Memoria muscular: los efectos de volver a entrenar después de una pausa y las claves para recuperar el rendimiento

El American College of Sports Medicine recomienda trabajar los grupos musculares principales al menos dos veces por semana en adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El regreso al entrenamiento después de una pausa suele estar rodeado de una idea tranquilizadora: el cuerpo recuerda el trabajo previo y recupera rápidamente fuerza y masa muscular.

La explicación, conocida como memoria muscular, circula con frecuencia en el ámbito del entrenamiento, aunque la investigación disponible obliga a diferenciar los hallazgos comprobados de las simplificaciones.

PUBLICIDAD

Una guía publicada por el American College of Sports Medicine (ACSM) revisó estudios sobre entrenamiento de fuerza en adultos sanos. El documento puso el foco en la regularidad, la adaptación a cada persona y el trabajo de los principales grupos musculares al menos dos veces por semana.

Una revisión en The Journal of Physiology advierte que la memoria muscular no constituye un mecanismo único ni una certeza de recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese marco permite ordenar una pregunta frecuente después de vacaciones, lesiones o interrupciones de la rutina: qué puede perderse durante una pausa y qué aspectos conviene considerar al retomar la actividad.

Una guía prioriza la continuidad por encima de los planes complejos

El ACSM analizó estudios sobre función muscular, desarrollo de masa muscular y rendimiento físico en adultos sanos. Según su posición oficial, el entrenamiento de fuerza puede mejorar estas capacidades mediante distintas modalidades, entre ellas pesas, bandas elásticas y ejercicios realizados en el hogar.

PUBLICIDAD

La institución recomienda trabajar los grupos musculares principales, como mínimo, dos veces por semana. También señala que cada programa debe adecuarse a los objetivos, la experiencia, las preferencias y las condiciones de seguridad de cada persona, en lugar de depender de una única rutina.

Los cambios en el funcionamiento de los genes y las proteínas musculares modifican la respuesta del cuerpo al retomar el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria muscular es una hipótesis en estudio, no una garantía de recuperación

La expresión memoria muscular describe una posible respuesta más rápida del músculo cuando se retoma la actividad después de un período de inactividad.

Una revisión crítica publicada en The Journal of Physiology advierte que el concepto no debe presentarse como un mecanismo único ni como una certeza cerrada.

La revisión indicó que algunos estudios en animales y humanos sugieren que el entrenamiento previo puede modificar la respuesta cuando se vuelve a hacer ejercicio.

PUBLICIDAD

Una de las hipótesis se centra en los mionúcleos, estructuras celulares presentes en las fibras musculares que podrían influir en la respuesta del músculo al retomar el entrenamiento.

El entrenador José Ruiz señaló que una pausa en la rutina provoca la reducción de la fuerza, la resistencia y el volumen muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de la literatura propuso que los mionúcleos adquiridos durante el crecimiento muscular podían conservarse tras la inactividad y facilitar un nuevo crecimiento. Sin embargo, los autores señalaron resultados distintos y pruebas de pérdida de mionúcleos después de períodos más largos sin entrenamiento.

Los autores también describieron cambios duraderos en el funcionamiento de los genes y las proteínas musculares que podrían influir en la respuesta al volver a entrenar. Los mecanismos y el alcance de esos cambios todavía están bajo estudio.

PUBLICIDAD

El retorno no equivale a recuperar de inmediato todo el rendimiento

La duración de la pausa, el nivel previo de entrenamiento, la edad, el motivo de la inactividad, el tipo de ejercicio y el estado de salud pueden modificar la respuesta al regreso. Una interrupción no implica conservar intactas las capacidades alcanzadas.

La duración de la interrupción, la edad y el nivel previo de entrenamiento influyen en la recuperación de la capacidad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Ruiz, entrenador especializado en transformaciones físicas, explicó en declaraciones recogidas por Men’s Health España que la interrupción puede acompañarse de una reducción de fuerza, resistencia y volumen muscular.

El profesional atribuyó una parte de la recuperación posterior a los cambios producidos por el entrenamiento previo y a la práctica repetida de ciertos movimientos.

PUBLICIDAD

Según el artículo académico, la posible conservación de algunos cambios previos no permite suponer una recuperación inmediata de toda la fuerza, la masa muscular o la capacidad física.

El documento analiza, además, variables como la técnica, el rango de movimiento, la carga y el volumen de trabajo al evaluar los resultados del entrenamiento.

El American College of Sports Medicine prioriza la continuidad de la rutina sobre la ejecución de planes complejos difíciles de sostener (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación actual es sostener una frecuencia posible y adaptada

El ACSM no presenta el regreso al entrenamiento como una carrera para compensar una pausa. Sostiene que los programas deben individualizarse y que la continuidad tiene más relevancia que seguir un plan complejo que no pueda mantenerse.

Para adultos sanos, el documento recomienda involucrar los músculos principales al menos dos días por semana. También indica que la carga, el volumen y otros componentes deben variar según el objetivo, como mejorar la fuerza, aumentar la masa muscular o desarrollar potencia.

PUBLICIDAD

Las pautas generales de actividad física no reemplazan la evaluación profesional ante la presencia de lesiones o enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas conclusiones no sustituyen la evaluación profesional cuando existen lesiones, enfermedades o limitaciones que condicionan la actividad física.

El documento recomienda sostener una práctica de fuerza regular y adaptada a las condiciones, los objetivos y las necesidades de cada persona.

El entrenamiento previo puede influir en el retorno a la actividad, aunque los mecanismos de la memoria muscular todavía no están completamente definidos.