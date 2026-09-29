Equipo internacional llega a Costa Rica para operar complejas cardiopatías y capacitar a médicos locales

La misión médica prevé operar entre cuatro y cinco pacientes, cuyas edades oscilan entre los 4 y los 39 años. (Cortesía)

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Un equipo internacional de especialistas en cardiología y cirugía cardíaca se encuentra en Costa Rica para realizar operaciones a pacientes con anomalía de Ebstein, una cardiopatía congénita poco frecuente y de alta complejidad, además de capacitar a profesionales de hospitales públicos costarricenses.

La misión es desarrollada por Heart to Heart Global Cardiac Care, una organización humanitaria estadounidense sin fines de lucro, y coincide con las actividades alrededor del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre.

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Durante la visita, prevista entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, los especialistas esperan operar entre cuatro y cinco pacientes, con edades comprendidas entre los 4 y los 39 años, junto con profesionales del Hospital Nacional de Niños (HNN) y del Hospital San Juan de Dios (HSJD).

Uno de los principales objetivos será transferir conocimientos sobre la denominada reparación de Cono modificada, una técnica quirúrgica especializada para determinados pacientes con anomalía de Ebstein que, de acuerdo con Heart to Heart, no se ha realizado previamente en Costa Rica.

La capacitación estará encabezada por el doctor Joseph Dearani, especialista de la Clínica Mayo y reconocido internacionalmente por su experiencia en el tratamiento de esta condición cardíaca.

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La anomalía de Ebstein afecta principalmente la válvula tricúspide, situada entre las cavidades derechas del corazón. Su presentación puede variar ampliamente entre los pacientes y, dependiendo de la gravedad, puede necesitar tratamiento durante la infancia, adolescencia o edad adulta.

Definir el momento apropiado para intervenir quirúrgicamente constituye uno de los elementos centrales de su manejo, debido a las diferencias que puede presentar la enfermedad entre una persona y otra.

Durante la misión en Costa Rica, el equipo internacional participará no solo en las operaciones, sino también en evaluación de pacientes, cardiología clínica e intervencionista, anestesia cardíaca, cuidados intensivos y seguimiento posterior a los procedimientos.

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La capacitación incluirá a médicos, personal de enfermería, técnicos, residentes y otros profesionales de salud costarricenses, quienes trabajarán directamente con los especialistas visitantes.

Como parte del programa también se organizó una clase magistral sobre la anomalía de Ebstein y un simposio en las instalaciones de Meditek, con participación de especialistas nacionales e internacionales.

Las actividades clínicas se desarrollarán principalmente en el Hospital Nacional de Niños y el Hospital San Juan de Dios e incluirán la discusión de casos médicos, selección de candidatos para cirugía y sesiones de análisis antes y después de cada procedimiento.

Especialistas internacionales trabajarán junto con médicos del Hospital Nacional de Niños y el Hospital San Juan de Dios durante las intervenciones cardíacas.

Más de 50 pacientes atendidos desde 2021

Heart to Heart comenzó a trabajar en Costa Rica en 2021, inicialmente junto con el Hospital Nacional de Niños. Posteriormente, amplió sus actividades al Hospital San Juan de Dios y a otros centros cardíacos públicos encargados de atender a pacientes adultos.

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Según datos aportados por la organización, desde el inicio de su trabajo en territorio costarricense, 54 pacientes han recibido cirugías a corazón abierto o procedimientos de cardiología intervencionista como parte de estas jornadas.

Otros pacientes han sido evaluados por los especialistas o han requerido cuidados intensivos después de las intervenciones.

En 2025, Heart to Heart suscribió un Convenio de Cooperación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La relación forma parte de una campaña de atención cardíaca que la organización proyecta mantener entre 2021 y 2035.

El programa es dirigido por su fundador y director médico, Nilas Young, mientras que diferentes áreas de las misiones realizadas en Costa Rica han contado con la participación de especialistas como Gary Raff, en cirugía pediátrica; Danny Ramzy, en cirugía cardíaca para adultos; Frank Cetta, en cardiología pediátrica y congénita del adulto; y las doctoras Grace Arteaga y JoAnne Natale, en cuidados intensivos pediátricos.

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Heart to Heart Global Cardiac Care desarrolla actividades médicas en Costa Rica desde 2021 y reporta 54 pacientes sometidos a cirugías o procedimientos intervencionistas.

Capacitación para mantener las técnicas en Costa Rica

La organización sostiene que uno de sus principales propósitos es evitar que estas misiones se limiten exclusivamente a realizar procedimientos durante algunos días.

Por ello, su modelo está basado en la transferencia progresiva de conocimiento a los equipos médicos locales, mediante el acompañamiento durante la evaluación, diagnóstico, cirugía y recuperación de los pacientes.

La intención es que los profesionales costarricenses desarrollen paulatinamente las capacidades necesarias para aplicar procedimientos especializados de manera sostenible.

Heart to Heart desarrolla este modelo de formación médica desde 1989 y ha trabajado en América Latina en países como Costa Rica, Perú, México y Paraguay.

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La capacitación contempla evaluación de casos, cirugía, anestesia cardíaca, cuidados intensivos y seguimiento de los pacientes.

Su operación se financia principalmente mediante aportes de donantes institucionales y corporativos, entre ellos compañías fabricantes de dispositivos médicos con programas filantrópicos, además de contribuciones realizadas por particulares en Estados Unidos.

Con la actual visita, los especialistas buscan combinar la atención de pacientes con enfermedades cardíacas complejas con un proceso de capacitación que permita ampliar las opciones disponibles dentro del sistema de salud costarricense.