ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 8 de octubre de 2026

ANSES difundió el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa este jueves con el calendario de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, cuyas fechas de cobro varían según la terminación del DNI.

Este mes, los haberes previsionales y las asignaciones recibieron un aumento del 1,66 %, según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Quiénes cobran hoy, 8 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este jueves incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos documentos terminan en 0 tienen acreditado su pago este jueves 8 de octubre. Con esta fecha comenzó el cronograma de octubre para este grupo.

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobran según la terminación de su DNI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 0 tienen acreditado su pago este jueves 8 de octubre. Se trata de la primera fecha prevista para estas prestaciones durante octubre.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas también tienen un cronograma por terminación de DNI. Para los documentos terminados en 0 y 1, el período de cobro comienza este 8 de octubre.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó este 8 de octubre y se mantendrá abierto hasta el 10 de noviembre.

El organismo previsional actualizó los haberes y prestaciones para octubre.

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

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En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $305.023,96 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $375.744,06. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $436.777,23, o $505.748,51 con el bono incluido.

Los pagos de ANSES comienzan este jueves 8 de octubre para distintos grupos de beneficiarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

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Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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