Ciencia

El antecedente familiar que muchos pacientes omiten ante el reumatólogo y podría orientar el diagnóstico

Un especialista de Northwell Health advirtió que hay un tipo de antecedente familiar que la mayoría de quienes consultan omite en su primera visita, y que puede complicar la evaluación clínica

Un médico con bata blanca y estetoscopio habla con una paciente frente a un escritorio con documentos y una computadora portátil
Muchos pacientes se sientan frente al reumatólogo sin saber qué dato puede cambiar todo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dolor en las articulaciones al despertar, rigidez que no cede con el movimiento, cansancio que no tiene explicación aparente o erupciones en la piel que vuelven una y otra vez: son señales que muchas personas toleran durante meses antes de consultar a un médico, y que en ocasiones terminan llevando al consultorio de un reumatólogo. Sin embargo, pocos saben bien qué esperar de esa visita, qué preguntas les van a hacer y, sobre todo, qué información conviene llevar preparada. Hay un dato que la mayoría de los pacientes pasa por alto en su primera visita y que puede condicionar la evaluación clínica desde el inicio, según un especialista citado por la revista Parade.

La respuesta apunta a los antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes que, en apariencia, no guardan relación directa con las articulaciones. El Dr. Richard Furie, jefe de la división de reumatología de Northwell Health, señala que esa omisión puede dificultar el trabajo del especialista desde el primer momento.

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La imprevisión no es intencional. Ocurre, en gran medida, porque muchos pacientes asocian la reumatología exclusivamente con la artritis reumatoide. Sin embargo, la especialidad abarca un espectro mucho más amplio de condiciones, y la genética atraviesa a casi todas ellas.

Reumatólogos: expertos en más de 100 condiciones

Para entender por qué el historial familiar importa tanto, primero hay que comprender qué hace un reumatólogo. Se trata de un especialista en medicina interna que, tras tres años de residencia general, realiza una formación adicional de dos a tres años dedicada específicamente a enfermedades inflamatorias y autoinmunes, un campo que, según la Arthritis Foundation, abarca alrededor de 100 tipos de artritis y condiciones relacionadas, capaces de afectar tanto las articulaciones como otros órganos.

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“No somos tan procedimentales”, explicó Furie. “Nuestras habilidades se basan en escuchar al paciente, examinarlo, pedir los análisis de laboratorio apropiados e interpretarlos correctamente.” El perfil de la especialidad es, en ese sentido, clínico y conversacional antes que técnico-quirúrgico.

Un médico con uniforme azul sostiene y examina las manos de una paciente sentada frente a un escritorio con un estetoscopio
Los reumatólogos completan hasta tres años de formación especializada para tratar cerca de cien condiciones inflamatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el sistema inmune ataca al cuerpo

La mayoría de las enfermedades reumáticas son, según el estado actual del conocimiento médico, de origen autoinmune: el sistema de defensa del organismo deja de distinguir entre agentes externos y tejidos propios, y comienza a atacarlos. Los genes intervienen en esta dinámica, aunque rara vez son el único factor determinante.

Por eso, cuando un paciente llega a la consulta, el especialista necesita saber si en su familia hay antecedentes de condiciones como:

  • Enfermedad de Sjögren (el sistema inmune ataca las glándulas lagrimales y salivales, provocando sequedad)
  • Lupus sistémico (puede manifestarse con artritis, erupciones cutáneas y, en casos más graves, compromiso renal)
  • Enfermedad muscular inflamatoria
  • Vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos)
  • Enfermedad inflamatoria intestinal
  • Enfermedad tiroidea autoinmune

“No es nada raro escuchar que el hermano o la hermana de un paciente tiene otra enfermedad autoinmune”, afirmó Furie.

Tener antecedentes familiares no equivale a un diagnóstico

Conocer el historial genético de un paciente orienta la mirada clínica, pero no la reemplaza. Furie fue claro al respecto: si hay antecedentes de una condición en la familia, el médico los registra, realiza el examen físico y solicita los análisis correspondientes, pero no modifica su protocolo de evaluación solo por esa información.

Además, la genética suele necesitar un disparador externo para que una enfermedad autoinmune se manifieste. “Llevamos décadas buscando una causa viral para el lupus”, ilustró el especialista, como ejemplo de lo mucho que aún se desconoce sobre los mecanismos que activan estas condiciones.

Cuatro vistas en primer plano de manos envejecidas con nudillos y dedos visiblemente inflamados y deformados.
Las enfermedades reumáticas suceden cuando el sistema de defensa del organismo ataca por error a los tejidos propios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reumatólogo necesita conocer síntomas y medicamentos

El historial familiar es solo una parte de lo que el especialista necesita reconstruir en la primera consulta. Furie advierte que muchos pacientes tienden a describir su situación actual sin remontarse al origen del problema, y eso complica el cuadro clínico.

“Con frecuencia, los pacientes empiezan por el final, pero nosotros necesitamos trazar una línea desde cuándo comenzaron los síntomas”, explicó el especialista. A eso se suma el detalle de los tratamientos previos —cremas, medicamentos, consultas con otros especialistas— que también forman parte del historial relevante.

“Las respuestas vienen en gran medida del historial”, subrayó Furie. El examen físico y los análisis de laboratorio completan el panorama, pero no lo construyen solos. Una vez obtenidos los resultados, el seguimiento suele producirse en el transcurso de una a dos semanas.

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