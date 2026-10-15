Ciencia

Un compuesto presente en la cocina de casi todos los hogares podría ser clave contra las heridas crónicas

Un equipo de la Universidad de Flinders descubrió que un ingrediente de uso cotidiano tiene propiedades con potencial médico concreto. El foco está en las úlceras cutáneas que durante meses o años no responden a ningún tratamiento

Una gota dorada cae de una vaina de vainilla sobre una lesión roja en la piel rodeada por un círculo luminoso.
La molécula neutraliza los radicales libres y se transforma en ácido vaníllico con una capacidad antioxidante mayor al oxidarse en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante siglos estuvo reservada a las cocinas: daba aroma a los postres, perfumaba las cremas y endulzaba el café. Pero el compuesto que define ese olor característico, la vainillina, guarda propiedades que van mucho más allá de la gastronomía. Investigadores de la Universidad de Flinders, en Australia, determinaron que esta molécula puede tratar heridas crónicas que durante meses o años se resisten a cualquier tratamiento.

Las que no logran cerrar en los plazos esperados por el proceso biológico normal, las llamadas heridas crónicas, representan un problema sanitario de escala global. Afectan con mayor frecuencia a personas con diabetes, adultos mayores o pacientes con enfermedades que comprometen la circulación, y su manejo resulta prolongado, costoso y muchas veces insatisfactorio con las herramientas terapéuticas disponibles. La búsqueda de alternativas más accesibles y versátiles impulsa desde hace años la investigación en materiales biomédicos de nueva generación.

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Es en ese marco donde la vainillina cobró un lugar inesperado. Un equipo del Laboratorio de Nanoingeniería Biomédica de Flinders publicó sus hallazgos en la revista International Journal of Pharmaceutics, en una revisión que examina las pruebas disponibles sobre la capacidad de este compuesto para ser reorientado hacia aplicaciones clínicas, con foco en el tratamiento de úlceras y la regeneración de tejido dañado. Asimismo, las pruebas sobre posibles aplicaciones se realizaron en estudios con modelos animales.

La vainillina actúa en las cuatro etapas de la cicatrización

Manos con guantes quirúrgicos aplican un parche transparente y luminoso sobre un corte transversal de tejido celular.
Diversas formulaciones de hidrogeles combinan vainillina con quitosano para combatir bacterias frecuentes en infecciones de lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cicatrización es un proceso biológico que transcurre en cuatro fases consecutivas: hemostasia, inflamación, proliferación y remodelación. Cada una requiere una coordinación precisa entre células, proteínas y señales químicas, y cualquier alteración puede derivar en una herida que no avanza. Según se detalla en el estudio, la vainillina mostró actividad en las cuatro fases, aunque con distinto grado de respaldo experimental según la etapa.

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El aspecto mejor documentado es su acción durante la fase inflamatoria. La molécula suprime proteínas que bloquean la cicatrización e inhibe enzimas cuya sobreactivación prolonga la inflamación en lugar de resolverla. El trabajo también señala que la vainillina favorece un cambio en el comportamiento de los macrófagos, células del sistema inmunitario, de modo que pasan a priorizar la reparación del tejido por encima de la respuesta de ataque.

Su capacidad antioxidante es otro eje central del hallazgo. Las heridas crónicas suelen caracterizarse por niveles elevados de radicales libres, moléculas inestables que en exceso dañan los tejidos y bloquean la cicatrización. El estudio indica que la vainillina puede neutralizar esas moléculas y que, al oxidarse en la piel, se transforma en ácido vaníllico, un derivado con actividad antioxidante aún mayor que la del compuesto original.

Brazo con una herida roja sobre la cual cae una gota brillante desde una flor y dos vainas de vainilla sobre fondo oscuro.
Las heridas crónicas representan un problema sanitario global que afecta con mayor frecuencia a personas con diabetes y adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las fases de proliferación y remodelación, la prueba directa es más limitada. El estudio señala, no obstante, que la vainillina favorece la migración de queratinocitos y fibroblastos, las células encargadas de cerrar la herida y producir colágeno, con baja toxicidad celular incluso a concentraciones elevadas.

