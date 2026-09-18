Una caminata rápida de 30 minutos brinda beneficios para el cuerpo y la mente: cómo hacerla rendir más

Caminar más rápido favorece la salud cardiovascular y puede contribuir al control de la presión arterial, el colesterol LDL y la frecuencia cardíaca en reposo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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No hace falta llegar a los 10.000 pasos diarios para que el movimiento sume. Caminar 30 minutos a paso enérgico puede aportar beneficios al corazón, el metabolismo, el descanso y el bienestar emocional, y una investigación reciente indica que aumentar el ritmo puede ser útil aun para quienes no logran acumular demasiados pasos.

Una caminata de intensidad moderada es aquella que acelera el pulso y la respiración, aunque permite mantener una conversación.

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La Asociación Americana del Corazón resume el punto de partida con una idea simple: “cada paso y cada minuto cuentan”. La entidad recomienda comenzar con una sesión que resulte posible, por ejemplo de 20 minutos, y aumentar de forma gradual el tiempo y la distancia. También recuerda que cualquier movimiento es preferible a permanecer sentado.

Una infografía de Infobae detalla los efectos positivos de caminar 30 minutos al día sobre la salud cardiovascular, el peso y el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo adecuado no es idéntico para todos. El epidemiólogo Borja del Pozo Cruz, profesor asociado de la Universidad Europea de Madrid, lo resumió con una regla práctica: “lo suficientemente rápido como para hablar, pero no para cantar”, según declaró al diario The Telegraph.

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Un paso más rápido favorece la salud cardiovascular

Al caminar con mayor intensidad, el corazón late más rápido para llevar sangre a los músculos y la respiración se vuelve más profunda. Con la práctica regular, este tipo de actividad aeróbica puede mejorar la capacidad física y contribuir al control de factores de riesgo como la presión arterial, el colesterol LDL y la frecuencia cardíaca en reposo.

Cleveland Clinic señala que las caminatas regulares se asocian con menor riesgo de enfermedad cardíaca, infarto y accidente cerebrovascular frente al sedentarismo. El efecto depende de la constancia, la intensidad y los demás hábitos de salud de cada persona.

La velocidad puede compensar una menor cantidad de pasos

Una investigación publicada en British Journal of Sports Medicine, con datos de más de 64.000 adultos del Reino Unido, evaluó en conjunto los pasos diarios y la cadencia. El análisis encontró que, entre quienes caminaban menos de 5.000 pasos por día, aumentar el ritmo se asoció con un menor riesgo de muerte por cualquier causa.

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El trabajo tomó como referencia los 30 minutos más activos de la jornada, que no necesitaban ser consecutivos. Una cadencia de alrededor de 80 a 100 pasos por minuto se vinculó con resultados favorables en distintos niveles de actividad.

Por tratarse de un estudio observacional, los resultados muestran una asociación, sin demostrar por sí solos una relación de causa y efecto.

Los músculos usan glucosa durante el ejercicio

Una caminata rápida puede ayudar a regular la glucosa en sangre porque los músculos usan glucosa durante el ejercicio, en especial después de comer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una caminata rápida puede ayudar a regular el nivel de azúcar en sangre. Al contraerse, los músculos utilizan glucosa como fuente de energía, un mecanismo que puede resultar especialmente útil después de comer.

El investigador Paddy Dempsey, de la Universidad Deakin, explicó a The Telegraph que una caminata de 30 minutos puede ayudar al organismo a controlar mejor la glucosa. Para las personas con diabetes tipo 2, el ejercicio es un complemento de la indicación médica y no reemplaza la medicación, la alimentación ni los controles de salud.

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Caminar puede ayudar a manejar el estrés y mejorar el ánimo

La actividad física puede favorecer el bienestar emocional y aliviar la tensión cotidiana. Cleveland Clinic vincula las caminatas con la liberación de endorfinas y con mejoras en el estado de ánimo, además de un posible refuerzo de la autoestima cuando se sostiene una rutina alcanzable.

El beneficio mental puede aparecer incluso antes de que haya grandes cambios en la condición física. Dempsey señaló que “un simple paseo puede mejorar el estado de ánimo”. Para cuadros de ansiedad, depresión u otros trastornos persistentes, caminar puede acompañar un tratamiento, pero no sustituye la atención profesional.

El ejercicio regular se asocia con un mejor descanso

Una infografía de Infobae detalla las pautas recomendadas para comenzar a caminar, el incremento gradual de tiempo y las medidas para evitar lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moverse todos los días también puede colaborar con la calidad del sueño. La caminata combina gasto de energía, exposición a la luz natural si se realiza al aire libre y una pausa frente a las actividades sedentarias, factores que pueden favorecer una rutina de descanso más ordenada.

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Las personas con insomnio frecuente, apnea del sueño u otros trastornos deben consultar con un profesional de salud. La caminata puede integrarse a las recomendaciones generales, aunque no reemplaza la evaluación de las causas del problema.

Caminar genera bajo impacto: ayuda a cuidar músculos y articulaciones

Caminar exige el trabajo de pantorrillas, muslos y glúteos, en especial cuando se aumenta la velocidad. Con el tiempo, la práctica puede mejorar la resistencia muscular y hacer más llevaderas actividades diarias como subir una pendiente o recorrer distancias largas.

Al mismo tiempo, es una actividad de bajo impacto que ayuda a conservar la movilidad y favorece el flujo sanguíneo hacia los cartílagos. Quienes tienen dolor persistente, una lesión musculoesquelética o una enfermedad articular deberían ajustar el ritmo y la duración con orientación profesional.

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Puede formar parte de una estrategia para controlar el peso

La caminata rápida puede integrarse al control del peso, cuidar músculos y articulaciones y dividirse en tramos de 10 minutos para sostener la constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una caminata rápida eleva el gasto energético en comparación con un paseo lento y puede ser una herramienta útil para el manejo del peso corporal. Su ventaja principal es que requiere pocos recursos y puede incorporarse a los traslados, las pausas laborales o la rutina posterior a las comidas.

No hay una cantidad universal de calorías quemadas en media hora. El resultado varía según el peso, el ritmo, el terreno, la edad y el nivel de entrenamiento. Por eso, los cambios de peso dependen de la combinación entre actividad física, alimentación, descanso y otros factores individuales.

En una nota publicada por Infobae, el médico Jorge Franchella, director del Programa de Actividad Física y Deporte del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, señaló que la velocidad, la longitud del paso y la actitud al caminar pueden incidir en el aporte de esta práctica al descenso de peso. El especialista recomendó convertirla en un hábito cotidiano y aclaró que los mejores resultados se obtienen junto con una alimentación adecuada y descanso.

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Los 30 minutos pueden hacerse de una sola vez o dividirse en tramos. Tres caminatas rápidas de 10 minutos, por ejemplo, pueden facilitar que la actividad encuentre lugar en la jornada. La recomendación para alguien sedentario es comenzar con una duración y un ritmo que pueda sostener, y aumentarlos de forma gradual.

Ante enfermedad cardíaca, recuperación de un infarto o cirugía, dolor en el pecho, mareos o falta de aire inusual, es necesario consultar antes de comenzar o aumentar la exigencia. La Heart Foundation recomienda esa evaluación para adaptar la actividad a cada condición de salud.