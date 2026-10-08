Rodrigo Paz denunció amenazas de muerte contra sus ministros y diputados tras el cambio de fiscal general en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció el miércoles que ministros de su Gobierno y legisladores recibieron amenazas de muerte contra ellos y sus familias en medio de la crisis institucional que siguió a la destitución del ex fiscal general Róger Mariaca. El mandatario extendió la denuncia a miembros del Congreso. “Muchos parlamentarios recibieron amenazas de muerte para con sus familias en su WhatsApp”, sostuvo.

Paz señaló que las amenazas forman parte de una situación que considera habitual en su caso y aseguró que mantendrá su posición frente a los cuestionamientos. “Yo no le temo a la muerte por la patria, porque la muerte no puede ser más grande que la vida que la podamos dar a la construcción de una mejor Bolivia”, manifestó.

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“Los ministros me dicen: ‘Presidente, este es un gobierno que decide’, pero amenazan a nuestras familias, en el WhatsApp nos tiran amenazas”, afirmó Paz durante un acto oficial en Trinidad, capital del departamento de Beni, según informó el diario La Razón.

La denuncia ocurre después de la destitución de Mariaca como fiscal general y de la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino, procedimientos que requirieron un intenso trámite legislativo. Mariaca permanece en prisión preventiva desde el lunes y ya recibió una prisión preventiva por 180 días. Enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, en una investigación que comenzó a fines de septiembre, tras sanciones impuestas por Estados Unidos contra él y otros funcionarios bolivianos.

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El ex fiscal general Roger Mariaca (Europa Press)

Las pesquisas apuntan a que el exfiscal, que asumió el cargo en octubre de 2024, habría encabezado una presunta estructura dentro del sistema judicial para brindar protección a redes de narcotráfico, entre ellas la vinculada al uruguayo Sebastián Marset.

Un video difundido por la Policía de Bolivia mostró a Marset tras su captura en Santa Cruz, en marzo, mientras afirma que el entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, era su “amigo” y que mantenía conversaciones con él.

La grabación se conoció la semana pasada, horas después de que las autoridades aprehendieran a Mariaca y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el aeropuerto internacional de Viru Viru.

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El video en el que el narcotraficante Sebastián Marset confirma sus vínculos con el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca

En las imágenes, Marset aparece sentado mientras un hombre le pregunta por una llamada telefónica que recibía en ese momento. “Está llamando, Mariaca. A todo mundo está llamando. ¿Por qué está llamando?”, se escucha decir al interlocutor.

“Porque Mariaca es mi amigo”, responde Marset. Consultado sobre si había hablado con el fiscal, añadió: “Sí, hablo con él”.

El diálogo continúa con preguntas sobre el contenido de esas conversaciones y si se vinculaban con negocios. “No negocio nada, supuestamente él controla la Fiscalía. Avisa”, afirmó Marset. Ante la consulta sobre qué tipo de información le transmitía el entonces fiscal general, el narcotraficante respondió: “Lo que tiene que avisar”. Luego, al ser interrogado sobre si recibió alguna advertencia ese día, contestó: “Hoy no me avisó nada”.

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(Con información de Europa Press)