“No hay injerencia ni violación a la soberanía de Haití”, afirmó politólogo internacional sobre la operación rescate de El Salvador

Para Luis González, politólogo internacional, la operación de El Salvador en Haití no constituye una injerencia. (Cortesía: De último Minuto)

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La desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en Haití abrió un nuevo escenario para la respuesta internacional frente a las pandillas. El experto en política internacional Luis González consideró que el ataque contra los integrantes de la misión de El Salvador puede acelerar el apoyo a las fuerzas desplegadas en territorio haitiano y reforzar las operaciones contra los grupos armados.

“El incidente representa una gran oportunidad para que por fin el tema de Haití se resuelva”, afirmó González este viernes a medios dominicanos. El analista sostuvo que las pandillas dieron a la comunidad internacional un motivo para reforzar sus acciones contra las organizaciones criminales.

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Según su evaluación, el hecho debería servir para que los países que respaldan la fuerza de seguridad coordinen recursos, efectivos y capacidades operativas que permitan recuperar zonas.

Nayib Bukele informó que los cuatro técnicos integraban una misión internacional de evacuaciones médicas y exigió su liberación con vida. (REUTERS/José Cabezas)

Desde el domingo pasado, cuatro soldados salvadoreños desaparecieron tras un ataque contra el vehículo blindado en el que viajaban. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó el 21 de octubre que los connacionales formaban parte de una misión internacional orientada a realizar evacuaciones médicas y que lanzó una operación para localizarlos.

Bukele exigió a los grupos que retienen a los salvadoreños que los liberen “vivos e ilesos”. También advirtió que la operación en curso puede escalar si no hay una respuesta. El Gobierno haitiano calificó la liberación de los cuatro integrantes de la misión como una prioridad y aseguró que movilizaría los recursos necesarios para encontrarlos.

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Misión internacional no vulnera la soberanía de Haití

Además, González sostuvo que una ampliación de las acciones internacionales no supondría una violación de la soberanía haitiana si se realiza bajo el marco de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con la autorización del Gobierno de de Haití.

“No hay ninguna injerencia ni violación a la soberanía de Haití. Todo se va a hacer de acuerdo con el derecho internacional”, aseguró.

La misión de seguridad respaldada por la ONU integra a contingentes de El Salvador, Chad, Jamaica y Guatemala. (REUTERS/Patrice Noel)

El actual primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha ubicado el caso de los salvadoreños entre las prioridades de su administración. La situación también generó una reacción de Estados Unidos, cuyo embajador ante la ONU, Mike Waltz, expresó respaldo a las tareas para recuperar a los cuatro técnicos.

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Para González, ese respaldo puede traducirse en una operación con mayor capacidad contra las pandillas que dominan sectores de Puerto Príncipe y otras zonas. El especialista consideró que el objetivo debe exceder la búsqueda de los salvadoreños y orientarse a recuperar la seguridad para la población haitiana.

El Salvador envió contingente militar a Haití para reforzar la búsqueda de cuatro soldados desaparecidos. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

El analista también se refirió al papel de República Dominicana, país que comparte la isla con Haití. A su juicio, las autoridades dominicanas deben mantener activos los mecanismos de vigilancia en la frontera para impedir que líderes de pandillas busquen refugio fuera del territorio haitiano.

González mencionó al Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y a las Fuerzas Armadas dominicanas como organismos que deben permanecer alertas ante un posible desplazamiento de integrantes de grupos criminales.

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“No hay que crear nada especial, ya todo está ahí. Es cuestión de estar atentos”, afirmó. El politólogo descartó que una operación internacional contra las pandillas derive de forma automática en un movimiento masivo de población hacia Dominicana.