Formulaciones avanzadas llevan la vainillina directamente a la herida

La vainillina presenta limitaciones físicas que complican su aplicación directa: es susceptible a degradarse, difunde con rapidez desde el sitio de aplicación y puede perder eficacia antes de actuar. Por eso, el trabajo analiza distintos sistemas de administración que buscan mantener concentraciones terapéuticas sostenidas en el tejido dañado.

Los hidrogeles, redes tridimensionales altamente hidratadas que mantienen húmedo el entorno de la herida, son los sistemas más estudiados. Varias formulaciones combinan la vainillina con quitosano, un polímero de origen natural con propiedades antimicrobianas, y con alcohol polivinílico.

Estructura tubular porosa de color verde oscuro rodeada de diminutas partículas doradas brillantes sobre un fondo azul oscuro.
Los andamios tridimensionales con derivados del compuesto alcanzaron cierres de heridas superiores al noventa por ciento en modelos animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas mezclas demostraron actividad antibacteriana frente a gérmenes frecuentes en infecciones de heridas, como Staphylococcus aureus y Escherichia coli, junto con buena compatibilidad con el tejido vivo. En modelos animales, un hidrogel con quitosano y vainillina logró mejora significativa al día 14 en heridas infectadas simuladas y al día 17 en heridas de ratones diabéticos.

Otros sistemas incorporan la vainillina en andamios tridimensionales, estructuras porosas que imitan el soporte estructural que rodea a las células y les permite organizarse durante la regeneración. Un andamio de quitosano con un compuesto derivado de la vainillina alcanzó un cierre del 94% en modelos de rata, con mayor depósito de colágeno y menor inflamación. Un sistema de doble capa que combinó vainillina en una capa exterior con un factor de crecimiento en la capa interior logró un cierre del 96,4% en 14 días.

También se desarrollaron microesponjas de etilcelulosa que, en ensayos con tejido, aumentaron la retención del compuesto en piel y redujeron su absorción hacia el resto del organismo, un perfil favorable para una terapia de aplicación local.

La molécula es económica y compatible con la fabricación industrial

Ilustración de un hombre con guantes que sostiene un parche luminoso con pinzas en un laboratorio junto a un microscopio.
Investigadores de la Universidad de Flinders determinaron que la vainillina ayuda a tratar heridas crónicas resistentes a terapias convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su actividad biológica, la vainillina presenta ventajas logísticas que la distinguen de otros compuestos en estudio. Su forma sintética, obtenible a partir de aceite de clavo o de arroz, es abundante y compatible con los estándares que rigen la producción farmacéutica a escala industrial.

“La vainillina es uno de los compuestos aromatizantes más utilizados en el sistema alimentario mundial, valorado por sus atributos sensoriales, su estabilidad química y su larga historia de seguridad, y eso puede trasladarse a otras áreas, como los usos médicos”, afirmó Krasimir Vasilev, profesor de Nanotecnología Biomédica de la Universidad de Flinders y director del Laboratorio de Nanoingeniería Biomédica, según el comunicado de prensa de la institución.

Vasilev subrayó además el potencial de la molécula para transportar fármacos poco solubles en agua: “Creemos que las formulaciones basadas en vainillina pueden ofrecer soluciones seguras y multifuncionales para el tratamiento de úlceras y la administración dirigida de fármacos, especialmente de compuestos que no se disuelven fácilmente”, sostuvo según el mismo comunicado.

El estudio es explícito sobre sus límites: la penetración en piel, la estabilidad metabólica y el tiempo de permanencia local permanecen insuficientemente caracterizados. Avanzar hacia aplicaciones clínicas requerirá estudios toxicológicos estandarizados y datos de eficacia en modelos de enfermedad relevantes.

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