Murió a los 75 años Carlos Riganti, baterista de Alas y referente del rock progresivo

Carlos Riganti tenía 75 años

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Carlos Riganti, fundador de la banda de rock progresivo Alas y reconocido pediatra, murió este viernes a los 75 años, tras una carrera de más de cinco décadas repartida entre los escenarios y los consultorios. Desarrolló un estilo que fue referencia para un sonido que marcó una época y tocó con artistas como Moris, Raúl Porchetto y Piero en la etapa de Prema, entre otros proyectos musicales

La noticia fue confirmada por su esposa, Viviana, a través de una publicación en la cuenta de Instagram del músico y escrita en primera persona. Tengo que comunicarles que hoy falleció Carlos", escribió la mujer, al pie de una postal familiar. Según informó, los restos serán velados este sábado de 16 a 22 en la sala velatoria Casa O’Higgins, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El mundo de la batería fue uno de los primeros en expresar su pesar. Oscar Giunta, referente del jazz argentino, definió a Riganti como “un baterista señero e influencia fundamental de varias generaciones de bateristas y músicos en general”. También destacó su trabajo como docente y su desempeño como pediatra.

El recuerdo de Charly Alberti a Carlos Riganti

El vínculo entre ambos trascendía la música al punto de que Riganti fue el pediatra de los dos hijos de Giunta. “Fuiste muy importante y un gran cobijo para los papás primerizos que supimos ser”, escribió el baterista. En su despedida, lo describió como “una inmensa persona” y cerró: “Gracias eternas y buen viaje, maestro”.

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Por su parte, Charly Alberti, de Soda Stereo, compartió un video en el que aparece fundido en un abrazo con él: “No lo puedo creer, qué tristeza. Te vamos a extrañar Carlos querido”. El mismo video había publicado Riganti en sus redes a comienzos de año con la frase “El abrazo que nos debíamos hace tiempo”. A su vez, la baterista y percusionista Andrea Álvarez lo recordó como “gran maestro, gran baterista, inmensa persona, impecable pediatra, una gran pérdida”.

El conmovedor posteo de Oscar Giunta

La despedida de Pedro Aznar reunió la conmoción íntima con una historia decisiva del rock argentino. Cuando todavía era un adolescente, el músico ingresó a Alas para reemplazar a Alex Zuker, y aquel paso por el trío de rock progresivo —breve, pero formativo— antecedió su lugar en Serú Girán. El bajista lo recordó con una profunda carta en sus redes, casualmente luego de presentarse con David Lebón en esta nueva reinterpretación de la mítica banda.

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Pedro Aznar despidió a Carlos Riganti

Aznar recordó que antes de sumarse a Alas había sido admirador del grupo y que su vínculo con Riganti se transformó en una amistad de más de medio siglo. “Recibí la noticia como quien de un golpe terrible se queda repentinamente sin aire. Sorprendido, anonadado, vacío”, escribió junto a una foto del grupo. En su mensaje, recordó una amistad que atravesó décadas, distancias y reencuentros inesperados: tras buscar nuevas vidas “a miles de kilómetros”, terminaron como vecinos, separados apenas por una medianera.

Aznar sostuvo que la dimensión de Riganti como “gran músico y gran médico” era conocida, pero eligió detenerse en sus cualidades personales. “Fuiste una de las personas más buenas y nobles que conocí en mi vida”, afirmó. También evocó su risa y su compromiso con “un mundo y un país mejor”, una huella que, aseguró, quienes permanecen “de este lado” buscarán continuar. “Gracias, colega y amigo. No te olvidaremos”, cerró.

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Andrea Álvarez despidió a Carlos Riganti

Otros músicos reaccionaron a la publicación familiar expresando sus condolencias y gratitudes: Pipi Piazzolla escribió: “No lo puedo creer, qué dolor tremendo, qué tristeza. Lo lamento mucho, familia. Lo que necesiten, estoy. QEPD, gran maestro y amigo”. Jorge Araujo sumó un recuerdo de su infancia: “Jamás olvidaré los conciertos con Alas, yo tenía 12 años. Gracias por marcarnos el camino. Abrazo fuerte a Vivi y toda su familia”. A ellos se sumaron Isa Portugheis, con un mensaje breve de condolencias a Viviana y su familia, y el bajista Emilio del Guercio, fundador de Almendra, que lo despidió como “un hombre cálido, inteligente y gran baterista”.

