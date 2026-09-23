Ciencia

Por qué el cuerpo aumenta el hambre cuando una persona intenta perder peso, según un investigador de Harvard

En el podcast High Performance, un profesor de biología evolutiva analizó el impacto de las dietas restrictivas, los alimentos ultraprocesados y hábitos cotidianos sobre la nutrición

Mujer rubia con la mano en la barbilla detrás de una mesa con frutas, verduras, pan, galletas y envases de plástico en una cocina.
La disponibilidad de comida rápida, el estrés y la falta de tiempo dificultan sostener los regímenes alimentarios (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La abundancia de alimentos disponible en la actualidad representa un desafío evolutivo para el ser humano: nunca antes tuvo que elegir qué comer entre miles de opciones en un supermercado.

Esta es una de las ideas centrales que desarrolló Daniel Lieberman, profesor de Biología Evolutiva Humana en la Universidad de Harvard, en su nuevo libro Fed Up, donde analizó por qué las dietas extremas y los alimentos ultraprocesados complican los intentos de comer de manera saludable.

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Durante una entrevista en el podcast High Performance, conducido por Jake Humphrey y Damian Hughes, Lieberman explicó que el organismo humano cuenta con mecanismos biológicos que se oponen a la pérdida de peso.

Hombre con gafas y barba cana sentado en un sillón amarillo habla ante un micrófono de pódcast con la marca High Performance
Lieberman explicó que el cuerpo humano se resiste a la pérdida de peso con mecanismos biológicos como el hambre, la leptina y la grelina (Captura de video: YouTube/@HighPerformancePodcast)

Según detalló, cuando una persona reduce su ingesta calórica, el cuerpo responde con hambre a través de hormonas como la leptina y la grelina, procesos que evolucionaron durante millones de años en contextos de escasez alimentaria, no de abundancia.

Por qué el cuerpo humano se resiste a las dietas restrictivas

“Cuando haces dieta, que es básicamente comer menos calorías de las que gastas, ¿qué pasa? Nos da hambre”, explicó Lieberman en el podcast.

El especialista detalló que el hambre constituye una de las adaptaciones biológicas más profundas para impedir la pérdida de peso, un mecanismo que involucra al hipotálamo, la leptina producida por las células grasas y la grelina que segrega el estómago vacío.

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El investigador distinguió entre eficacia y efectividad al evaluar cualquier régimen alimentario. “La eficacia es qué tan bien funciona algo bajo condiciones ideales”, señaló Lieberman, quien agregó que casi cualquier dieta puede generar pérdida de peso si se aplica de forma aislada.

Una mesa de madera clara contiene boles y frascos con diversas frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos y especias, como arándanos, zanahorias y cúrcuma.
Las dietas para perder peso pueden activar mecanismos biológicos relacionados con el hambre y dificultar su mantenimiento a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema surge cuando esas condiciones ideales se trasladan a la vida cotidiana, donde intervienen fiestas, estrés, falta de tiempo para cocinar y la disponibilidad constante de comida rápida.

El papel de la industria alimentaria en el consumo de ultraprocesados

Lieberman fue explícito respecto a la responsabilidad de las compañías de alimentos en los hábitos de consumo actuales. “Las empresas de alimentos están fabricando productos que apelan a nosotros. Son convenientes, baratos, sabrosos, cumplen con todos los requisitos”, afirmó.

Explicó que la combinación de grasa, azúcar y sal en un mismo producto genera lo que denominó el “punto de dicha”, un umbral que activa intensamente los circuitos de recompensa del cerebro.

Según indicó, en la naturaleza casi no existen alimentos que combinen grasa y azúcar en cantidades elevadas: la leche materna es la única excepción. Cuando se consumen productos como donas o tortas, el organismo reproduce respuestas asociadas a la infancia.

Porciones de tortas
La combinación de grasa, azúcar y sal en los ultraprocesados activa el “punto de dicha” y refuerza los circuitos de recompensa (Crédito: Freepik)

Además, señaló que las industrias eliminan la fibra de muchos productos porque dificulta el almacenamiento y añaden emulsionantes para evitar que las grasas se separen.

“Estos emulsionantes desgastan el revestimiento de nuestro intestino”, advirtió el investigador, quien calificó a los consumidores como “víctimas” de un sistema diseñado deliberadamente para generar dependencia hacia estos productos.

El consumo de carne roja y su vínculo con la mortalidad

Uno de los datos más contundentes que aportó Lieberman durante la conversación alude al consumo de carne roja. Según explicó, estudios prospectivos como el Nurses’ Health Study de Harvard muestran que cada porción de 84 g de carne roja incrementa el riesgo de muerte en un 13% durante el período analizado.

El profesor atribuyó parte de este efecto a una glicoproteína presente en la carne roja que el sistema inmunológico humano no reconoce como propia, lo que generaría una respuesta inflamatoria vinculada a mayores tasas de cáncer.

Carne de res rebanada sobre una tabla de madera junto a un tazón con sal, ramitas de romero, salsa oscura y cubiertos de metal.
El investigador vinculó la carne roja con inflamación, cáncer y enfermedades cardíacas por compuestos como una glicoproteína y la carnitina convertida en TMAO (Imagen Ilustrativa Infobae)

También mencionó la carnitina, un compuesto que el intestino puede transformar en TMAO, sustancia asociada a enfermedades cardíacas. “No estamos completamente adaptados para eso”, explicó, aunque aclaró que la decisión de reducir el consumo de carne depende de cada persona y sus prioridades de salud.

La dieta mediterránea como referencia científica más sólida

Frente a la ausencia de una dieta “óptima”, defendió el concepto de tradiciones culinarias por sobre las dietas rígidas basadas en la eliminación de alimentos.

Citó como ejemplo un estudio realizado en España con 7.000 participantes divididos entre una dieta mediterránea y una dieta de control. “Detuvieron el experimento después de cinco años porque las personas en la dieta no mediterránea estaban muriendo mucho más rápido”, relató el investigador.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Lieberman señaló que la dieta mediterránea tiene el respaldo científico más sólido y que cocinar en casa ayuda a reducir ultraprocesados y azúcares añadidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lieberman remarcó que la dieta mediterránea cuenta con el respaldo científico más sólido disponible hasta el momento, aunque reconoció que existe un sesgo eurocéntrico en la investigación nutricional, dado que las dietas asiáticas o mesoamericanas tradicionales carecen de estudios comparables en volumen.

Como recomendación práctica, el profesor de Harvard citó un estudio de la Universidad de Stanford en el que simplemente se indicó a los participantes que cocinaran sus propios alimentos, sin restricciones específicas sobre qué comer.

“Los resultados fueron notables. La gente perdió peso”, afirmó Lieberman, quien sostuvo que cocinar en casa reduce de forma natural el consumo de ultraprocesados y azúcares añadidos, sin necesidad de seguir reglas de eliminación estrictas.

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