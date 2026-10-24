Fue a cantar a Es mi sueño, la echaron del trabajo por ausentarse y Abel Pintos la fulminó: "¿Cómo vas a faltar?"

En Es mi sueño por eltrecetv, una concursante relató frente al jurado que fue despedida de su empleo por ausentarse para participar en la competencia de canto, lo que generó la reacción de Abel Pintos

Guardar

Fabiana Vega cantó junto a Ailén Peralta el clásico “Sin tu amor”, de Alejandro Lerner a dúo con Sandra Mihanovich, en la segunda temporada de Es mi sueño, el certamen de canto de El Trece que conduce Guido Kaczka. La interpretación de la balada, que Mihanovich popularizó en 2003 como cortina de la tira Costumbres Argentinas de Telefé, les alcanzó para superar a su rival en el duelo y avanzar al palco de las estrellas. Pero lo que ocurrió después de la canción fue lo que acaparó la atención del estudio.

Cuando terminó la música, Kaczka recordó la profesión de Vega y ella aprovechó para enviar un saludo a sus alumnos. “Después me reclaman”, dijo entre risas. Lo que siguió, sin embargo, dejó al estudio en silencio por un instante: Peralta intervino para mencionar que a Vega la habían echado de su trabajo, y la propia participante lo confirmó sin rodeos.

PUBLICIDAD

Vega es docente de Matemática y ocupaba un cargo de suplente cuando decidió presentarse en el programa. Las ausencias reiteradas para asistir a las grabaciones terminaron con su contrato. “Me echaron por venir al programa, pero quedó todo bien igual”, contó con una sonrisa. “Terminó la suplencia porque estaba faltando”, detalló sin dramatismo.

La confesión dejó en claro la apuesta que hizo la participante: resignar su puesto de trabajo por una oportunidad en el certamen televisivo.

El cruce entre sonrisas de Fabiana Vega y Abel Pintos en Es mi sueño

Abel Pintos le marcó la paradoja con humor

La reacción más filosa llegó desde el jurado. Abel Pintos no dejó pasar la ironía de la situación y disparó una observación que desató las carcajadas del público. “Pará, vos eras la suplente y además faltaste”, lanzó el cantante, que enseguida remató: “Y sí, estaba cantado. Vos tenías que suplir al que faltaba. ¿Cómo vas a faltar?”.

PUBLICIDAD

Los aplausos y las risas inundaron el estudio. Pintos no buscó reprocharle la decisión, sino que encontró en la paradoja —una suplente que falta— un chiste que el propio público celebró de pie. Vega aceptó la humorada con gracia y el clima se mantuvo distendido.

Ailén Peralta, la compañera que brilló junto a ella

La encargada de acompañar a Fabiana Vega en el escenario fue Ailén Peralta, una de las figuras más destacadas de Es mi sueño desde la primera temporada. La joven cantante había llamado la atención del jurado en su debut al revelar que una depresión la alejó de la música, y desde entonces construyó un recorrido ascendente en el certamen, con elogios tanto de Pintos como de Jimena Barón.

PUBLICIDAD

Juntas, Peralta y Vega interpretaron “Sin tu amor”, la balada que Lerner compuso y que Mihanovich grabó en 2003 para su decimoquinto disco. La canción, que acumula millones de reproducciones, sirvió como vehículo para que ambas lucieran un registro emotivo frente al jurado.

Fabiana Vega y Ailén Peralta interpretaron a dúo la canción "Sin tu amor" de Alejandro Lerner en la segunda etapa del programa Es mi sueño, emitido por eltrece. Durante la presentación musical en el escenario del concurso de canto, las participantes fueron evaluadas por el panel del jurado, que accionó los controles de votación correspondientes a su actuación.

El puntaje la dejó en carrera

Más allá de la anécdota laboral, la participación de Vega tuvo un desenlace favorable. Kaczka reveló que su competidor, Lucas Romero, obtuvo 311 puntos, mientras que la dupla de Peralta y Vega alcanzó los 331 puntos. La diferencia de 20 unidades fue suficiente para que la profesora de Matemática y su compañera avanzaran al palco de las estrellas, la siguiente instancia del certamen.

PUBLICIDAD

Romero se despidió con el reconocimiento del conductor, que destacó su “gran puntaje y buen paso por Es mi sueño”. Mientras tanto, Vega dejó el escenario con una sonrisa, sin trabajo docente pero con un lugar asegurado en la competencia.

La segunda temporada del programa, estrenada en la segunda mitad de 2026, atraviesa una etapa de duelos directos donde los participantes compiten en duplas junto a cantantes que ya pasaron rondas anteriores. El formato, con un jurado rotativo que incluye a Abel Pintos, Barón, Ángela Leiva y Joaquín Levinton, continúa de lunes a viernes a las 22:30 por El Trece.

PUBLICIDAD