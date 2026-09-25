Cómo realizar el método 6-12-25, que combina fuerza, volumen y resistencia en una misma rutina

La secuencia del método agrupa tres ejercicios consecutivos para un mismo grupo muscular con seis, doce y veinticinco repeticiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El método 6-12-25 para ganar músculo concentra distintos rangos de repeticiones dentro de una misma secuencia de ejercicios. Creado por el entrenador canadiense Charles Poliquin, el esquema combina trabajo pesado, moderado y ligero para estimular fuerza, volumen y resistencia muscular. Su aplicación requiere una técnica controlada, una selección adecuada de cargas y días de recuperación.

Según explica un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research, revista científica de la National Strength and Conditioning Association, el modelo propuesto originalmente por Poliquin implica variaciones marcadas de volumen e intensidad en períodos cortos de entrenamiento. El método combina trabajo pesado, moderado y ligero para estimular fuerza, volumen y resistencia muscular.

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Aunque puede aportar variedad a una rutina de hipertrofia, el sistema no garantiza por sí solo un aumento de masa muscular. Se presenta como una alternativa para acumular volumen de trabajo sin prolongar en exceso cada sesión. Los resultados, detalló la revista GQ, dependen también de la alimentación, el descanso y una progresión que se sostenga en el tiempo.

La secuencia 6-12-25 reúne tres estímulos para un mismo músculo

El nombre del sistema indica el número de repeticiones de cada tramo: seis, doce y veinticinco repeticiones, según detalla su creador. La estructura habitual agrupa tres ejercicios para el mismo grupo muscular, que se ejecutan de forma consecutiva. Tras completar los tres movimientos, se descansa antes de repetir el circuito o pasar a otra zona del cuerpo.

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La primera estación suele ser un ejercicio compuesto con una carga relativamente alta, como una sentadilla, un press de banca o un remo. Las seis repeticiones demandan esfuerzo y permiten emplear más peso que en los segmentos siguientes. El objetivo es priorizar la producción de fuerza sin comprometer el rango de movimiento ni la postura.

Después se pasa a un movimiento más estable para completar 12 repeticiones. Este bloque acumula trabajo con una carga moderada y exige una ejecución uniforme. El tercer ejercicio se realiza con una carga más ligera durante 25 repeticiones. Para ese tramo conviene elegir variantes de aislamiento seguras, como extensiones de tríceps, aperturas de pecho o elevaciones laterales, según el músculo trabajado.

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La combinación admite cambios de ejercicios según el dominio técnico, el equipamiento disponible y cualquier antecedente de dolor o lesión. Una sesión para piernas puede comenzar con una sentadilla, seguir con una prensa y terminar con extensiones de cuádriceps. Para espalda, una alternativa puede incluir remo con barra, jalón en polea y pullover con cable.

El desarrollo de masa muscular requiere una alimentación ajustada a los objetivos y períodos de descanso entre cada sesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cargas y los descansos definen la intensidad del entrenamiento

El orden de las repeticiones responde a una fatiga progresiva. La carga de seis repeticiones debe permitir terminar el movimiento con control, sin llegar necesariamente al fallo muscular. En las 12 repeticiones se reduce el peso para conservar la técnica; en el último bloque, la prioridad es completar el volumen previsto sin impulsos ni recorridos incompletos.

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Muscle & Fitness señala que el protocolo reúne una fase pesada, otra moderada y otra ligera en una misma secuencia. Esa distribución puede aportar un estímulo distinto al de las rutinas que sostienen un único rango de repeticiones. Aun así, la ganancia de músculo depende del volumen semanal total y de una progresión sostenida, no de una sola sesión exigente.

Los descansos breves entre los tres ejercicios forman parte del método. Después de completar las 6, 12 y 25 repeticiones, puede tomarse una pausa de varios minutos antes de reiniciar. El tiempo debe alcanzar para recuperar la respiración y ejecutar el siguiente circuito con técnica segura. Reducirlo en exceso puede perjudicar el rendimiento del ejercicio pesado.

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Quienes recién comienzan pueden realizar menos rondas, usar máquinas o elegir pesos que dejen varias repeticiones en reserva. Las personas con experiencia pueden aumentar la exigencia con más carga o movimientos más demandantes. En ambos casos, llevar un registro de pesos y repeticiones permite decidir cuándo progresar o mantener la carga.

Una o dos sesiones semanales permiten integrarlo sin saturar la rutina

El método 6-12-25 puede complementar una programación de fuerza, en lugar de ocupar todos los entrenamientos semanales. Una frecuencia de una o dos sesiones por semana, aplicada a grupos musculares diferentes, permite distribuir la fatiga. Repetirlo a diario sobre la misma zona puede limitar la recuperación y deteriorar la técnica.

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También conviene contabilizar las series semanales del resto de la rutina. Si ya se acumula mucho trabajo para pecho, espalda o piernas, añadir varios circuitos 6-12-25 puede superar la capacidad de recuperación. La congestión que aparece al final del entrenamiento no alcanza para determinar si el volumen semanal es adecuado.

La alimentación aporta energía y nutrientes para la adaptación al ejercicio. Una ingesta suficiente de proteínas, carbohidratos y calorías debe ajustarse al objetivo y a las características de cada persona. El sueño y los días de descanso completan ese proceso: el tejido muscular se recupera entre sesiones, no durante la serie.

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Antes de incorporar rutinas de alta intensidad, las personas con lesiones, dolor persistente o enfermedades previas deberían consultar a un profesional de la salud. Un entrenador cualificado puede adaptar el orden de los ejercicios, las cargas y el volumen a la experiencia individual. Así, el sistema de Charles Poliquin puede integrarse con criterios de seguridad en un plan de entrenamiento de fuerza.