Alerta de pacientes con Parkinson por la escasez de un medicamento en Argentina: la respuesta del laboratorio

La Red Argentina de Parkinson denunció la falta prolongada de levodopa y carbidopa para los pacientes con la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Red Argentina de Parkinson difundió un comunicado en el que denunció “la prolongación del desabastecimiento de levodopa/carbidopa, tratamiento esencial para miles de personas con Parkinson”.

Según precisaron en el documento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) “confirmó el 17 de septiembre —luego de que esta asociación lo alertara a mediados de agosto— que LEBOCAR, de Pfizer S.R.L., está discontinuado por problemas de producción”.

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La entidad alertó que interrumpir la medicación puede provocar un deterioro grave de la movilidad y, en ciertas circunstancias, otras complicaciones. “Desde el primer día dijimos que no buscamos generar alarma. Solo perseguimos evitar una crisis que todavía estamos a tiempo de impedir”, señaló la asociación. Y reclamó “stock real, una fecha cierta de normalización y un plan nacional de contingencia” que garantice la continuidad de los tratamientos.

El laboratorio Pfizer informó a Infobae, a través de un comunicado: “Debido a demoras en la manufactura, se registra una interrupción temporaria en el suministro de LEBOCAR® en Argentina. Estamos trabajando activamente para restablecer el suministro lo antes posible y, de acuerdo con la información actualmente disponible, estimamos que el abastecimiento estará regularizado hacia marzo de 2027”.

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“Recomendamos que los pacientes consulten con su médico tratante, quien podrá evaluar la mejor estrategia para la continuidad de su tratamiento”, sumaron desde el laboratorio.

El comunicado de la Red

Días atrás, el neurólogo Gabriel Mizraji indicó que la levodopa presenta dificultades de acceso entre distintas marcas, una situación que compromete la continuidad terapéutica de pacientes con Parkinson. El experto hizo la advertencia durante una entrevista con Infobae al Amanecer.

Aunque no describió una interrupción total del suministro, el especialista señaló que los pacientes y sus familias enfrentan obstáculos para conseguir el medicamento. “Hasta ahora no he tenido pacientes que me hayan dicho: ‘No conseguí absolutamente nada’, pero sí pacientes que están dando vueltas por todos lados”, afirmó.

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Mizraji explicó que las consultas comenzaron cuando algunas personas no pudieron acceder a una presentación comercial y luego el problema alcanzó otras formulaciones. “Hay tres formulaciones que son equivalentes o parecidas, dos que son prácticamente iguales y una tercera que es parecida, que utilizamos”, detalló. También definió la levodopa como “un fármaco esencial y uno de los principales fármacos que usamos para tratar la enfermedad”.

GABRIEL MIZRAJI - Parkinson - Salud Mental

Cómo funcionan levodopa y carbidopa

De acuerdo con MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la levodopa y la carbidopa se emplean para tratar síntomas del Parkinson y manifestaciones similares que pueden aparecer después de una encefalitis —inflamación del cerebro— o de una lesión del sistema nervioso provocada por intoxicación con monóxido de carbono o manganeso.

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En diálogo con Infobae, el neurólogo Santiago Tizio, jefe del área de Neurología del Hospital Español de La Plata, precisó: “La enfermedad fue descrita por James Parkinson alrededor de 1817 y, recién 150 años después, apareció la levodopa. Continúa siendo, al día de hoy, el tratamiento más eficaz para la enfermedad de Parkinson”.

“Lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson es que se pierde progresivamente un grupo de neuronas llamadas neuronas dopaminérgicas, de un núcleo —que, en realidad, son dos y pares— ubicado en el tronco del encéfalo, llamado sustancia nigra. Esas neuronas se proyectan hacia los ganglios de la base, hacia el centro del cerebro, donde descargan dopamina y participan, en general, en el control motor”, sumó Tizio.

