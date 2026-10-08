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Corea del Sur negó el informe de Ucrania sobre posibles envíos de productos petrolíferos desde puertos surcoreanos a Rusia

En un segundo episodio de tensión entre Seúl y Kiev en menos de un mes, el Gobierno surcoreano calificó como “inapropiada” la acusación sobre el presunto respaldo al Kremlin

El presidente surcoreano Lee Jae-myung habla durante una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur (Ahn Young-joon/REUTERS)
El presidente surcoreano Lee Jae-myung habla durante una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur (Ahn Young-joon/REUTERS)
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La oficina presidencial de Corea del Sur rechazó el miércoles un informe de Ucrania que apuntó a posibles envíos de productos petrolíferos desde puertos surcoreanos hacia Rusia en medio de la invasión, y calificó la acusación de inapropiada. Vladyslav Vlasiuk, funcionario ucraniano a cargo de las sanciones, afirmó el martes que esos cargamentos ayudaron a reducir los efectos de la escasez de combustible (a Moscú) que provocaron los ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas.

La denuncia surgió después de una investigación del diario británico The Guardian, basada en registros portuarios y datos de seguimiento marítimo. El informe señaló que siete buques cisterna cargaron combustible en puertos de Corea del Sur, incluidos barcos sancionados por Reino Unido y la Unión Europea.

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La Presidencia surcoreana afirmó que el país “aplicó sistemáticamente sanciones y controles de exportación contra Rusia en estrecha coordinación con la comunidad internacional” desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Seúl informó que analiza los hechos y revisa si existieron fallas en el control de exportaciones. En ese sentido, indicó que adoptará medidas si confirma alguna irregularidad.

El caso añade presión a los vínculos entre Ucrania y Corea del Sur, dos países que mantuvieron posiciones alineadas frente a Rusia desde el inicio de la invasión. La controversia también plantea dudas sobre la aplicación de las restricciones al comercio de energía con Moscú.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla durante una rueda de prensa conjunta con el comisionado para la política de sanciones y asesor presidencial Vladyslav Vlasiuk, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania Vasyl Maliuk, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andrii Sybiha y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania Oleh Ivashchenko (REUTERS/Alina Smutko/Archivo)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla durante una rueda de prensa conjunta con el comisionado para la política de sanciones y asesor presidencial Vladyslav Vlasiuk, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania Vasyl Maliuk, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andrii Sybiha y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania Oleh Ivashchenko (REUTERS/Alina Smutko/Archivo)

Las relaciones bilaterales ya atravesaban un conflicto diplomático desde el mes pasado. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, advirtió que su Gobierno adoptará “medidas adicionales” contra Ucrania si Kiev no presenta una disculpa pública por revelar el traslado a territorio surcoreano de dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados mientras combatían en apoyo a Rusia.

“Si continúa negándose a reconocer los hechos y a ofrecer una disculpa pública, iremos adoptando medidas adicionales. Es una cuestión que afecta a la dignidad del pueblo y del Estado surcoreano, y no podemos dejarla pasar”, escribió Lee en la red social X.

El mandatario sostuvo que Kiev pidió en un inicio mantener la operación bajo reserva. Según afirmó, Kiev difundió luego la información de manera unilateral y negó que existiera un acuerdo de confidencialidad, una posición que, a juicio de Lee, hizo quedar al presidente surcoreano “como un mentiroso”.

La controversia diplomática surgió después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, revelara durante Asamblea General de las Naciones Unidas que los dos militares de Corea del Norte fueron enviados al Sur. Los soldados habían sido capturados en enero de 2025 en la región rusa de Kursk. Seúl sostiene que ambas partes acordaron no informar sobre su traslado, entre otros motivos, para proteger a los prisioneros y a sus familias en Corea del Norte.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Crédito de la imagen: presidente de Ucrania/APA Images vía ZUMA Press Wire/Europa Press)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Crédito de la imagen: presidente de Ucrania/APA Images vía ZUMA Press Wire/Europa Press)

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, afirmó la semana pasada que Kiev trabaja para superar el “malentendido”. El portavoz de la Cancillería, Heorhii Tykhyi, atribuyó la disputa a una “diferencia en la interpretación de los acuerdos de confidencialidad”. “Se está trabajando activamente a través de canales diplomáticos cerrados para resolver este asunto y pasar página”, afirmó Tykhyi.

En medio de la controversia diplomática con Seúl, Zelensky afirmó que el régimen norcoreano prepara el envío de otros 10.000 soldados a Rusia para sumarse a las fuerzas del Kremlin en la guerra contra Ucrania. La inteligencia surcoreana estima que Pyonyang ya envió a Rusia cerca de 15.000 combatientes desde octubre de 2024, además de más de 6.000 ingenieros y efectivos dedicados a tareas de construcción.

(Con información de Reuters y EFE)

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