funciones sin requerir la misma orientación espacial que una obra extensa.

PUBLICIDAD

La lectura profunda exige tiempo, atención y menos interrupciones

La especialista Maryanne Wolf señaló que el flujo continuo de información en pantallas favorece el escaneo rápido de los textos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre un formato y otro no depende solo de la pantalla o del papel. También interviene la forma de aproximarse al contenido. NPR explicó que Maryanne Wolf distingue entre obtener una idea general de un texto y dedicar tiempo a una lectura que permita analizar argumentos, establecer relaciones e inferir significados que no aparecen de manera explícita.

Según la especialista, citada por el medio, la lectura profunda requiere una atención sostenida que puede verse alterada por el hábito de pasar rápido de un contenido a otro. Las notificaciones, los enlaces y la posibilidad de cambiar de aplicación no afectan de la misma manera todos los dispositivos ni todas las personas, pero incorporan vías de interrupción que no están presentes en una página impresa.

PUBLICIDAD

NPR también recogió la recomendación de Wolf de considerar el propósito de la lectura antes de elegir entre el formato digital y el papel. Para consultar un correo electrónico o buscar información rápidamente, la pantalla puede resultar suficiente. En cambio, cuando se trata de analizar un contrato, estudiar un texto o leer una obra que requiere reflexión y anotaciones, la investigadora sostuvo que el formato impreso puede ayudar a reducir las distracciones.

Tomar notas y volver a los pasajes importantes es otra estrategia vinculada con la retención. Wolf indicó a NPR que anotar al margen o en un cuaderno incorpora una acción física que puede favorecer el vínculo con el contenido. Esa práctica también permite dejar marcas para recuperar conceptos, preguntas o fragmentos relevantes sin depender exclusivamente de la búsqueda digital.

PUBLICIDAD

La lectura digital no queda excluida de ese proceso. Scientific American señaló que algunos libros electrónicos, en especial los diseñados para niños, pueden incorporar recursos útiles cuando las funciones interactivas acompañan el relato y no compiten con él. La publicación advirtió que la acumulación de sonidos, movimientos y estímulos que no se relacionan con la historia puede desviar la atención del texto.