Ciencia

TOC o ansiedad: las cuatro señales que ayudan a distinguirlos y el tratamiento específico que evita el ciclo de las compulsiones

Los pensamientos intrusivos, la necesidad de comprobar y la rumiación persistente pueden interferir en la vida diaria; identificar qué función cumplen permite elegir una estrategia terapéutica adecuada

Mujer caucásica con camisa a cuadros y delantal azul limpia una encimera de cocina de madera clara con guantes celestes y un paño. Productos de limpieza a la derecha.
La limpieza y el lavado de manos son algunas de las compulsiones más conocidas, pero no las únicas manifestaciones del TOC (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Muchas personas que creen tener ansiedad padecen en realidad trastorno obsesivo compulsivo (TOC), una condición que combina pensamientos intrusivos y rituales para neutralizarlos, y cuya identificación cambia por completo el tratamiento.

La diferencia resulta decisiva porque algunas estrategias habituales para la ansiedad pueden reforzar el ciclo del TOC, mientras que el abordaje específico busca tolerar la incertidumbre sin realizar compulsiones.

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“Parte del TOC consiste en experimentar sentimientos de ansiedad”, afirmó Simone Leavell-Bruce, doctora en Psicología y psicoterapeuta especializada en TOC, en declaraciones a Women’s Health.

Los síntomas pueden aparecer entre los siete y los 12 años o al comienzo de la adultez, cerca de los 20 años. Una revisión concluyó que las mujeres podrían tener una probabilidad 1,6 veces mayor que los hombres de padecerlo.

Qué es el TOC

Perfeccionismo, obsesión, TOC - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El TOC se caracteriza por obsesiones que generan angustia y compulsiones destinadas a aliviarla de forma temporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Trastorno Obsesivo Compulsivo podría graficarse como una mente que se queda atrapada en un bucle de pensamientos que no se puede detener fácilmente. Por ejemplo, una persona podría pensar obsesivamente si cerró la puerta de su casa con llave, y sentir la obligación de volver a revisar una y otra vez para verificar esta cuestión, explicó a Infobae la licenciada Liliana Traiber (MN 43.326), coordinadora de la Clínica de Ansiedad y Trauma del Departamento de Psicoterapia de INECO.

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El TOC provoca ansiedad, pero no equivale a una preocupación cotidiana ni a una preferencia por el orden y la limpieza. Es un trastorno mental que puede alterar la vida diaria, los vínculos y la percepción de uno mismo.

Según la Fundación Internacional del TOC, afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales, y se produce cuando una persona queda atrapada en un ciclo de obsesiones y compulsiones.

El desafío oculto detrás de la búsqueda de la perfección, por qué millones no logran sentirse suficientes
Los pensamientos intrusivos del TOC pueden ser tabú o contrarios a los valores de la persona, sin que expresen un deseo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos e indeseados que provocan sentimientos de gran angustia. Las compulsiones son conductas que una persona realiza para intentar eliminar las obsesiones o disminuir la angustia”, explicó la entidad.

Para que se pueda diagnosticar TOC, este ciclo de obsesiones y compulsiones debe ser tan extremo que consuma mucho tiempo (más de una hora al día), cause una angustia intensa o interfiera con actividades importantes que la persona valora, señaló la fundación.

De acuerdo al Instituto de Neurología Cognitiva INECO, el Trastorno Obsesivo Compulsivo incluye el miedo a la contaminación, la necesidad de orden y simetría, los pensamientos violentos o sexuales no deseados, el lavado excesivo de manos, la verificación y repetición de acciones, entre otros.

Estos suelen ocupar mucho tiempo en la vida de las personas que lo presentan y les causa malestar emocional (ansiedad, temor, angustia).

Qué diferencia al TOC de la ansiedad

Una mujer vestida de negro sostiene un micrófono frente a la audiencia difuminada que ocupa el primer plano.
La ansiedad ante hablar en público suele centrarse en el miedo a equivocarse o no cumplir las expectativas; en el TOC pueden aparecer pensamientos intrusivos sobre decir algo ofensivo o actuar contra los propios valores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad es una consecuencia emocional frecuente del TOC, lo que puede dificultar distinguir ambos cuadros, afirmó Levi Riven, psicólogo clínico y fundador de Riven Psychology, con sede en Ottawa en declaraciones a Women´s Health. Sin embargo, existen cuatro características clave que diferencian el TOC:

1. Las obsesiones son inusuales y entran en contradicción con los propios valores

Mientras la ansiedad generalizada suele enfocarse en preocupaciones cotidianas —el trabajo, la salud, el dinero o una presentación—, en el TOC aparecen pensamientos intrusivos que pueden resultar extraños, tabú o muy angustiantes para la persona.

Por ejemplo, alguien con ansiedad puede temer no haberse preparado lo suficiente para una exposición laboral. Una persona con TOC, en cambio, podría obsesionarse con la posibilidad de insultar a alguien, decir una expresión racista o comportarse de una forma que rechaza profundamente.

Estas obsesiones suelen ser egodistónicas: contradicen los valores, la moral y la identidad de quien las experimenta, explicó Riven.

