Alivio parcial en la cadena de pagos: volvió a caer la cantidad de cheques rechazados, pero sigue 14% por encima de 2025

En agosto se rechazaron 82.050 cheques por falta de fondos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos encadenó en agosto su segunda baja consecutiva, en una señal que apunta a una tenue mejora en la cadena de pagos de la economía argentina.

Según el Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la relación entre los rechazos por “sin fondos suficientes” y el total de cheques compensados se ubicó en 1,7% en cantidades y en 1% en montos, con caídas de 0,2 puntos porcentuales y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente, frente a julio.

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En términos absolutos, en agosto se rechazaron 82.050 cheques por falta de fondos, una cifra que implicó una baja mensual del 16,2%, aunque todavía marcó un incremento interanual del 14,4 por ciento. El monto total de esos rechazos alcanzó $283.191,5 millones, con una reducción del 12,7% respecto de julio en términos nominales y del 14,1% en términos reales.

Gana terreno el cheque electrónico

Durante agosto se compensaron 4,7 millones de cheques físicos y electrónicos en pesos por un total de $27,5 billones, cifras que representaron caídas mensuales del 8,3% en cantidad y del 2,2% en monto nominal. Pese a esa retracción mensual, la comparación interanual mostró subas del 52,5% en montos nominales y del 14,2% en términos reales.

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Dentro de ese universo, el cheque electrónico (ECHEQ) consolidó su peso dominante. Los ECHEQ representaron el 65,6% de los cheques compensados en cantidad, con 3,1 millones de documentos, y el 87,2% en montos, equivalentes a $24 billones. Ambas proporciones crecieron frente a agosto de 2025: 7,8 puntos porcentuales en cantidad y 6 puntos porcentuales en monto.

El instrumento también avanzó en su versión en moneda extranjera. En agosto se compensaron 247 ECHEQ en dólares por un total de USD 39,3 millones, en el marco de la implementación de ese formato.

El total de cheques rechazados, que incluye motivos más allá de la falta de fondos, sumó 125.645 documentos por $429.549,5 millones, con una baja mensual del 22,4% en cantidad y del 21,8% en monto nominal.

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Tarjetas: se impone el débito sobre el crédito

El informe destacó que, en julio, último mes con datos disponibles para tarjetas, las tarjetas de débito superaron en cantidad de operaciones a las de crédito. Se registraron 172 millones de transacciones con débito por $5,7 billones, con una caída interanual del 8,4% en cantidad y del 14,7% en montos reales. En moneda extranjera, el débito sumó 10.300 operaciones por USD 6,1 millones, de las cuales el 97,1% se canalizó a través de comercio electrónico.

Las tarjetas de débito superaron en operaciones a las de crédito en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarjetas de crédito, en cambio, registraron variaciones interanuales negativas tanto en cantidad como en monto: -9,2% en operaciones y -17,6% en montos reales, con un total de 159,3 millones de pagos por $10 billones. El comercio electrónico concentró el 41,7% de esas operaciones, seguido por los pagos presenciales con POS y QR, con el 33,5%, y el débito automático, con el 15,9%. El QR interoperable representó el 4,8% del total de operaciones con tarjeta de crédito, mientras que la modalidad de pago en una cuota explicó el 88,6% de las operaciones en cantidad y el 67,7% en monto.

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Las tarjetas prepagas, con datos correspondientes a junio, sumaron 43,5 millones de operaciones, con un incremento interanual del 27,3% en cantidad, aunque una leve baja del 0,1% en montos reales.

Crecen las transferencias inmediatas

Los envíos de dinero mediante transferencias inmediatas “push” en pesos totalizaron 779 millones de operaciones en agosto, con un alza interanual del 20,3% en cantidad y del 5,5% en montos reales, por un total de $96 billones. El 76,9% de esas transacciones tuvo como origen o destino una cuenta virtual uniforme (CVU). En moneda extranjera, se registraron 2,2 millones de operaciones por USD 3.792 millones, con un crecimiento interanual del 43,5% en moneda de origen.

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Los ingresos de dinero mediante transferencias inmediatas “pull” alcanzaron 44,5 millones de operaciones por $4,7 billones, con subas interanuales del 12,3% en cantidad y del 1,6% en montos reales.

Los pagos con transferencia interoperables (PCT) sumaron 118,3 millones de operaciones por $3 billones, con un salto interanual del 65,6% en cantidad y del 60,4% en montos reales. El código QR concentró el 99,1% de esos pagos, con 117,2 millones de operaciones y un crecimiento interanual del 67,5%. Del lado de los clientes, el 52,7% de esos pagos se originó en cuentas a la vista (CBU) y el 47,3% en cuentas de pago (CVU); del lado de los comercios, el 53,8% se acreditó en cuentas de pago y el 46,2% en cuentas a la vista. Actualmente hay 92 billeteras digitales interoperables y 67 aceptadores de PCT registrados ante el BCRA.

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Cayeron las extracciones de efectivo en cajeros automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pagos iniciados mediante token, en cambio, retrocedieron: representaron apenas el 0,9% de los PCT, con 1,1 millones de operaciones y una caída interanual del 23,8%.

Caen las extracciones de efectivo

El 88,4% de las extracciones de efectivo se realizó a través de cajeros automáticos, canal que registró una caída interanual del 28% en cantidad de operaciones y del 16% en monto real. Con datos de julio, se efectuaron 41 millones de extracciones en 16.662 cajeros disponibles por $4,8 billones, con un promedio de 2.459 extracciones por cajero y un monto promedio de $118.300 por operación.

Las extracciones extrabancarias con tarjeta de débito sumaron 3,1 millones por $0,2 billones, con un monto promedio de $72.100, mientras que las realizadas desde cuentas de pago dentro del mismo proveedor de servicios (“closed loop”) alcanzaron 2,3 millones por $0,18 billones, con un promedio de $81.400.

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En el segmento de transporte, la tarjeta SUBE registró en julio 270,2 millones de viajes, con una baja interanual del 22%, por un total de $0,19 billones. En agosto, el sistema Viaje con QR sumó 26,3 millones de viajes por $36.400 millones, con el 89,1% de los usos en colectivos y el 10,9% restante en líneas de subterráneos.