Un médico argentino fue designado miembro honorario de la Academia Brasileña de Cirujanos Plásticos Escritores

La designación de Ricardo Jorge Losardo reconoció su trayectoria en cirugía plástica, su labor docente y su participación en entidades profesionales de la Argentina.

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El cirujano plástico y docente argentino Ricardo Jorge Losardo fue designado Académico Honorario Extranjero de la Academia Brasileña de Cirujanos Plásticos Escritores, una distinción que lo convirtió en el único integrante no brasileño de la nueva institución.

El reconocimiento fue entregado esta semana en la sede de la Asociación Médica Paulista, en São Paulo. Allí se constituyó formalmente la Academia Brasileña de Cirujanos Plásticos Escritores (ABCPE), con especialistas llegados desde diferentes regiones de Brasil y el propósito de recuperar la historia de la especialidad mediante la investigación y la producción escrita.

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Losardo fue el único académico honorario extranjero de la nueva entidad

La ABCPE comenzó sus actividades con 30 académicos fundadores y 28 académicos honorarios. Todos los integrantes de esta última categoría son cirujanos plásticos brasileños, con una excepción: Losardo, cuya incorporación fue resuelta en carácter de Académico Honorario Extranjero.

Ricardo Losardo había sido incorporado en 2025 como miembro honorario a la Academia Brasileña de Historia de la Medicina (Marlene Fonseca)

La designación tuvo en cuenta su recorrido profesional, su actividad como docente y su participación en entidades vinculadas con la cirugía plástica. El médico ocupó cargos de conducción en la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y en la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires.

Además de su práctica dentro de la especialidad, Losardo desarrolla una labor sostenida en el campo de la historia de la medicina. Actualmente preside la Academia Panamericana de Historia de la Medicina y es vicepresidente de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina.

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En 2025 recibió el Premio Maestro de la Medicina Argentina. Ese mismo año fue nombrado Miembro Honorario de la Academia Brasileña de Historia de la Medicina, antecedente que amplió su vínculo académico con instituciones brasileñas.

La distinción incorpora a Losardo a la primera etapa de una academia brasileña que busca dejar registro de la evolución de la cirugía plástica y de quienes marcaron su desarrollo.

El trabajo hospitalario y la formación de especialistas completan su perfil

La actividad de Losardo reúne asistencia, enseñanza e investigación. El médico se desempeña como jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, una función vinculada con la atención de pacientes oncológicos, y es profesor titular de la cátedra de Cirugía Plástica Oncológica en la Universidad del Salvador (USAL).

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En octubre del año pasado, Losardo recibió el Premio Maestro de la Medicina Argentina en una ceremonia celebrada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (Jaime Olivos)

Ese recorrido permite dimensionar el alcance de la distinción otorgada por la entidad brasileña. Su carrera no quedó limitada a la actividad quirúrgica: también desarrolló tareas de formación para profesionales y una producción académica que, de acuerdo con antecedentes publicados en 2025, supera los 100 trabajos científicos, varios de ellos reconocidos con premios en la Argentina y en otros países.

La designación en la Academia Brasileña de Cirujanos Plásticos Escritores se suma a un reconocimiento recibido en noviembre de 2025, cuando Losardo fue incorporado como Miembro Honorario de la Academia Brasileña de Historia de la Medicina. La ceremonia se realizó en la Academia Nacional de Medicina de Río de Janeiro, bajo la presidencia de la médica Eliete Bouskela y con la participación de Lybio Martire Junior, titular de la institución brasileña.

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En aquel acto también fue nombrada miembro honorario la médica rumana Dana Baran, presidenta de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina. La doble distinción permite ubicar a Losardo dentro de una red de instituciones dedicadas a recuperar documentos, trayectorias y debates que forman parte de la evolución de las ciencias de la salud.

La historia de la medicina ocupa un lugar central en su carrera académica

Como presidente de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, Losardo encabeza una organización científica sin fines de lucro fundada el 24 de agosto de 2015 en la Universidad de Costa Rica, en San José. La entidad reúne a profesores e investigadores de las ciencias médicas, biológicas y sociales, y promueve estudios sobre el desarrollo histórico de la medicina en el continente.

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Entre sus objetivos figura impulsar la representación de los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos y difundir los aportes de América a la historia mundial de la medicina. Su vínculo con esa disciplina explica parte de las distinciones recibidas en Brasil, donde la nueva academia de cirujanos plásticos escritores fijó entre sus propósitos la preservación de la memoria de la especialidad.

El Premio Maestro de la Medicina Argentina, que Losardo recibió el año pasado, también reconoció esa trayectoria integral. Creado en 1977 por La Prensa Médica Argentina, el galardón se otorga cada año a médicos por sus méritos éticos y científicos, su aporte a la docencia, la investigación y el desarrollo institucional.

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A principios de este mes, Losardo recibió además la distinción de Miembro Distinguido de la Asociación Panamericana de Anatomía, entidad de la que es presidente honorario. La Universidad del Salvador, donde se desempeña como docente de posgrado, destacó entonces sus contribuciones a las ciencias morfológicas, la investigación y la formación de profesionales en el continente.