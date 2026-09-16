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La reacción de Enzo Fernández a la canción que le dedicaron los hinchas del Manchester City: “Se me pone la piel de gallina”

El mediocampista argentino expresó su gratitud por el respaldo de los simpatizantes

Enzo Fernández habla de la canción que le hicieron los hinchas del Manchester City

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Enzo Fernández se refirió a la canción que le dedicó la hinchada del Manchester City durante el clásico ante el Manchester United, disputado en Old Trafford por la cuarta fecha de la Premier League. En diálogo con el sitio oficial del club, el mediocampista argentino expresó su gratitud por el respaldo de los simpatizantes desde su llegada a la institución.

“La verdad es que se me pone la piel de gallina porque desde el principio los fans, la gente de acá, me hicieron sentir como en casa y eso para un jugador es muy importante”, declaró Fernández, al sitio oficial del Manchester City.

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El público que acompañó al equipo en Old Trafford le dedicó al ex Chelsea un cántico con la melodía de Zombie, de The Cranberries: “Está en tu cabeza, Enzo, Enzo…”. La canción reflejó el respaldo que el argentino ganó a partir de su entrega en el clásico ante el United.

El mediocampista fue ovacionado por el público citizens al abandonar la cancha en el clásico de Manchester

“Bueno, muy feliz de escuchar esta canción, de que me hayan hecho esta canción y espero construir muchas cosas más con ellos, espero ganar muchos títulos juntos y disfrutar”, agregó el volante en las declaraciones difundidas por el club.

Vale recordar que algunos hinchas del Chelsea, su anterior club, lo reprobaron en sus últimos compromisos antes de cambiar de vereda. El origen de la controversia estuvo en el gol que anotó para la selección argentina contra Inglaterra en el Mundial y sus deseos de recalar en el conjunto de Manchester.

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Fernández fue titular en el triunfo por 1 a 0 sobre el Manchester United, en un partido que el City debió sostener con un hombre menos tras la expulsión de Phil Foden a los 23 minutos. El técnico Enzo Maresca lo reemplazó a los 82 minutos, después de que el argentino recibiera una tarjeta amarilla.

El mediocampista dejó el campo con la nariz sangrando tras un cruce con Harry Maguire, quien le estiró la camiseta cuando Fernández estaba en el césped. El episodio formó parte de un partido de alta tensión que exigió al City una respuesta ofensiva durante el resto del encuentro pese a la inferioridad numérica.

El elogio de la prensa inglesa

Enzo Fernández se moatró agradecido con los hinchas (Images via Reuters/Jason Cairnduff)
Enzo Fernández se moatró agradecido con los hinchas (Images via Reuters/Jason Cairnduff)

El desempeño del argentino también recibió una valoración destacada del Daily Mail, que resaltó que posee “la personalidad exacta que Maresca necesitaba para diseñar una victoria fuera de casa”. El medio inglés subrayó su aporte defensivo: “Nadie rompió el juego más que Fernández” y destacó su capacidad para cumplir un rol de caja a caja, como lo demostró con la asistencia a Erling Haaland en Oporto días antes.

El gol de la victoria, convertido por Haaland, quedó envuelto en polémica por la posición de Fernández, en fuera de juego en el momento del envío de Josko Gvardiol. El VAR determinó que el argentino no llegó a intervenir en la jugada y confirmó el tanto, aunque horas después Pro Referees admitió que la revisión no evaluó si la sola presencia de Fernández pudo incidir en la acción, aun sin haber tocado el balón.

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