Mujer con cabello recogido y camisa vaquera sentada en un escritorio de oficina con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, junto a monitores y un portátil.
Las compulsiones no siempre son visibles: también pueden aparecer como rumiación, revisión de recuerdos o búsqueda de tranquilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las obsesiones suelen ir acompañadas de sentimientos intensos e incómodos como miedo, asco, incertidumbre o duda, o la sensación de que las cosas deben hacerse de una manera “perfecta”. En el contexto del TOC, las obsesiones consumen mucho tiempo e interfieren con actividades importantes para la persona. Este último punto es fundamental, ya que, en parte, determina si alguien padece TOC (un trastorno psicológico) o simplemente un rasgo de personalidad obsesiva", aclaró la fundación.

2. Cada obsesión está seguida por una compulsión

El TOC no se limita al lavado de manos, la limpieza o la revisión de objetos. Si bien estas son compulsiones frecuentes, los rituales también pueden ser mentales.

Según la fundación, las personas con TOC realizan compulsiones porque creen que son necesarias para prevenir consecuencias negativas y/o para escapar o reducir la ansiedad o la presencia de obsesiones.

Estas acciones alivian la ansiedad de forma momentánea, pero refuerzan el ciclo del TOC: cuanto más se realiza la compulsión, más relevante y amenazante parece la obsesión.

Manos de una persona con jabón espumoso bajo el chorro de agua de un grifo de metal sobre un lavabo blanco.
El lavado reiterado de manos puede ser una compulsión del TOC cuando busca aliviar el temor a la contaminación o prevenir un daño percibido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio reciente publicado en Psychological Assessment, realizado a 641 pacientes con TOC, identificó 62 rituales compulsivos distintos entre ellos. Dentro de ellos, la evitación, la búsqueda de tranquilidad, la comprobación y la limpieza/lavado de manos fueron los más frecuentes.

Las compulsiones en el TOC pueden incluir lavado y limpieza excesivos, comprobaciones reiteradas para confirmar que no ocurrió un daño o un error, y la repetición de movimientos, rutinas o tareas hasta que resulten “correctas”. También pueden manifestarse como rezos, conteos, revisiones mentales, orden de objetos, pedidos de tranquilidad, confesiones o evitación de situaciones temidas, explicó la fundación.

3. La rumiación tiene un objetivo diferente

La rumiación —pensar de forma prolongada sobre una preocupación— puede aparecer tanto en la ansiedad generalizada como en el TOC, pero no funciona de la misma manera.

Primer plano de una mujer de 30 años con cabello castaño, sentada en un café oscuro. Tiene una mano en la barbilla y sostiene una taza en la otra.
En el TOC, la rumiación lleva a revisar recuerdos y emociones para buscar una certeza que nunca resulta suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Riven, una persona con trastorno de ansiedad generalizada utiliza la rumiación para “anticipar posibles catástrofes y encontrar maneras de prevenirlas”: una persona puede preguntarse cuánto debe prepararse para una presentación o preocuparse por tomar una decisión equivocada.

En el TOC, la rumiación busca conseguir certeza sobre algo ocurrido o sobre la propia identidad. La persona puede revisar recuerdos, analizar sus reacciones emocionales o intentar neutralizar pensamientos “malos” con otros “buenos” para comprobar que no hizo algo grave o para asegurarse de que ciertos pensamientos intrusivos no sean ciertos.

4. La terapia tradicional para la ansiedad puede no ser suficiente

La terapia cognitivo-conductual (TCC) se considera la mejor terapia para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, según el Instituto Nacional de Salud Mental.

Cómo es el tratamiento

Hombre de espaldas con chaqueta vaquera gesticula con las manos; detrás, una mujer con gafas y un cuaderno toma notas.
El tratamiento específico para el TOC busca que la persona pueda tolerar la incertidumbre sin recurrir a rituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terapia cognitivo-conductual es efectiva para la ansiedad generalizada, ya que ayuda a comprender los temores y a reinterpretar las amenazas, explicó Riven. Pero, en el TOC, intentar encontrar una explicación racional a cada pensamiento intrusivo puede reforzar la obsesión.

En este sentido, la profesional de INECO agregó: “Una terapia psicológica adecuada puede ayudar al paciente a exponerse a los pensamientos intrusivos y evitar la realización de rituales. Esto ayuda al paciente a perder el temor a los pensamientos, desarmando la percepción de que estos y rituales están conectados, lo cual mantiene el problema. De esta manera, se podrá romper el círculo vicioso de obsesiones y rituales”.

El tratamiento de referencia para el TOC es la terapia de exposición y prevención de respuesta (EPR en inglés), que consiste en enfrentar gradualmente las obsesiones sin responder con compulsiones, explicó Riven. El objetivo no es eliminar toda incertidumbre, sino aprender a tolerarla sin recurrir a rituales.

Existe una gran cantidad de evidencia que respalda la EPR como un tratamiento superior a la TCC convencional para las personas con TOC.

Finalmente, cabe aclarar que algunas personas sí presentan comorbilidad entre ansiedad y TOC. Un metaanálisis publicado en Frontiers in Psychiatry reveló que, de una muestra combinada de 15.808 personas con TOC, el 69 % presentaba una comorbilidad psiquiátrica.

Las más comunes fueron el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizada y los trastornos del neurodesarrollo. En la mayoría de los casos de diagnóstico dual con ansiedad generalizada, los expertos afirman que tratar primero el TOC —como afección primaria— contribuye a mejorar la ansiedad general.

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