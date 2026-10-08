Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 8 de octubre de 2026

Los pagos avanzan según la terminación del DNI y contemplan una actualización de 1,9% en los haberes y asignaciones

Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
ANSES difundió el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026.
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves con el calendario de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, cuyas fechas de cobro varían según la terminación del DNI.

Este mes, los haberes previsionales y las asignaciones recibieron un aumento del 1,66 %, según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

PUBLICIDAD

Quiénes cobran hoy, 8 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este jueves incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos documentos terminan en 0 tienen acreditado su pago este jueves 8 de octubre. Con esta fecha comenzó el cronograma de octubre para este grupo.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobran según la terminación de su DNI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 0 tienen acreditado su pago este jueves 8 de octubre. Se trata de la primera fecha prevista para estas prestaciones durante octubre.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas también tienen un cronograma por terminación de DNI. Para los documentos terminados en 0 y 1, el período de cobro comienza este 8 de octubre.

PUBLICIDAD

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó este 8 de octubre y se mantendrá abierto hasta el 10 de noviembre.

Fachadas ANSES
El organismo previsional actualizó los haberes y prestaciones para octubre.

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $305.023,96 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $375.744,06. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $436.777,23, o $505.748,51 con el bono incluido.

Los pagos de ANSES comienzan este jueves 8 de octubre para distintos grupos de beneficiarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pagos de ANSES comienzan este jueves 8 de octubre para distintos grupos de beneficiarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

Temas Relacionados

Ansescalendario de pagosJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno llegaría a las elecciones con recuperación económica modesta y una baja de la inflación a casi 20% anual

La economía sufrió una caída en el tercer trimestre, lo que implica entrar en “recesión técnica”. Sin embargo, se vislumbra un repunte para fin de año, mientras se consolida el proceso de desinflación

El Gobierno llegaría a las elecciones con recuperación económica modesta y una baja de la inflación a casi 20% anual

El Banco Central acelera el ritmo de compra de dólares, pero los pagos de deuda limitan la acumulación de reservas

Tras las charlas con los técnicos del FMI, el BCRA agilizó las adquisiciones de divisas, pero aún no logra retener buena parte por los pagos de deuda. La falta de colocaciones en el mercado local suma presión

El Banco Central acelera el ritmo de compra de dólares, pero los pagos de deuda limitan la acumulación de reservas

Qué es el Corredor Andes-Atlántico, el millonario acuerdo de inversiones que una delegación de EEUU vino a poner en marcha

Prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones en 2027 en obras de energía, minería, transporte y telecomunicaciones. Una misión estadounidense llegó al país para avanzar con su puesta en marcha

Qué es el Corredor Andes-Atlántico, el millonario acuerdo de inversiones que una delegación de EEUU vino a poner en marcha

Caída del consumo, menos empleo y más cierres: la compleja proyección de la industria para los próximos meses

Las fábricas anticipan menos producción y consumo, mientras los economistas coinciden en que el mercado interno sigue sin encontrar un motor

Caída del consumo, menos empleo y más cierres: la compleja proyección de la industria para los próximos meses

Semáforo de consumo: qué datos mejoraron, cuáles siguen en rojo y por qué no termina de despegar

Una nueva medición privada, que reúne 21 indicadores, muestra una recuperación parcial tras la caída de julio y con señales mixtas entre los distintos rubros

Semáforo de consumo: qué datos mejoraron, cuáles siguen en rojo y por qué no termina de despegar

DEPORTES

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

Una influencer china fue descalificada del Maratón de Berlín por subirse a una bicicleta durante la carrera: las escandalosas fotos

Otro golpe inesperado para George Russell: por qué largará último en el GP de Singapur de Fórmula 1

TELESHOW

La frase de Marta Fort que descolocó a Damián Betular en MasterChef: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada”

La frase de Marta Fort que descolocó a Damián Betular en MasterChef: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada”

Eleonora Cassano recordó su sesión de fotos desnuda para la revista Playboy: “Cobré un montón”

El tenso cruce de Ángela Torres con una participante de Popstars que terminó en su eliminación

El dolor de Maxi Ghione tras recuperar la libertad: “Perdí a la mujer que amo”

Mario Pergolini cuestionó a su público por el rating de su programa durante la despedida de Messi: “Nos fue para el orto"

INFOBAE AMÉRICA

Balotaje en Brasil: Lula busca revertir la ventaja de Bolsonaro con una nueva estrategia digital y apunta a los abstencionistas

Balotaje en Brasil: Lula busca revertir la ventaja de Bolsonaro con una nueva estrategia digital y apunta a los abstencionistas

El Parlamento de Italia vota una reforma electoral clave para el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni

Rodrigo Paz denunció amenazas de muerte contra sus ministros y diputados tras el cambio de fiscal general en Bolivia

El Gobierno de Chile retiró del Congreso su proyecto de reforma de seguridad tras recibir escaso respaldo político

Corea del Sur negó el informe de Ucrania sobre posibles envíos de productos petrolíferos desde puertos surcoreanos a Rusia