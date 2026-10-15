Ciencia

Un estudio vinculó el consumo excesivo de un suplemento frecuente con la formación de cálculos renales

Un metaanálisis publicado en SageJournals confirma que las dosis altas de esta sustancia elevan significativamente la excreción urinaria de oxalatos, el compuesto que origina las piedras en el riñón

Una mujer vierte pastillas de un frasco blanco a su mano sobre una mesa de cocina junto a un vaso con agua
Un hábito cotidiano pensado para proteger la salud puede derivar en una de las afecciones más dolorosas del sistema urinario (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ante el primer estornudo o la señal de que un resfrío viene en camino, muchas personas recurren casi por reflejo a los mismos productos: paquetes efervescentes, cápsulas o gomitas diseñados para reforzar el sistema inmune. El hábito está tan instalado que pocas veces se lo cuestiona. Sin embargo, especialistas en urología y nefrología citados por la revista Parade advierten que uno de los suplementos más populares para esa instancia puede tener una consecuencia dolorosa e inesperada sobre el organismo.

El suplemento en cuestión es la vitamina C. Tomada en dosis elevadas, puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar cálculos renales, una de las afecciones más dolorosas del sistema urinario.

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Los riñones pagan el costo del exceso vitamínico

Detrás de la conexión hay un mecanismo bioquímico documentado: cuando el organismo absorbe más vitamina C de la que puede utilizar, los riñones deben encargarse de filtrar el sobrante. En ese proceso, el exceso se convierte en oxalatos, compuestos que son excretados a través de la orina. Si la concentración de oxalatos es alta y coincide con niveles elevados de calcio en el tracto urinario, las condiciones son propicias para la formación de cristales.

El resultado son los llamados cálculos de oxalato de calcio, el tipo más frecuente de piedra en el riñón, conocidos por provocar uno de los dolores más intensos que puede experimentar una persona. Lo que distingue a este riesgo es que no proviene de la alimentación habitual, sino de los suplementos concentrados.

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Un frasco de vidrio inclinado con pastillas blancas sobre madera al lado de un modelo anatómico de un riñón
Los cálculos de oxalato de calcio constituyen el tipo más frecuente de piedras en el sistema urinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica respalda el vínculo

La evidencia científica respalda la preocupación. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en SageJournals, que analizó 808 investigaciones y seleccionó nueve estudios de intervención, determinó que los suplementos de vitamina C elevan de forma significativa la excreción urinaria de oxalatos, tanto en personas con historial previo de cálculos renales como en quienes nunca los habían desarrollado, con resultados estadísticamente significativos en ambos grupos.

Los números son concretos: quienes tomaron suplementos de vitamina C eliminaron por la orina casi 10 mg más de oxalato por día que antes de comenzar a consumirlos. Al comparar ese grupo con personas que tomaron un placebo, la diferencia fue de casi 6,5 mg diarios.

El análisis también precisó en qué parte del proceso ocurre el problema. Al medir el efecto sobre distintos parámetros urinarios —oxalato, citrato y calcio—, los investigadores comprobaron que el incremento se concentra exclusivamente en los niveles de oxalato: los otros dos parámetros no registraron cambios significativos, lo que refuerza el vínculo directo entre el consumo de suplementos y la formación de cálculos.

Qué recomiendan los especialistas para reducir el riesgo

S. Adam Ramin, urólogo y director médico de la clínica privada especializada en enfermedades del sistema urinario Urology Cancer Specialists, en Los Ángeles, puso números concretos al problema. “Puedes tener demasiado de algo bueno, y eso incluye a la vitamina C. Si consumes más de 500 mg diarios, puedes aumentar tus posibilidades de desarrollar cálculos renales porque la vitamina C puede liberar oxalatos”, alertó.

Un modelo de riñón con cálculos renales, un frasco con pastillas blancas, un contenedor de orina y un estetoscopio sobre una mesa de madera
Una investigación en SageJournals demostró que el consumo de suplementos incrementa casi 10 mg de oxalato diario en la orina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de la nefrología, la recomendación más directa también apunta a un hábito sencillo. Ivan Porter, vicepresidente de la División de Nefrología e Hipertensión de la Clínica Mayo, subrayó que una de las medidas más eficaces aún es aumentar la ingesta de líquidos: “El agua extra diluye la orina y reduce las probabilidades de que se formen piedras”, señaló el especialista.

Los especialistas coinciden en que mantener las defensas en buen estado ante cualquier cuadro de resfrío o gripe no requiere recurrir a fórmulas concentradas. Priorizar una alimentación variada con fuentes naturales de vitamina C, mantenerse bien hidratado a lo largo del día y consultar con un médico antes de incorporar suplementos de alta dosis son las medidas que los profesionales consideran más seguras para cuidar tanto el sistema inmune como el urinario.

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