Teleshow

Fue a cantar a Es mi sueño, la echaron del trabajo por ausentarse y Abel Pintos la fulminó: "¿Cómo vas a faltar?"

Fabiana Vega reveló que perdió su puesto como profesora de Matemática por no ir a su empleo para presentarse en el programa de Guido Kaczka, y el jurado no la dejó pasar

En Es mi sueño por eltrecetv, una concursante relató frente al jurado que fue despedida de su empleo por ausentarse para participar en la competencia de canto, lo que generó la reacción de Abel Pintos
Guardar

Fabiana Vega cantó junto a Ailén Peralta el clásico “Sin tu amor”, de Alejandro Lerner a dúo con Sandra Mihanovich, en la segunda temporada de Es mi sueño, el certamen de canto de El Trece que conduce Guido Kaczka. La interpretación de la balada, que Mihanovich popularizó en 2003 como cortina de la tira Costumbres Argentinas de Telefé, les alcanzó para superar a su rival en el duelo y avanzar al palco de las estrellas. Pero lo que ocurrió después de la canción fue lo que acaparó la atención del estudio.

Cuando terminó la música, Kaczka recordó la profesión de Vega y ella aprovechó para enviar un saludo a sus alumnos. “Después me reclaman”, dijo entre risas. Lo que siguió, sin embargo, dejó al estudio en silencio por un instante: Peralta intervino para mencionar que a Vega la habían echado de su trabajo, y la propia participante lo confirmó sin rodeos.

PUBLICIDAD

Vega es docente de Matemática y ocupaba un cargo de suplente cuando decidió presentarse en el programa. Las ausencias reiteradas para asistir a las grabaciones terminaron con su contrato. “Me echaron por venir al programa, pero quedó todo bien igual”, contó con una sonrisa. “Terminó la suplencia porque estaba faltando”, detalló sin dramatismo.

La confesión dejó en claro la apuesta que hizo la participante: resignar su puesto de trabajo por una oportunidad en el certamen televisivo.

Composición de dos imágenes con los rostros sonrientes de Fabiana Vega a la izquierda y Abel Pintos con anteojos y traje a la derecha.
El cruce entre sonrisas de Fabiana Vega y Abel Pintos en Es mi sueño

Abel Pintos le marcó la paradoja con humor

La reacción más filosa llegó desde el jurado. Abel Pintos no dejó pasar la ironía de la situación y disparó una observación que desató las carcajadas del público. “Pará, vos eras la suplente y además faltaste”, lanzó el cantante, que enseguida remató: “Y sí, estaba cantado. Vos tenías que suplir al que faltaba. ¿Cómo vas a faltar?”.

PUBLICIDAD

Los aplausos y las risas inundaron el estudio. Pintos no buscó reprocharle la decisión, sino que encontró en la paradoja —una suplente que falta— un chiste que el propio público celebró de pie. Vega aceptó la humorada con gracia y el clima se mantuvo distendido.

Ailén Peralta, la compañera que brilló junto a ella

La encargada de acompañar a Fabiana Vega en el escenario fue Ailén Peralta, una de las figuras más destacadas de Es mi sueño desde la primera temporada. La joven cantante había llamado la atención del jurado en su debut al revelar que una depresión la alejó de la música, y desde entonces construyó un recorrido ascendente en el certamen, con elogios tanto de Pintos como de Jimena Barón.

Juntas, Peralta y Vega interpretaron “Sin tu amor”, la balada que Lerner compuso y que Mihanovich grabó en 2003 para su decimoquinto disco. La canción, que acumula millones de reproducciones, sirvió como vehículo para que ambas lucieran un registro emotivo frente al jurado.

Fabiana Vega y Ailén Peralta interpretaron a dúo la canción "Sin tu amor" de Alejandro Lerner en la segunda etapa del programa Es mi sueño, emitido por eltrece. Durante la presentación musical en el escenario del concurso de canto, las participantes fueron evaluadas por el panel del jurado, que accionó los controles de votación correspondientes a su actuación.

El puntaje la dejó en carrera

Más allá de la anécdota laboral, la participación de Vega tuvo un desenlace favorable. Kaczka reveló que su competidor, Lucas Romero, obtuvo 311 puntos, mientras que la dupla de Peralta y Vega alcanzó los 331 puntos. La diferencia de 20 unidades fue suficiente para que la profesora de Matemática y su compañera avanzaran al palco de las estrellas, la siguiente instancia del certamen.

Romero se despidió con el reconocimiento del conductor, que destacó su “gran puntaje y buen paso por Es mi sueño”. Mientras tanto, Vega dejó el escenario con una sonrisa, sin trabajo docente pero con un lugar asegurado en la competencia.

La segunda temporada del programa, estrenada en la segunda mitad de 2026, atraviesa una etapa de duelos directos donde los participantes compiten en duplas junto a cantantes que ya pasaron rondas anteriores. El formato, con un jurado rotativo que incluye a Abel Pintos, Barón, Ángela Leiva y Joaquín Levinton, continúa de lunes a viernes a las 22:30 por El Trece.

Temas Relacionados

Abel PintosconcursosDespido

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

La cantante, cuyo verdadero nombre es Fiorella De Benedictis, habló en exclusiva con Teleshow sobre la dura pérdida que sufrió, su presente en el folklore y su nuevo proyecto, Crezco del viento

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

El afamado director esta vez se puso el traje de productor ejecutivo de La masacre de Flores, la docuserie de HBO Max. En charla con Teleshow, contó cómo abordaron las sucesivas reconstrucciones personales de la víctima y otros secretos del caso

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

Juan Subirá, histórico miembro de la banda, repasa el origen del tema “El viejo de arriba”, escrita tras recibir un balazo, cómo fue grabar junto a Lali y Luck Ra las nuevas versiones y la chance de una reunión Gustavo Cordera: “El tiempo dice que no, pero no es imposible”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La charla derivó en un intercambio incómodo cuando el invitado le recordó al conductor que había cuestionado el futuro de su programa antes de su crecimiento

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

Tras el desafío de las cookies, el concursante agradeció la oportunidad de participar y reafirmó su confianza. Semanas atrás, un video suyo había expuesto cómo le afectaron los cuestionamientos en las plataformas

La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

AMÉRICA

Un hombre intentó quedarse con una mansión de USD 5,4 millones mediante documentos falsos y terminó detenido

Un hombre intentó quedarse con una mansión de USD 5,4 millones mediante documentos falsos y terminó detenido

Juan Villoro y la cultura de la victimización en México: “Hemos tenido muchísimas derrotas y nos consolamos con frases célebres”

Veinte años de muertes, secuelas y reclamos: Panamá pide perdón por la tragedia del dietilenglicol

“No hay injerencia ni violación a la soberanía de Haití”, afirmó politólogo internacional sobre la operación rescate de El Salvador

Los siete agentes de la Policía detenidos en Guatemala por el caso de exfiscal Solorzano Foppa comparecen ante las autoridades

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

DEPORTES

Banfield recibe a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur

Banfield recibe a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales de Bruselas tras caer ante Griekspoor

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

Defensa visitará a Talleres, San Lorenzo chocará ante Newell’s y Rosario Central recibirá a Huracán por la fecha 14 del Torneo Clausura