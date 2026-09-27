Costa Rica

Más de 400 viviendas inundadas en Costa Rica por la onda tropical 47 y el riesgo que persiste en varias provincias

Fraijanes, Sarapiquí, Pococí, Guatuso y Liberia concentran los mayores daños. Con suelos saturados al 100% en zonas del Valle Central, las autoridades alertan sobre una condición que agrava cualquier nuevo aguacero

Afectaciones por la lluvia en Alajuela: Un video muestra la acumulación de agua en el suelo del interior de un establecimiento comercial. En las imágenes se observan mesas, sillas de madera y plantas rodeadas por una capa de agua sobre el piso. A través de los ventanales del local se aprecian vehículos estacionados en el exterior. (Video cortesía ciudadana: Roy Soto)

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Más de 400 viviendas quedaron anegadas en Costa Rica tras las lluvias asociadas al paso de la onda tropical número 47, informó este domingo el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Alejandro Picado. Las mayores afectaciones se concentraron en Fraijanes, Sarapiquí, Pococí, Guatuso y Liberia.

El funcionario indicó que las precipitaciones del sábado 26 de septiembre provocaron inundaciones en distintos puntos del país y obligaron a habilitar dos albergues temporales. La institución mantiene la atención en las comunidades con más daños, mientras los comités municipales evalúan viviendas, caminos y puentes.

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Dos albergues recibieron a seis personas en Guatuso y Liberia

Uno de los refugios funciona en Guatuso, donde cuatro personas de la comunidad de Palenque del Sol permanecen bajo resguardo. El segundo fue habilitado en Liberia, tras el desbordamiento del río Liberia, y recibe a dos habitantes de la comunidad de Buenos Aires.

Picado señaló que la respuesta institucional se concentra este domingo en las zonas afectadas por el temporal. Los Comités Municipales de Emergencia realizan labores de limpieza en los sistemas de alcantarillado, además de inspecciones en casas, carreteras y puentes que pudieron sufrir daños por la acumulación de agua.

Seis personas permanecen en albergues temporales mientras los comités municipales inspeccionan casas, carreteras y puentes. El riesgo de deslizamientos y desbordamientos no ha cedido.

En Guatuso y Fraijanes, la CNE distribuye asistencia humanitaria entre las familias afectadas por las inundaciones.

La saturación de los suelos eleva el riesgo ante nuevas lluvias

El presidente de la Comisión advirtió que los suelos conservan altos niveles de humedad después de las precipitaciones del sábado. Según explicó, en sectores amplios del Valle Central la saturación alcanza el 100%, mientras que en otras áreas supera el 80%.

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Eso significa que existe una alta vulnerabilidad ante nuevas lluvias”, afirmó Picado al pedir a la población que mantenga medidas preventivas ante la posibilidad de más aguaceros.

La advertencia está dirigida, en especial, a quienes viven cerca de quebradas o laderas, donde las lluvias pueden provocar desbordamientos, deslizamientos o nuevos anegamientos. El funcionario recomendó a esas comunidades seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse atentas a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Onda tropical deja más de 400 viviendas anegadas en Costa Rica: albergues, suelos saturados y advertencia de nuevas lluvias. (Video cortesía ciudadana Roy Soto)

La CNE recomendó evitar traslados nocturnos por carretera

Picado también pidió precaución a las personas que deban desplazarse por las rutas del país. “Si debe desplazarse por carretera, procure hacerlo durante el día y evite viajar durante la noche”, señaló.

El Instituto Meteorológico Nacional había previsto que la inestabilidad remanente de la onda tropical número 47 favoreciera lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo durante la tarde, en el Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y las montañas del Caribe. La persistencia de esas condiciones, junto con la saturación de los terrenos, mantiene el riesgo de incidentes en comunidades vulnerables.

“Prevención ante tormenta eléctrica: en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, se recomienda buscar refugio en un sitio seguro, ya que podrían generarse caídas de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos. Estas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados”, es la más reciente actualización de las autoridades del Instituto Meteorológico.

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