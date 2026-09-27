Portugal libera 30.000 mosquitos machos en Lisboa para reducir una plaga que amenaza la salud pública

El proyecto experimental, que ya suma 60.000 ejemplares sueltos en el barrio de Alvalade, busca datos sobre dispersión y supervivencia de los insectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las autoridades sanitarias de Lisboa liberaron 30.000 mosquitos estériles en el barrio de Alvalade para frenar la proliferación de esta especie capaz de transmitir enfermedades graves como el dengue o el zika, en el marco de la fase final de un ensayo experimental de salud pública, según Euronews.

El operativo realizado en la capital portuguesa suma un total de 60.000 ejemplares liberados a lo largo de distintas etapas. Los insectos liberados son machos de Aedes albopictus, conocidos popularmente como mosquitos tigre, los cuales no generan ningún riesgo para los vecinos. Esta seguridad radica en que únicamente las hembras pican para alimentar sus huevos con sangre, mientras que los machos consumen exclusivamente néctar y jugos vegetales.

PUBLICIDAD

Los mosquitos estériles compiten con los salvajes para frenar la reproducción

El proyecto de salud pública en el barrio de Alvalade utiliza la liberación de machos estériles para controlar la población del mosquito tigre en Lisboa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia se apoya en la competencia natural entre machos. Al liberar una gran cantidad de ejemplares estériles en un área donde ya existe una población del mosquito tigre, estos disputan el apareamiento con los individuos silvestres.

Afonso Moreira, especialista de la Unidad de Salud Pública Santa Maria de Lisboa, explicó el mecanismo a la agencia Lusa. Al aparearse las hembras con estos ejemplares, los huevos no resultan fértiles, provocando un descenso sostenido en la tasa de reproducción. Esta caída en la densidad poblacional disminuye la presencia de insectos picadores y reduce el riesgo de contagio en la comunidad.

PUBLICIDAD

Los apareamientos entre hembras y machos estériles no producen descendencia. De ese modo, si una proporción significativa de las hembras se aparea con ejemplares estériles, la tasa de reproducción de la especie cae de forma sostenida. La menor cantidad de individuos capaces de picar reduce, a su vez, el riesgo de transmisión de las enfermedades asociadas al Aedes albopictus.

El procedimiento de esterilización fue descrito por Moreira como contrastado y seguro. El médico también insistió en que la suelta de machos estériles es solo una de las herramientas de control disponibles, y subrayó la necesidad de eliminar los criaderos donde la especie se reproduce, en particular recipientes domésticos con agua estancada como macetas, baldes o desagües obstruidos.

PUBLICIDAD

Medición de supervivencia en el terreno

La estrategia consiste en que los ejemplares liberados compitan con los machos salvajes por el apareamiento, de modo que las hembras no produzcan descendencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta primera fase del proyecto, el objetivo central no es todavía reducir la población del mosquito tigre en Lisboa, sino obtener datos sobre el comportamiento de los ejemplares liberados. En concreto, el equipo busca conocer la capacidad de dispersión y supervivencia de los machos estériles dentro del área de intervención en Alvalade.

Esa información es clave para evaluar la viabilidad del método a mayor escala. La dispersión determina qué radio de acción puede cubrir cada suelta, mientras que la supervivencia indica cuánto tiempo los machos permanecen activos y en condiciones de competir con los ejemplares salvajes.

De obtener resultados favorables en este primer ensayo, el equipo técnico prevé realizar un estudio comparativo en mayo entre sectores intervenidos y zonas de control sin liberar insectos. Dicha evaluación permitirá medir la eficacia del método para reducir la densidad del vector en entornos poblados.

PUBLICIDAD

El mosquito tigre asiático puede transmitir dengue, zika y fiebre amarilla

La iniciativa de salud pública, aspira a evaluar si la técnica puede replicarse en otras ciudades europeas donde el Aedes albopictus, vector del dengue y el zika, ya está presente (Europa Press)

El Aedes albopictus preocupa a las autoridades sanitarias europeas por su capacidad de actuar como vector de enfermedades graves. El mecanismo de transmisión se activa cuando el insecto pica a una persona infectada y luego contagia el agente patógeno a otra. Dengue, zika y fiebre amarilla figuran entre las enfermedades que puede propagar esta especie.

Su presencia se registra con creciente frecuencia en zonas urbanas de Europa, incluida Portugal. La adaptación del mosquito tigre al entorno de las ciudades y su capacidad de reproducirse en pequeños volúmenes de agua lo convierten en una amenaza difícil de contener mediante métodos convencionales como insecticidas, cuyo uso prolongado puede generar resistencias y afectar a otras especies.

PUBLICIDAD

Por esa razón, el proyecto en Lisboa apuesta por el control biológico como alternativa complementaria. Los resultados que arroje esta experiencia definirán si la liberación de machos estériles puede convertirse en una medida sanitaria preventiva aplicable en otras ciudades europeas con presencia del mosquito tigre asiático.