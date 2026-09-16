Deportes

Copa Davis: Molteni y Andreozzi vuelven a formar dupla para la serie ante Turquía

Los argentinos destacaron las condiciones del Ruca Che y contaron cómo viven la preparación para el cruce del Grupo Mundial I, que se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre

El conjunto argentino de Copa Davis en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)
El conjunto argentino de Copa Davis en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)
Guardar

Con la serie ante Turquía cada vez más cerca, la Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis sigue afinando los últimos detalles de la puesta a punto en el Estadio Ruca Che de Neuquén. La serie, válida por el Grupo Mundial I, se jugará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.

Con varios días de anticipación en la ciudad, el equipo argentino continúa entrenando sobre la superficie rápida y bajo techo del estadio patagónico. En ese contexto, Andrés Molteni y Guido Andreozzi, la dupla del conjunto nacional, destacaron las condiciones de la cancha y el proceso de adaptación previo a la serie.

PUBLICIDAD

“La adaptación viene siendo muy positiva. Nos encontramos con una cancha que está muy buena y fácil para adaptarse, y haber llegado con varios días de anticipación nos permite seguir entrenando y afinando cosas. La verdad es que tanto Guido como yo nos sentimos muy cómodos con las condiciones y estamos muy contentos con el estadio y con todo lo que se armó”, fueron las palabras de Molteni.

El porteño también se refirió a la particularidad que tiene este tipo de competencias. “Los partidos de Copa Davis son aparte, no influye el ranking. Ya nos pasó en Rosario contra Kazajistán; si bien no tenían una gran clasificación, jugaron muy bien. En la Davis hay otro condimento, otras presiones y ganas de rendir, así que puede pasar cualquier cosa y los rivales se pueden potenciar. Ojalá tengamos un gran fin de semana que podamos cerrar; aportar nuestro punto sería vital y ojalá que los chicos también hagan su trabajo”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Andreozzi coincidió en la buena adaptación al escenario y destacó el recibimiento que tuvo el seleccionado desde su llegada a Neuquén. “Estamos en ese proceso de adaptación, pero la cancha está muy linda y bastante lenta. Vamos a terminar de afinar detalles en estos días y creo que vamos a llegar bien preparados. Estoy muy contento de estar en Neuquén; desde que llegamos al aeropuerto se sintió el cariño de la gente y va a ser un fin de semana muy lindo con todos ellos”.

Guido Andreozzi y Andrés Molteni durante la conferencia de prensa en la previa del duelo ante Turquía por el Grupo Mundial I de Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)
Guido Andreozzi y Andrés Molteni durante la conferencia de prensa en la previa del duelo ante Turquía por el Grupo Mundial I de Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

De cara al dobles, Guido también hizo referencia a la sociedad con Molto. “Tenemos una relación de muchos años con Andrés. Quizás va a costar un poquito tener ese entendimiento perfecto de entrada, pero nos conocemos mucho, somos muy buenos amigos y con los días de entrenamiento nos vamos a ir entendiendo cada vez más. Él conoce mi juego, yo conozco el suyo, así que en ese sentido no me preocupa”.

La dupla que forman Molteni y Andreozzi no es nueva. Entre ambos acumulan 21 partidos disputados en el circuito, con un saldo de 16 victorias y apenas cinco derrotas, lo que representa un 76% de efectividad. En ocho presentaciones conjuntas en el ATP Challenger Tour se quedaron con tres títulos: Caltanissetta 2016, y Szczecin y Buenos Aires, ambos en 2019. Ese mismo año también fueron finalistas en Génova y registraron un balance de 11 triunfos y dos derrotas.

La última vez que compartieron cancha como dupla fue en octubre de 2019, en el Challenger de Santo Domingo. Casi siete años después, la Copa Davis los vuelve a juntar, aunque en un momento muy distinto de sus carreras: hoy ambos son, ya sin discusión, especialistas consagrados del dobles.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoAndrés MolteniGuido AndreozziCopa DavisMariano ZabaletaAgustín Callerideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El posteo de Alexis Mac Allister que causó furor: las comparaciones con una icónica saga de ciencia ficción

El futbolista argentino compartió fotos con un estilismo completamente en negro que superaron los 210.000 me gusta, mientras atraviesa un buen presente futbolístico con el Liverpool en la Premier League

El posteo de Alexis Mac Allister que causó furor: las comparaciones con una icónica saga de ciencia ficción

La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

El Funebrero sufrió un traspié en su lucha por mantener la categoría en la Primera Nacional. En tanto, las imágenes de lo ocurrido en el reducto del Calamar están siendo evaluadas por la Aprevide

La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

Facundo Medina volvió a marcar en el Bayer Leverkusen, que derrotó 2-0 al Celje de Eslovenia

Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

Las grandes ligas de Estados Unidos piden prohibir de por vida a los apostadores que amenacen a deportistas

La iniciativa fue enviada a 35 jurisdicciones y al Distrito de Columbia, con mecanismos para trasladar denuncias, pruebas y datos sobre conductas abusivas hacia reguladores y fuerzas de seguridad

Las grandes ligas de Estados Unidos piden prohibir de por vida a los apostadores que amenacen a deportistas

El gran partido de Cuti Romero en la goleada de Atlético de Madrid: del remate que casi termina en grito al elogio de Simeone

El Colchonero se impuso por 4-0 ante el Osasuna y el defensor argentino cerró una buena actuación en la previa al clásico ante el Real Madrid: “Nos vemos el domingo”

El gran partido de Cuti Romero en la goleada de Atlético de Madrid: del remate que casi termina en grito al elogio de Simeone

MALDITOS NERDS

Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

Dragon Quest supera los 100 millones de copias vendidas tras cuatro décadas

Acompañado a la fuerza: Un análisis sobre Wolverine y el diseño de juegos AAA

Sega detecta que ‘Like a Dragon’ atrae fans más allá de los juegos

Jessica Chastain acecha como un demonio en el nuevo tráiler de ‘La otra madre’

‘Aniimo’ debuta con más de 106.000 jugadores en Steam y reseñas divididas

ENTRETENIMIENTO

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Huella salvadoreña en la Gran Manzana: Fátima Cuéllar y Daysi Navarro deslumbraron en la Semana de la Moda en Nueva York

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

INFOBAE AMÉRICA

Ejército halla a 17 haitianos hacinados dentro de vehículo e intercepta a conocido contrabandista de migrantes en Dominicana

Ejército halla a 17 haitianos hacinados dentro de vehículo e intercepta a conocido contrabandista de migrantes en Dominicana

Honduras: embalses de la capital entran en nivel crítico ante reducción de reservas de agua

Oposición pide la renuncia de Rodrigo Chaves tras enfrentamiento con ciudadano durante actos patrios en Costa Rica

La CIDH solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas urgentes para nueve presos en Nicaragua

Supuesto cabecilla fue detenido tras la incautación de 168 paquetes de presunta cocaína en República Dominicana