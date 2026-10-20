Por qué realizar pruebas genéticas sin límite de edad puede ser clave para detectar variantes hereditarias de cáncer

Un criterio de pruebas genéticas restringido a menores de 50 años excluye al 72 % de los pacientes con variantes hereditarias de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pruebas genéticas permiten detectar cambios heredados que pueden aumentar la predisposición al cáncer. En algunos casos, esa información también puede orientar el tratamiento.

Sin embargo, estos estudios suelen indicarse con mayor frecuencia a quienes reciben un diagnóstico antes de los 50 años. Esto se debe a que se supone que los tumores que aparecen más tarde tienen menos posibilidades de estar asociados con alteraciones heredadas.

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Ese criterio podría dejar sin identificar a muchos pacientes con cambios genéticos relevantes. Una investigación que incluyó a 39.184 personas con tumores sólidos, es decir, cánceres que se forman en órganos o tejidos, concluyó que, de haberse aplicado el límite de 50 años, se habría excluido a más de 7 de cada 10 pacientes en quienes se detectaron variantes hereditarias relacionadas con la enfermedad.

El estudio, publicado en la revista Cancer Discovery, analizó pruebas genéticas realizadas a todos los pacientes del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en Estados Unidos, sin importar su edad.

El objetivo fue medir cuánto cambiaría la detección de estas alteraciones si el acceso a los análisis no dependiera de la edad al momento del diagnóstico.

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El análisis de casi 40.000 pacientes con tumores sólidos identificó alteraciones genéticas hereditarias en el 16,3 % de los casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio detectó alteraciones hereditarias en el 16,3 % de los pacientes

Las pruebas genéticas germinales buscan cambios presentes desde el nacimiento en las células del organismo. Esos cambios pueden transmitirse dentro de una familia. Se diferencian de las alteraciones que aparecen solo en el tumor durante la vida de una persona, ya que estas últimas no necesariamente son heredables.

El equipo analizó muestras de sangre o saliva de los participantes. Utilizó una prueba desarrollada por el centro que buscó 94 variantes genéticas patogénicas, es decir, cambios en el material genético que pueden estar relacionados con una enfermedad. Según se detalla en el estudio, el 16,3 % de los participantes tenía al menos una de las variantes genéticas patogénicas analizadas.

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La investigación fue codirigida por Zsofia K. Stadler, directora clínica del Servicio de Genética Clínica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y Luis A. Diaz Jr., jefe de Oncología de Tumores Sólidos de la misma institución.

La investigación publicada en Cancer Discovery evaluó 94 variantes genéticas patogénicas en muestras de sangre y saliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este diseño, los investigadores pudieron calcular cuántas variantes hereditarias habrían quedado fuera si se hubiera aplicado el límite de 50 años. Según expusieron, esta estrategia también podría facilitar el análisis de sus familiares.

El dato central fue que un criterio restringido a menores de 50 años habría dejado afuera a 4.601 personas con variantes patogénicas. Esa cifra representa el 72 % de todos los pacientes con cambios genéticos detectados en el grupo estudiado, de acuerdo con los resultados del trabajo.

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Los cambios genéticos también aparecieron en diagnósticos de edades más avanzadas

Para cada tipo de cáncer, los investigadores compararon la edad del diagnóstico con la edad en que la enfermedad suele presentarse y, a partir de esa referencia, distinguieron casos tempranos, habituales y tardíos.

Un diagnóstico temprano fue aquel que se produjo mucho antes de la edad promedio de inicio de un tipo de cáncer. Para establecerlo, el equipo usó una medida estadística llamada desviación estándar, que permite calcular cuánto se aleja un caso de la edad más frecuente.

Los diagnósticos tardíos fueron aquellos ocurridos bastante después de esa edad y los habituales quedaron dentro del rango esperado.

El umbral habitual de edad habría dejado sin detección a 4.601 personas con alteraciones genéticas vinculadas a la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este método, las variantes patogénicas aparecieron en el 18,4 % de los pacientes con cáncer de inicio temprano, en el 15,6 % de quienes recibieron un diagnóstico a una edad habitual y en el 12,3 % de los casos tardíos. Los resultados mostraron una proporción mayor en los primeros, aunque también detectaron alteraciones hereditarias entre pacientes mayores.

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El análisis también distinguió variantes de alta y moderada penetrancia. Este concepto describe la probabilidad de que un cambio genético se manifieste en la enfermedad con la que se lo asocia. Por eso, las variantes de alta penetrancia se vinculan con un riesgo mayor que las de penetrancia moderada.

Las variantes de alta penetrancia estuvieron presentes en el 9,1 % de las personas con cáncer temprano, en el 5,5 % de quienes recibieron un diagnóstico a una edad habitual y en el 2,6 % de los casos tardíos. Si se suman las variantes de alta y moderada penetrancia, que pueden aportar información para las decisiones de tratamiento, el estudio estimó que estuvieron presentes en cerca del 9,7 % de todos los pacientes.

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La identificación de mutaciones hereditarias abre la puerta a pruebas preventivas en familiares, una opción que aún se utiliza poco según los autores (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La prevalencia de variantes patogénicas hereditarias entre los pacientes mayores, especialmente las de alta y moderada penetrancia, sugirió que un límite uniforme de 50 años para las pruebas genéticas era insuficiente”, indicó Stadler.

Los hallazgos también pueden tener consecuencias para las familias. Una vez que se identifica una variante hereditaria en un paciente, pueden ofrecerse pruebas en cascada a sus familiares para determinar si comparten esa misma alteración.

Sin embargo, Stadler advirtió que este recurso continúa poco utilizado: “solo una minoría de los parientes elegibles se realiza actualmente la prueba”, afirmó la especialista en el comunicado de prensa.

Los autores advirtieron que, al haberse realizado en un solo centro especializado en cáncer, los resultados deben interpretarse con cautela.