Las fotos del festejo de cumpleaños de Charly García: los famosos, los regalos y el aguante de sus fans

Charly García celebra su cumpleaños junto a Fito Páez y amigos (Instagram: La Fábrica)
El viernes 23 de octubre, Argentina entera saludó a Charly García en una tradición que hace justicia con su obra. No hubo franja horaria, generación ni rincón del país que quedara al margen: desde la madrugada, una guardia de fanáticos rodeó su domicilio de Coronel Díaz y Santa Fe a la espera de verlo asomarse; durante el día, las escuelas lo celebraron, las radios repitieron su catálogo entero y las redes sociales se llenaron de fotos, videos y frases que atraviesan cinco décadas de rock nacional.
Así, entre el ruido de la calle y el aparente silencio de la madrugada, Charly García tuvo el festejo que se merecía: en un lugar que supo ser su casa, su estudio y el escenario de buena parte de su leyenda.
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La cita fue en La Fábrica, la histórica casa-estudio donde vivió, ensayó y grabó discos fundamentales de su carrera, como Filosofía barata y zapatos de goma, Say No More, La hija de la lágrima, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo, entre otros. Hace un tiempo que García retomó el lugar como base de operaciones y allí fue donde presentó “In the city that never sleeps”, su última producción a la fecha, la colaboración con Sting, quien, vale la mención, también estuvo presente a su manera, con un saludo virtual.
Pero en la Ciudad de buenos Aires, la que nunca duerme, Charly festejó su cumpleaños a lo grande, como ya es tradición. Lejos de aquellas maratónicas y descontroladas sesiones en boliches y teatros, los 75 lo encontraron rodeado de amigos y familiares. Un encuentro (no tan) íntimo para festejar su vida y su legado como uno de las máximas referencias de la música popular argentina.
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Las postales de la noche trasmiten el espíritu del encuentro. Fito Páez asistió con su hija Margarita y coronó el festejo con un beso en la boca del cumpleañero, aquella figura mítica por la que decidió que quería ser músico de rock. La diva del cine nacional Graciela Borges, amiga y eventual socia creativa, también estuvo en la mesa chica y se mostró con el brazalete de Say No More una vez finalizado el festejo.
Entre colaboradores de diferentes etapas de su carrera musical estuvieron Raúl Porchetto, Willy Iturri, el Zorrito Von Quintiero, Rosario Ortega, Fernando Kabusaki y Kiuge Hayashida. Del amplio universo García, estuvieron presentes las fotógrafas Andy Cherniavsky y Nora Lezano, quienes lo retrataron a lo largo de su vida.
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El festejo tuvo música, charlas y una lista ecléctica de invitados, de diferentes estilos y trayectorias, pero todos admiradores de la obra de García. Los músicos Ricardo Mollo, Carlos Vives y Joaquín Levinton, los conductores Beto Casella y Mariana Fabbiani, el actor Agustín Rada Aristarán con la humorista Fer Metili, la cantante Brenda Asnicar y el titular de Sony Music, Damián Amato fueron algunos de los presentes. Y también posaron para la prensa en la puerta del local su hermano Dani García Moreno y su novia, Mecha Iñigo.
Hubo torta, naturalmente, en tonalidades rojas y negras bien al estilo Say No More. Y regalos acordes al gusto del cumpleañero. Del whisky de Fito Páez al libro sobre Prince del Zorrito, vinilos y fotos de Charly en escena. Así festejó el artista que se convirtió en la banda de sonido de un país, que trascendió generaciones y cada 23 de octubre se lo venera.
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La llegada de los invitados y la previa en Coronel Díaz
Fotos del festejo en La Fábrica: Agustín Dusserre
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