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Y profundizó: “Cuando se pierden las neuronas dopaminérgicas y deja de haber dopamina a nivel de los ganglios de la base, aparece una cantidad de signos y síntomas que denominamos síndrome parkinsoniano. Fundamentalmente, está compuesto por lentitud en los movimientos, lo que nosotros llamamos bradicinesia; rigidez y, sobre todo, el temblor típico que vemos: el temblor de reposo del parkinsoniano”.

El Parkinson destruye progresivamente las neuronas dopaminérgicas ubicadas en la sustancia nigra del tronco del encéfalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Tizio, la levodopa es un precursor de la dopamina: “La dopamina no atraviesa bien la barrera que hay entre la sangre y el sistema nervioso, que es la barrera hematoencefálica. Entonces, se administra en forma de levodopa, que es un precursor. La carbidopa evita que la levodopa se transforme en dopamina y se utilice en tejidos periféricos, lo que asegura un mejor aporte de dopamina a nivel de los ganglios de la base. Por otro lado, evita los efectos adversos que se producen a nivel periférico por la acción de la levodopa”.

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La Mayo Clinic señala que la dopamina interviene en el control del movimiento y en actividades como caminar y hablar. Al ayudar a reemplazar la sustancia que falta en ciertas áreas del cerebro, la levodopa contribuye a controlar los síntomas y a realizar tareas cotidianas, entre ellas vestirse, caminar y manipular utensilios.

En ese punto, Tizio aclaró: “Más allá de ser el fármaco más eficaz para controlar los síntomas motores de los pacientes, la levodopa no trata el origen de la enfermedad. Las neuronas dopaminérgicas continúan perdiéndose. Lo que hace la levodopa es reemplazar la dopamina faltante y, de esa manera, permitir que los circuitos dopaminérgicos disfuncionales funcionen con mayor normalidad, lo que evita los síntomas de la enfermedad”.

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“Esta es una parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tan importantes como las intervenciones farmacológicas son las no farmacológicas, sobre todo la actividad física: mantenerse en movimiento e ir al gimnasio para conservar el rango de movimiento, la fuerza muscular y la viabilidad del músculo. También está el trabajo de rehabilitación y fisioterapia para tratar el equilibrio y la marcha. Además, se recurre a terapia ocupacional y fonoaudiología. Eso se trabaja junto con el tratamiento farmacológico”, indicó el neurólogo.

La Organización Mundial de la Salud califica el Parkinson como una afección cerebral progresiva y carente de cura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parkinson afecta el movimiento, el sueño y otras funciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la enfermedad de Parkinson como una afección cerebral que puede provocar trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud. La enfermedad empeora con el tiempo y no tiene cura, aunque los tratamientos y medicamentos pueden reducir sus síntomas.

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Entre las manifestaciones habituales figuran los temblores, las contracciones musculares dolorosas y las dificultades para hablar. La OMS indicó que esta enfermedad genera altos niveles de discapacidad y necesidades de atención; muchas personas que la padecen también desarrollan demencia a lo largo de su evolución.

Suele afectar a personas mayores, aunque también puede presentarse en población más joven y tiene mayor incidencia entre hombres que entre mujeres. Su causa es desconocida. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando existen antecedentes familiares y la exposición a contaminación atmosférica, plaguicidas y disolventes puede elevarlo.

Los síntomas empeoran con el paso del tiempo y pueden reducir de forma considerable el bienestar y la calidad de vida. Entre los síntomas motores, la OMS enumera la lentitud de movimientos, los temblores, los movimientos involuntarios, la rigidez, la dificultad para caminar y la pérdida del equilibrio.

La enfermedad también puede incluir deterioro cognitivo, trastornos mentales, demencia, alteraciones del sueño, dolor y cambios sensoriales. Las discinesias —movimientos involuntarios— y las distonías —contracciones musculares dolorosas— pueden dificultar el habla y el desplazamiento. Esas manifestaciones contribuyen a los altos índices de discapacidad y atención requeridos, mientras que la demencia afecta a numerosas personas durante el curso de la enfermedad.