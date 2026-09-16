Ciencia

Un estudio descarta que los suplementos prevengan la demencia: cuál es la vitamina que destacan los especialistas

Un nuevo análisis del ensayo clínico Cosmos, que incluyó a más de 21.000 personas mayores de 60 años, determinó que las mejoras cognitivas observadas no se debieron al complejo multinutriente en general, sino a la corrección de una carencia puntual y frecuente en la vejez

Mujer con gafas lee un papel médico mientras sostiene un frasco de vitamina B12 frente a una mesa con huevos, leche, carne y pescado.
El análisis del estudio Cosmos indicó que las mejoras cognitivas en adultos mayores no previenen la demencia, sino que podrían reflejar la corrección de una deficiencia de vitamina B12 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un nuevo análisis de los datos del estudio clínico COSMOS indicó que las mejoras en la memoria y el rendimiento cognitivo observadas en adultos mayores no responden a una prevención de la demencia ni a un rejuvenecimiento cerebral, sino a la corrección de una deficiencia de vitamina B12 que suele pasar inadvertida.

El ensayo, uno de los más amplios en materia de nutrición con más de 21.000 participantes mayores de 60 años, había generado titulares entusiastas tras registrar avances en el estado mental de quienes recibieron un complejo multinutriente durante dos años.

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Sin embargo, un hallazgo llamó la atención: varios participantes mostraron mejoras en el rendimiento cognitivo y la memoria tras tomar el multinutriente, lo que derivó en titulares que hablaban de un cerebro “rejuvenecido” en dos años.

Una hélice de ADN con pequeñas marcas esféricas iluminadas y marcadas con CH3, rodeada de proteínas y estructuras moleculares.
El estudio Cosmos evaluó suplementos nutricionales en más de 21.000 participantes mayores de 60 años e incluyó grupos de control con placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para profundizar en esos resultados, investigadores realizaron un análisis de seguimiento centrado en los llamados relojes epigenéticos, marcadores moleculares en las células que reflejan el avance del envejecimiento biológico.

A diferencia de la edad cronológica, estos indicadores pueden variar: una persona de 60 años puede tener la capacidad física y mental de alguien de 30, y viceversa. El análisis detectó que quienes tomaron el multinutriente presentaban, en promedio, relojes epigenéticos levemente “más jóvenes” que los del grupo placebo.

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La advertencia sobre los relojes epigenéticos

No obstante, Martin Smollich, profesor en el Instituto de Medicina Nutricional del Hospital Universitario de Schleswig-Holstein, advierte que esta lectura requiere cautela. Según el especialista, los relojes epigenéticos son un indicador del envejecimiento, no su causa.

La analogía que usa es directa: teñirse el pelo no rejuvenece biológicamente, aunque estadísticamente las canas se asocien a mayor edad. “Los relojes epigenéticos no controlan el proceso de envejecimiento, sino que son un indicador del mismo”, señaló Smollich en un análisis publicado por Der Spiegel.

Ilustración de un cerebro humano con destellos luminosos, moléculas químicas, glóbulos rojos y frascos de laboratorio al fondo.
Algunos participantes del estudio Cosmos mejoraron su memoria y rendimiento cognitivo tras tomar el multinutriente, lo que impulsó interpretaciones sobre un supuesto rejuvenecimiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí reside el punto central del debate. El suplemento utilizado en el estudio Cosmos contenía una mezcla de vitaminas y minerales en dosis estándar, con una excepción notable: la vitamina B12 se incluía en una concentración que superaba el 1.000% de la ingesta diaria recomendada. Para Smollich, esa particularidad es determinante para interpretar los resultados.

La deficiencia de B12, clave para interpretar los resultados

La deficiencia de vitamina B12 es un problema frecuente en personas mayores de 65 años y, según estudios citados por el especialista, una parte importante de ese grupo etario presenta niveles en el límite inferior de lo normal.

Los síntomas de este déficit, pérdida de memoria, deterioro cognitivo, pueden confundirse con señales de envejecimiento normal o, en casos más graves, con cuadros de demencia. De allí que, cuando el suplemento corrigió esa carencia no diagnosticada en varios participantes, el efecto fue una mejora real en la función cognitiva, atribuida erróneamente al multinutriente en su conjunto.

La conclusión de Smollich es que los suplementos multivitamínicos no protegen contra la demencia. Lo que el estudio Cosmos puso en evidencia, según su lectura, es la importancia de detectar y tratar a tiempo la deficiencia de vitamina B12 en adultos mayores.

Cómo detectar y corregir el déficit de B12

Una médica y un paciente en una mesa con alimentos, un frasco de suplemento B12 y resultados de un análisis de sangre.
El especialista recomendó controles de vitamina B12 desde los 60 años, con análisis de sangre y medición de HoloTC, para detectar un déficit que puede confundirse con demencia o pérdida de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista recomienda realizar un análisis de sangre a partir de los 60 años como máximo para evaluar los niveles de vitamina B12, preferentemente midiendo la forma biológicamente activa conocida como HoloTC.

En caso de déficit, la corrección puede realizarse mediante alimentos ricos en esta vitamina, carne, huevos y productos lácteos, o suplementos específicos de B12, siempre con supervisión médica.

La pérdida de memoria no debe asumirse, en todos los casos, como una consecuencia inevitable de la vejez. Detrás de ese síntoma, advierte Smollich, podría haber una carencia tratable que el sistema de salud no suele detectar a tiempo.

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