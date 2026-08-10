¿Qué impacto tiene la vitamina B12 en el cerebro?

La vitamina B12 se consolida como un nutriente bajo observación por su relación con funciones neurológicas esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud del cerebro depende de múltiples factores, y la nutrición ocupa un lugar cada vez más observado por la comunidad médica. Entre los nutrientes bajo estudio, la vitamina B12 atrae atención por su vínculo con funciones neurológicas esenciales.

La vitamina B12 volvió al centro de la discusión sobre salud cerebral después de que una investigación publicada en Annals of Neurology detectara una asociación entre niveles más bajos de la forma activa de este nutriente y señales de peor funcionamiento neurológico en adultos mayores sanos.

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De acuerdo con un artículo de Women’s Health, el trabajo analizó a 231 personas mayores sin demencia ni deterioro cognitivo leve y halló diferencias en velocidad de procesamiento y lesiones en la sustancia blanca cerebral.

Un estudio en adultos mayores sanos asocia menor vitamina B12 activa con señales de peor desempeño neurológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué observó el estudio sobre vitamina B12 y cerebro

Según informó, los participantes presentaban en promedio 414,8 pmol/L de vitamina B12 en sangre, una cifra por encima del umbral de deficiencia establecido en 148 pmol/L. Aun así, los investigadores enfocaron su análisis en la fracción biológicamente activa, es decir, la parte que el organismo puede utilizar de manera efectiva.

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Ese recorte permitió detectar que las personas con valores más bajos de B12 activa mostraban respuestas más lentas ante estímulos visuales y menor velocidad de procesamiento. También señaló que las resonancias magnéticas identificaron en ese grupo una mayor presencia de lesiones en la sustancia blanca, un hallazgo que suele estudiarse por su vínculo con deterioro cognitivo y demencia.

El trabajo no estableció una relación causal ni propuso un nuevo valor de referencia para toda la población. Sí planteó que los criterios actuales para evaluar suficiencia de B12 podrían requerir revisión, sobre todo en adultos mayores.

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Pruebas cognitivas detectan respuestas visuales más lentas cuando la vitamina B12 activa es más baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen los organismos internacionales sobre los niveles adecuados

Los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos indican que la ingesta recomendada de vitamina B12 para la mayoría de los adultos desde los 19 años es de 2,4 microgramos por día. En personas embarazadas, la cifra sube a 2,6 microgramos, y durante la lactancia alcanza 2,8 microgramos.

El mismo organismo advierte que los valores de laboratorio pueden variar, aunque en muchos casos un nivel por debajo de 200 a 250 pg/mL se considera compatible con deficiencia. Los NIH también aclaran que la evaluación clínica no depende de un único número y puede incluir otros marcadores bioquímicos.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que las deficiencias de micronutrientes representan un problema de salud pública en múltiples regiones y subraya la necesidad de vigilancia nutricional en grupos vulnerables. En el caso de la vitamina B12, ese control adquiere relevancia en adultos mayores, personas con trastornos de absorción y quienes siguen dietas con baja presencia de alimentos de origen animal.

Las resonancias magnéticas vinculan niveles reducidos de vitamina B12 activa con más lesiones en la sustancia blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la vitamina B12 resulta clave para el sistema nervioso

La vitamina B12 participa en funciones esenciales del organismo. Los NIH señalan que interviene en la formación de glóbulos rojos, en la síntesis del ADN y en el mantenimiento del sistema nervioso central. Cuando sus niveles resultan insuficientes, pueden aparecer anemia, fatiga, debilidad, alteraciones sensoriales y problemas cognitivos.

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La Mayo Clinic, una institución de referencia internacional, también advierte que la carencia de B12 puede provocar síntomas neurológicos como hormigueo, trastornos del equilibrio, confusión y dificultades de memoria. Esos signos no equivalen por sí solos a un diagnóstico de demencia, aunque sí justifican una evaluación médica.

Especialistas consultados para la nota remarcaron que la B12 baja puede generar niebla mental y que sus manifestaciones incluso pueden parecerse a las de algunos cuadros de deterioro cognitivo. Esa similitud explica por qué muchos médicos solicitan mediciones de B12 en pacientes con quejas de memoria.

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La vigilancia nutricional cobra relevancia en adultos mayores, trastornos de absorción y dietas con baja presencia de alimentos de origen animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué alimentos se encuentra y cuándo consultar

Los NIH detallan que la vitamina B12 está presente sobre todo en carne, pescado, mariscos, huevos, leche y otros lácteos. También puede aparecer en cereales fortificados y otros alimentos enriquecidos. Esa distribución explica por qué las personas vegetarianas estrictas o veganas necesitan especial atención sobre su aporte nutricional, tal como indican organismos sanitarios y sociedades médicas.

El artículo de Women’s Health recogió además la recomendación de consultar con un profesional antes de iniciar suplementos. La decisión sobre dosis y formato depende del resultado de análisis de sangre, de la alimentación habitual y de posibles problemas de absorción.

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El estudio reavivó una pregunta que todavía no tiene respuesta cerrada: si los rangos considerados normales alcanzan para proteger la salud cerebral en la vejez. Por ahora, la evidencia disponible apunta a reforzar el control clínico y nutricional, mientras nuevas investigaciones intentan precisar qué nivel de vitamina B12 ofrece mayor resguardo para el cerebro.