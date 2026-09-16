Nicaragua

El ICE detuvo en Virginia al opositor nicaragüense Denis Palacios Hernández, uno de los expulsados por el régimen

El excarcelado de 38 años fue sacado de Managua en 2023 junto a otros 221 reos de conciencia y luego despojado de su ciudadanía, fue interceptado cuando iba a su empleo, según el Grex

ICE notificó al guatemalteco una orden de comparecencia ante un juez de inmigración mientras avanza el proceso de expulsión y deportación.
Imagen de referencia de detenciones realizadas por ICE. Foto de archivo
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo este miércoles al opositor nicaragüense Denis Javier Palacios Hernández, uno de los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua en febrero de 2023 y privados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Palacios Hernández, de 38 años, fue arrestado en Virginia cuando se dirigía a su empleo en una empresa dedicada a la comercialización de pollo, según informó el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex).

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El colectivo, que reúne a opositores que estuvieron detenidos en el marco de la crisis política nicaragüense, indicó que Palacios cuenta con un permiso de trabajo vigente y tiene un proceso de asilo en trámite en Estados Unidos.

“El señor Palacios es un buen ciudadano. No ha cometido delito y debería ser liberado a lo inmediato, dejando que pueda continuar su proceso de asilo en paz”, expresó el Grex en una declaración citada por la agencia EFE.

Imagen de referencia: Fotografía tomada el pasado 26 de mayo, en la que se captó la detención de un manifestantes por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, frente al reclusorio Delaney Hall, en Newark (NJ, EE.UU.). EFE/Olga Fedorova
Imagen de referencia: Fotografía tomada el pasado 26 de mayo, en la que se captó la detención de un manifestantes por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, frente al reclusorio Delaney Hall, en Newark (NJ, EE.UU.). EFE/Olga Fedorova

Detención y expulsión de Nicaragua en 2023

Denis Javier Palacios Hernández fue detenido el 23 de julio de 2019. Permaneció encarcelado hasta el 9 de febrero de 2023, cuando el régimen de Nicaragua liberó a 222 presos políticos y los trasladó en un avión hacia Estados Unidos.

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Entre los liberados había dirigentes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, empresarios y antiguos diplomáticos. Tras la expulsión, las autoridades nicaragüenses los declararon “traidores a la patria”, los despojaron de su nacionalidad y les retiraron sus derechos políticos.

Palacios llegó a territorio estadounidense con el aval del Departamento de Estado, como parte de la operación que permitió la recepción de los excarcelados. El arresto de este miércoles plantea interrogantes sobre su situación migratoria, pese a que su solicitud de protección internacional continúa bajo análisis.

El Grex remarcó que el opositor es soltero, no tiene hijos y carece de antecedentes delictivos. La organización reclamó su liberación para que pueda continuar el proceso de asilo sin permanecer bajo custodia migratoria.

Vista trasera de dos personas con abrigos oscuros y mochilas, mirando una bandera de Nicaragua colgada de una reja en París, con edificios europeos borrosos al fondo.
Dos figuras de espaldas observan la bandera de Nicaragua desplegada sobre una reja en París bajo un cielo gris, evocando una profunda nostalgia y una denuncia silenciosa de su situación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arresto del periodista Luis Galeano en Orlando

La detención de Palacios se conoció dos días después del arresto de Luis Galeano, periodista nicaragüense y director del programa de análisis y debate Café con Voz, crítico del Gobierno de Managua.

Galeano, de 48 años, fue detenido el lunes en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber, de acuerdo con el testimonio de su esposa, Deykell Santamaría. El comunicador también fue desnacionalizado por las autoridades nicaragüenses.

Según Santamaría, el periodista será llevado a un centro de detención para migrantes y tiene una audiencia prevista para el 2 de octubre. No se difundieron detalles oficiales sobre los argumentos migratorios que motivaron su arresto.

Los dos casos involucran a nicaragüenses que fueron expulsados de su país y recibidos en Estados Unidos tras su excarcelación.

La crisis política nicaragüense desde 2018

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando una serie de protestas contra el Gobierno de Ortega derivó en una respuesta represiva de las autoridades. Desde entonces, decenas de dirigentes opositores, periodistas, sacerdotes, activistas y defensores de derechos humanos abandonaron el país o fueron encarcelados.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

La situación se profundizó antes de las elecciones generales de noviembre de 2021. Ortega, de 80 años, obtuvo un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en unos comicios celebrados mientras varios de sus principales rivales estaban presos.

Posteriormente, una parte de esos detenidos fue expulsada del país, mientras otros permanecieron en prisión o enfrentaron procesos judiciales. El régimen sostuvo que los opositores participaron en acciones para desestabilizar al Estado, una acusación que los críticos de Ortega rechazan.

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