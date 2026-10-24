Teleshow

Las fotos del festejo de cumpleaños de Charly García: los famosos, los regalos y el aguante de sus fans

El músico celebró sus 75 años en el lugar donde surgieron algunos de sus discos más destacados. La intimidad de la reunión y el calor de sus seguidores en una vigilia que duró todo el día

Charly García celebra su cumpleaños junto a Fito Páez y amigos (Instagram: La Fábrica)

Guardar

El viernes 23 de octubre, Argentina entera saludó a Charly García en una tradición que hace justicia con su obra. No hubo franja horaria, generación ni rincón del país que quedara al margen: desde la madrugada, una guardia de fanáticos rodeó su domicilio de Coronel Díaz y Santa Fe a la espera de verlo asomarse; durante el día, las escuelas lo celebraron, las radios repitieron su catálogo entero y las redes sociales se llenaron de fotos, videos y frases que atraviesan cinco décadas de rock nacional.

Así, entre el ruido de la calle y el aparente silencio de la madrugada, Charly García tuvo el festejo que se merecía: en un lugar que supo ser su casa, su estudio y el escenario de buena parte de su leyenda.

PUBLICIDAD

Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Charly García y Fito Páez, whisky de por medio (Fotos: Agustín Dusserre)
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Graciela Borges, amiga de Charly desde la época de Pubis Angelical
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
La conductora Mariana Fabbiani

La cita fue en La Fábrica, la histórica casa-estudio donde vivió, ensayó y grabó discos fundamentales de su carrera, como Filosofía barata y zapatos de goma, Say No More, La hija de la lágrima, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo, entre otros. Hace un tiempo que García retomó el lugar como base de operaciones y allí fue donde presentó “In the city that never sleeps”, su última producción a la fecha, la colaboración con Sting, quien, vale la mención, también estuvo presente a su manera, con un saludo virtual.

Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
El Zorrito Von Quintiero le regaló un libro de Prince
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
La fotógrafa Andy Cherniavsky

Pero en la Ciudad de buenos Aires, la que nunca duerme, Charly festejó su cumpleaños a lo grande, como ya es tradición. Lejos de aquellas maratónicas y descontroladas sesiones en boliches y teatros, los 75 lo encontraron rodeado de amigos y familiares. Un encuentro (no tan) íntimo para festejar su vida y su legado como uno de las máximas referencias de la música popular argentina.

PUBLICIDAD

Las postales de la noche trasmiten el espíritu del encuentro. Fito Páez asistió con su hija Margarita y coronó el festejo con un beso en la boca del cumpleañero, aquella figura mítica por la que decidió que quería ser músico de rock. La diva del cine nacional Graciela Borges, amiga y eventual socia creativa, también estuvo en la mesa chica y se mostró con el brazalete de Say No More una vez finalizado el festejo.

Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Beto Casella, presente en el cumpleaños de Charly García
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Agustín Rada Aristarán, Fer Metili y Fito Páez en la mesa del cumpleañero
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Fito Páez con su hija Margarita a pura sonrisa con el cumpleañero

Entre colaboradores de diferentes etapas de su carrera musical estuvieron Raúl Porchetto, Willy Iturri, el Zorrito Von Quintiero, Rosario Ortega, Fernando Kabusaki y Kiuge Hayashida. Del amplio universo García, estuvieron presentes las fotógrafas Andy Cherniavsky y Nora Lezano, quienes lo retrataron a lo largo de su vida.

El festejo tuvo música, charlas y una lista ecléctica de invitados, de diferentes estilos y trayectorias, pero todos admiradores de la obra de García. Los músicos Ricardo Mollo, Carlos Vives y Joaquín Levinton, los conductores Beto Casella y Mariana Fabbiani, el actor Agustín Rada Aristarán con la humorista Fer Metili, la cantante Brenda Asnicar y el titular de Sony Music, Damián Amato fueron algunos de los presentes. Y también posaron para la prensa en la puerta del local su hermano Dani García Moreno y su novia, Mecha Iñigo.

Hubo torta, naturalmente, en tonalidades rojas y negras bien al estilo Say No More. Y regalos acordes al gusto del cumpleañero. Del whisky de Fito Páez al libro sobre Prince del Zorrito, vinilos y fotos de Charly en escena. Así festejó el artista que se convirtió en la banda de sonido de un país, que trascendió generaciones y cada 23 de octubre se lo venera.

Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Rosario Ortega, corista de los últimos tiempos de Charly
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Willy Iturri, baterista de sus comienzos como solista
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Carlos Vives, gran admirador de la obra de Charly García
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Raúl Porchetto y su hijo Dani junto a Charly
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Damián Amato, titular de Sony Music
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
El chileno Kiuge Hayashida, guitarrista de Charly durante los 2000
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Joaquín Levinton saluda a Charly junto a Celeste Carballo y Graciela Borges
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Beto Casella y Mariana Fabbiani saludan al cumpleañero
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
El regalo de Graciela Borges
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Margarita Páez en el cumpleaños de Charly García
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Celeste Carballo, Graciela Borges y Charly García, una complicidad nacida en los 80
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Ricardo Mollo
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Brenda Asnícar, protagonista de Patito Feo
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Los ángeles de Charlie: la actriz Graciela Borges y las fotógrafas Andy Cherniavsky y Nora Lezano
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Al maestro con cariño: Fito Páez y el beso con Charly García
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Joaquín Levinton siempre manifestó su admiración por Charly García
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Dani García Moreno, hermano de Charly y reconocido productor audiovisual
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
La torta con motivo Say No More
Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
El brindis del jefe: Charly cumplió 75

La llegada de los invitados y la previa en Coronel Díaz

Fito Páez llegando al cumpleaños (RSFotos)
Fito Páez llegando al cumpleaños (RSFotos)
Dani García Moreno, hermano de Charly y su familia
Dani García Moreno, hermano de Charly y su familia
Mercedes Iñigo, novia de Charly García
Mercedes Iñigo, novia de Charly García
Beto Casella y su novia, Carolina Wyler
Beto Casella y su novia, Carolina Wyler
El fotógrafo Diego Ortiz Mugica
El fotógrafo Diego Ortiz Mugica
Charly García parte rumbo a su cumpleaños
Charly García parte rumbo a su cumpleaños
Durante toda la jornada los fans celebraron a su ídolo
Durante toda la jornada los fans celebraron a su ídolo
La puerta de Coronel Díaz 1905, parte de la religión
La puerta de Coronel Díaz 1905, parte de la religión

Fotos del festejo en La Fábrica: Agustín Dusserre

Temas Relacionados

Charly GarcíaRock argentinoFito PáezGraciela BorgesCumpleaños de Charly García

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

El afamado director esta vez se puso el traje de productor ejecutivo de La masacre de Flores, la docuserie de HBO Max. En charla con Teleshow, contó cómo abordaron las sucesivas reconstrucciones personales de la víctima y otros secretos del caso

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La charla derivó en un intercambio incómodo cuando el invitado le recordó al conductor que había cuestionado el futuro de su programa antes de su crecimiento

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

Tras el desafío de las cookies, el concursante agradeció la oportunidad de participar y reafirmó su confianza. Semanas atrás, un video suyo había expuesto cómo le afectaron los cuestionamientos en las plataformas

La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

Mario Pergolini homenajeó a Charly García y recordó sus encuentros con el ídolo del rock: “Nos pertenece a todos”

El conductor celebró los 75 años del músico, evocó su cercanía con Luis Alberto Spinetta y sostuvo que su obra atraviesa a varias generaciones

Mario Pergolini homenajeó a Charly García y recordó sus encuentros con el ídolo del rock: “Nos pertenece a todos”

El divertido álbum de fotos de las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi: playa, juegos y compras

La pareja vivió unos días a pura relajación en México junto a los tres hijos de la actriz, Rufina, Magnolia y Amancio

El divertido álbum de fotos de las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi: playa, juegos y compras

AMÉRICA

Los cruceros apuntan a un récord de 22,4 millones de viajeros en 2027 y Florida concentra tres puertos líderes

Los cruceros apuntan a un récord de 22,4 millones de viajeros en 2027 y Florida concentra tres puertos líderes

Rusia amenazó con una respuesta “contundente” a Moldavia por expulsar a un miembro de su Embajada

Trece personas seguirán detenidas por escándalo de nombramientos docentes y falsificación de diplomas en Panamá

La Policía de Guatemala confirma que el condenado a 30 años por asesinato de reconocido periodista estaba libre cuando fue asesinado

Un recorrido entre los pandilleros del CECOT: Infobae accedió a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

Defensa visitará a Talleres, San Lorenzo chocará ante Newell’s y Rosario Central recibirá a Huracán por la fecha 14 del Torneo Clausura

Las imágenes del espectacular casamiento de un figura del fútbol en las pirámides de Egipto

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: hora y TV

El día que Gabriela Sabatini sorprendió al mundo del tenis: las razones de su retiro hace 30 años