Un baterista que marcó un estilo

Riganti comenzó su trayectoria musical en 1970 como integrante de Materia Gris, grupo con el que grabó “Oh, perra vida de Beto”, considerada una de las primeras ópera rock en argentina. Ese antecedente lo llevó, en 1974, a reencontrarse con el tecladista Gustavo Moretto, a quien conocía desde la adolescencia en San Isidro, y a sumar al bajista Alex Zucker para fundar Alas.

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Carlos Riganti en tiempos de Alas (Instagram: Carlos Riganti)

El trío debutó en 1975 en el teatro IFT de Buenos Aires y en 1976 publicó su álbum homónimo, compuesto por dos extensas piezas divididas en varios movimientos, una basada en sonoridades de tango y otra en ritmo de vidala. Ese mismo año, el grupo se presentó en el teatro Coliseo porteño con la presencia del bandoneón cada vez más marcada en su propuesta. Esta fusión le valió el reconocimiento de Astor Piazzolla, quien por aquel entonces expresaba cierta distancia con lo que viniera del rock.

Tras la salida de Zucker hacia Estados Unidos en 1977, la banda incorporó a un joven Pedro Aznar, de 17 años, que poco después se sumaría a Serú Girán. Con esa formación grabaron “Pinta tu aldea”, disco que recién se editó en 1983 por el viaje de Moretto a Boston para perfeccionar sus estudios musicales. En 1978, trabajó como baterista de sesión junto a Raúl Porchetto, con quien grabó el álbum “Volando de vida”.

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Alas con Astor Piazzolla. El bandoneonista fue muy elogioso con el trío (Archivo Revista Pelo / Expreso Imaginario)

A fines de los años 70, Riganti viajó a Europa, donde tocó junto a Ciro Fogliatta, Gustavo Gregorio y Moris, con quien grabó el disco Mundo Moderno. De regreso en el país, a comienzos de los años 80 integró la banda Prema, de Piero, con la que realizó giras por el interior del país y la costa atlántica. Su trayectoria incluyó además otros proyectos grupales, como Los Cuerpos Cavernosos y Diga 33, esta última integrada solo por médicos con la que logró reunir las dos pasiones de su vida.

Alas se reencontró en 2003 para una serie de shows en Estados Unidos y en 2005 editó el álbum “Mimame bandoneón”. En mayo de 2025, la formación original de la banda volvió a presentarse en el teatro Ópera, en el marco del ciclo Héroes del Rock Nacional que reunió a varias figuras de aquellos años pioneros.

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Con Gustavo Moretto y Alex Zucker, Alas grabó dos discos en los 70 y tocó por última vez en 2025 (Archivo Revista Pelo / Expreso Imaginario)

El médico que cuidó a varias generaciones

En paralelo a la música, Riganti ejerció como pediatra, inmunólogo y alergista en el Hospital Pedro de Elizalde, y también desarrolló su consultorio particular en la localidad de General Pacheco. Y entre los redobles, los platillos y los parches, se colaron los mensajes de aquellos que lo disfrutaron como profesional de la medicina.

“Hoy quiero despedir con mucha tristeza a quien fue mucho más que el pediatra mío, de mis hermanos, de mi hijo. Fue una persona que acompañó el crecimiento de nosotros, que nos brindó tranquilidad en los momentos de preocupación y que siempre estuvo presente con su profesionalismo, su compromiso y su calidad humana”, escribió un usuario en el posteo que anunciaba su muerte.

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Las voces se agolparon a modo de gratitud: “Fue mi pediatra en Gral. Pacheco. Lo recordamos con mucho cariño por todo lo que nos ayudó. Abrazo grande para toda la familia”. Un tercer mensaje resumió el alcance de su labor médica: “Carlos le salvó la vida a miles de niños. Gigante persona, un ser de luz sagrada”.