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Taehyung cantó "Muchachos", pidió mate y desató la locura en el segundo show de BTS: "Traigan puertas que manijas no faltan"

En la segunda función en nuestro país, el cantante del grupo de K-Pop sorprendió con su conocimiento de la jerga argentina, cantó el himno mundialista y provocó el delirio de las 60.000 personas que colmaron el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

Taehyung, integrante del grupo surcoreano BTS, cantó "Muchachos", pidió compartir un mate y habló en la jerga argentina
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Kim Taehyung tomó el micrófono, miró a las tribunas del Estadio Único Diego Armando Maradona y arrancó a cantar “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”. El estadio de La Plata respondió al instante: 60.000 personas completaron la letra del tema que se convirtió en himno de los festejos de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, mientras el cantante surcoreano bailaba y sus seis compañeros de BTS observaban la escena con una sonrisa.

El momento ocurrió durante la segunda de las tres presentaciones de la banda en la ciudad, el viernes 23 de octubre, en el marco del BTS World Tour ARIRANG. Pero la canción de cancha fue apenas el comienzo de un intercambio que se volvió viral en cuestión de minutos.

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Taehyung probó la jerga rioplatense y el estadio estalló

Después de entonar “Muchachos”, V —como también se lo conoce— pidió la atención del público y lanzó una frase que pertenece al repertorio más informal del español argentino: “Chicos, chicos. Traigan puertas que manijas no faltan”, una expresión que se usa para describir la ansiedad desbordada ante un evento.

BTS hizo historia en la Argentina: 13 años de espera, una noche de emoción y siete artistas frente al ARMY
Los integrantes del grupo musical BTS realizan su presentación en un escenario iluminado de rojo con efectos de pirotecnia ante el público en Argentina. (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

El cantante no se detuvo ahí. “Hoy aprendí esto, escuchen”, avisó antes de soltar la segunda referencia local de la noche: “¿Y si nos tomamos unos mates?”. Cada frase fue recibida con un estallido de gritos que el propio artista dejó correr antes de retomar la palabra. A su lado, los demás integrantes de BTS miraban al público y sonreían, mientras el estadio se convertía por unos minutos en una escena más cercana a una cancha de fútbol que a un recital de K-Pop.

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El cierre del segmento llegó con un agradecimiento en castellano: “Muchas gracias por divertirse hoy también”. La secuencia completa —canción de cancha, lunfardo y mate— condensó en pocos minutos el tono que Taehyung eligió para conectar con el público argentino y que ya había ensayado en la primera fecha, el miércoles 21, cuando dijo “Aguante ARMY” y “Fuera de joda, son el mejor público”.

La propuesta de compartir mates tuvo un detalle que no pasó inadvertido en las redes sociales: el mate figuraba entre los objetos prohibidos para ingresar al recinto, junto con alimentos, bebidas, paraguas y banderas, de acuerdo con las restricciones publicadas por la organización del evento. La ironía alimentó los comentarios de los fanáticos y amplificó la circulación del video en las plataformas.

BTS, con la camiseta de la selección
BTS, con la camiseta de la selección

Una gira que ya superó los USD 465 millones

Los tres recitales en La Plata forman parte de una gira que, según datos de Pollstar, acumuló USD 465,8 millones en ventas de entradas y 2.314.140 asistentes en 38 funciones entre noviembre de 2025 y agosto de 2026, cifras que la convirtieron en la más recaudadora del planeta en ese período. La etapa latinoamericana incluyó 14 fechas en cinco países, con localidades agotadas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y las tres noches platenses.

El desembarco argentino tuvo un peso particular: fue la primera visita de los siete integrantes juntos al país, después de 13 años de actividad y tras el regreso de todos ellos del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En la noche del debut, RM lo puso en palabras: “Tardamos 13 años en llegar. Gracias por esperarnos con tanto amor”.

La tercera noche se juega este sábado

La banda tiene prevista su última función en el estadio platense este sábado 24 de octubre a las 20, también con entradas agotadas. El recital contará, además, con una transmisión especial en salas de cine de distintos países, según informó Infobae. Después de las frases de V, la expectativa del ARMY argentino ya apunta a saber qué nuevo guiño local prepararán los integrantes para la despedida.

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