Cámara a bordo de la largada en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

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Franco Colapinto resultó sexto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 e igualó su mejor actuación histórica en la máxima categoría. El piloto argentino de 23 años a bordo de su Alpine A526 volvió a sumar puntos luego de seis Grandes Premios y cumplió con una notable labor en el circuito callejero que fue sede de la 21ª fecha de la temporada.

El bonaerense clasificó décimo, pero ganó dos lugares en la grilla de partida por la penalización a Oscar Piastri (McLaren) y porque Liam Lawson (Racing Bulls) que arrancó desde boxes. El pilarense comenzó con gomas blandas usadas, esas que más rápido consiguen la adherencia en pista, pero que se degradan en menos tiempo lo que genera complicaciones en la adherencia en pista.

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Franco nuevamente hizo otra buena largada y superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly y al flamante campeón mundial, Kimi Antonelli (Mercedes). Sin embargo, antes de cumplir la primera vuelta Gasly dio cuenta de Colapinto, que también perdió ante los ferraristas Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Lo propio Antonelli, que se recuperó y con Piastri que avanzó.

Franco se mantuvo expectante en los primeros tramos de la competencia y en comunicación con su ingeniero, Stuart Barlow, informó que estaba perdiendo adherencia por el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros.

*El sobrepaso de Colapinto a los dos McLaren

En la primera parte de la carrera el plan de Alpine se basó en tratar de conseguir una temperatura óptima en los neumáticos para tener una ventana operativa y gestionar la refrigeración como resultado de la succión, que es el efecto producido cuando el auto que viene adelante pierde velocidad por la entrada de aire de frente y eso es aprovechado por el coche que viene detrás.

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Con el correr de la competencia, Colapinto recuperó el ritmo y en la 12ª vuelta ejecutó una gran maniobra, ya que logró un 2x1 a los corredores de McLaren, el propio Piastri y Lando Norris. Franco llegó a la par de los monoplazas ingleses y dobló adelante. Aunque luego, tanto el australiano y el británico le devolvieron las gentilezas al argentino y lo volvieron a superar.

En el 19º giro se produjo el ingreso del Auto de Seguridad para retirar el Cadillac de Checo Pérez, que quedó frente a un muro tras un toque con Rafael Camara (Haas). Ante esa neutralización, Colapinto fue uno de los que aprovechó para ingresar a los boxes y cambiar las gomas (le pusieron medias). Franco regresó a pista en la undécima colocación, aunque ganó dos lugares por el ingreso a los boxes de Hamilton y el despiste y abandono de Linbland, aún bajo la misma neutralización.

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Cuando carrera se reinició, Colapinto adelantó a Gabriel Bortoleto (Audi). También aprovechó los problemas de Isack Hadjar (Red Bull), que dañó el alerón delantero. En ese momento el argentino se ubicó séptimo. Sin embargo, en las siguientes rondas el bonaerense perdió con Piastri y Hamilton.

*Lo mejor de Colapinto en el GP de Las Vegas

La competencia tuvo un ritmo intenso lo que llevó a los pilotos a tener que gestionar muchos cambios en cada vuelta para administrar la unidad de potencia. En el 33º giro, Colapinto tuvo un buen ritmo y llegó a tener el tercer mejor tiempo de vuelta de carrera hasta ese momento con 1m36s997 y quedó detrás de Hamilton (1m36s698) y Piastri (1m36s896). Tres giros más tarde Franco escoltó a Gasly, cuyo monoplaza perdió ritmo luego de pelear los primeros puestos.

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A ambos pilotos de Alpine se les dieron instrucciones para mantener la posición y gestionar la refrigeración. Gasly necesitó dejar un espacio con el coche de delante para refrigerar, lo cual significó que Colapinto le dio un espacio a su compañero, también para refrigerar.

Más tarde, el toque entre Leclerc y Hamilton benefició a Colapinto, que ganó dos puestos. No obstante, el monegasco no tardó en recuperarse y Franco se ubicó octavo. Luego dio cuenta del propio ferrarista, que rápido retomó su posición, pero fue penalizado por diez segundos por su toque a Hamilton.

En el final de la carrera por las calles de Las Vegas, Colapinto capitalizó el error de Russell, que dañó su Mercedes tras un despiste en su lucha por superar a su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Franco cruzó la meta en el séptimo lugar, pero culminó sexto por la sanción a Leclerc. De esta manera, el argentino igualó su mejor resultado final en la F1, que logró este año en Canadá cuando cruzó la meta en la sexta colocación.

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*El testimonio de Colapinto

Fue una gran carrera para Alpine ya que Gasly terminó quinto y se llevó 10 unidades. El equipo francés se abrochó un total de 18 unidades de Las Vegas. Su rival por el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, Racing Bulls, no logró sumar unidades.

Colapinto volvió a sumar (8) para Alpine. El argentino cortó una sequía de seis Grandes Premios y llegó a un total de nueve eventos con cosechas de unidades luego de 21 fechas.

Cabe recordar que en esta fecha Alpine dispuso para sus dos monoplazas de la mejora en el turbo del impulsor a combustión Mercedes, por lo dispuesto en el ADUO, que es el sistema que busca emparejar la potencia de los cinco fabricantes de motores.

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En tanto que Max Verstappen con su Red Bull ganó la mejor carrera del año que tuvo un show de sobrepasos y con emociones durante 50 vueltas. El cuádruple campeón mundial fue escoltado por los corredores de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. El triplete final de la temporada se mudará a Medio Oriente y continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Loisal. Será la penúltima fecha antes del cierre en Abu Dhabi.