Copa Davis: Molteni y Andreozzi vuelven a formar dupla para la serie ante Turquía

El conjunto argentino de Copa Davis en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)

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Con la serie ante Turquía cada vez más cerca, la Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis sigue afinando los últimos detalles de la puesta a punto en el Estadio Ruca Che de Neuquén. La serie, válida por el Grupo Mundial I, se jugará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.

Con varios días de anticipación en la ciudad, el equipo argentino continúa entrenando sobre la superficie rápida y bajo techo del estadio patagónico. En ese contexto, Andrés Molteni y Guido Andreozzi, la dupla del conjunto nacional, destacaron las condiciones de la cancha y el proceso de adaptación previo a la serie.

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“La adaptación viene siendo muy positiva. Nos encontramos con una cancha que está muy buena y fácil para adaptarse, y haber llegado con varios días de anticipación nos permite seguir entrenando y afinando cosas. La verdad es que tanto Guido como yo nos sentimos muy cómodos con las condiciones y estamos muy contentos con el estadio y con todo lo que se armó”, fueron las palabras de Molteni.

El porteño también se refirió a la particularidad que tiene este tipo de competencias. “Los partidos de Copa Davis son aparte, no influye el ranking. Ya nos pasó en Rosario contra Kazajistán; si bien no tenían una gran clasificación, jugaron muy bien. En la Davis hay otro condimento, otras presiones y ganas de rendir, así que puede pasar cualquier cosa y los rivales se pueden potenciar. Ojalá tengamos un gran fin de semana que podamos cerrar; aportar nuestro punto sería vital y ojalá que los chicos también hagan su trabajo”.

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Por su parte, Andreozzi coincidió en la buena adaptación al escenario y destacó el recibimiento que tuvo el seleccionado desde su llegada a Neuquén. “Estamos en ese proceso de adaptación, pero la cancha está muy linda y bastante lenta. Vamos a terminar de afinar detalles en estos días y creo que vamos a llegar bien preparados. Estoy muy contento de estar en Neuquén; desde que llegamos al aeropuerto se sintió el cariño de la gente y va a ser un fin de semana muy lindo con todos ellos”.

Guido Andreozzi y Andrés Molteni durante la conferencia de prensa en la previa del duelo ante Turquía por el Grupo Mundial I de Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

De cara al dobles, Guido también hizo referencia a la sociedad con Molto. “Tenemos una relación de muchos años con Andrés. Quizás va a costar un poquito tener ese entendimiento perfecto de entrada, pero nos conocemos mucho, somos muy buenos amigos y con los días de entrenamiento nos vamos a ir entendiendo cada vez más. Él conoce mi juego, yo conozco el suyo, así que en ese sentido no me preocupa”.

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La dupla que forman Molteni y Andreozzi no es nueva. Entre ambos acumulan 21 partidos disputados en el circuito, con un saldo de 16 victorias y apenas cinco derrotas, lo que representa un 76% de efectividad. En ocho presentaciones conjuntas en el ATP Challenger Tour se quedaron con tres títulos: Caltanissetta 2016, y Szczecin y Buenos Aires, ambos en 2019. Ese mismo año también fueron finalistas en Génova y registraron un balance de 11 triunfos y dos derrotas.

La última vez que compartieron cancha como dupla fue en octubre de 2019, en el Challenger de Santo Domingo. Casi siete años después, la Copa Davis los vuelve a juntar, aunque en un momento muy distinto de sus carreras: hoy ambos son, ya sin discusión, especialistas consagrados del dobles.

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