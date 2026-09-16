El Salvador reconoce a los medallistas de Santo Domingo 2026 y a otros deportistas ganadores en competencias internacionales

El INDES entregó incentivos económicos a la delegación de El Salvador que compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y a 10 atletas más./ (Secretaría de Prensa)

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El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) entregó incentivos económicos a integrantes de la delegación que compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de reconocer a otros 10 atletas que obtuvieron resultados en torneos internacionales durante el año.

La ceremonia tuvo lugar este 16 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples del Estadio de Deportes de Playa.

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Según informó el INDES en sus publicaciones oficiales, el acto incluyó premios para medallistas salvadoreños y un incentivo para sus entrenadores, equivalente al 20% del monto otorgado a cada deportista.

La entidad señaló que el programa Esfuerzo y Gloria busca respaldar a los atletas en su preparación y reconocer los resultados obtenidos en competencias fuera del país.

El presidente del INDES, René Martínez, encabezó la actividad y destacó los 24 podios logrados por la representación salvadoreña en Santo Domingo.

De acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la delegación cerró su participación con seis medallas de oro, cuatro de plata y 14 de bronce.

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El Salvador cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 24 medallas: seis de oro, cuatro de plata y 14 de bronce. / (INDES)

“Santo Domingo nos deja muchas experiencias que vale la pena recordar”, expresó Martínez, según difundió la Secretaría de Prensa. El funcionario subrayó el desempeño de la atleta Ivonne Nochez, quien obtuvo cuatro preseas y regresó con dos oros y dos platas. También mencionó a los representantes del tiro con arco compuesto, quienes sumaron dos medallas doradas.

Entre los reconocidos estuvo el arquero Roberto Hernández, quien recibió un cheque por 3,000 dólares por la medalla de plata individual que consiguió en el Campeonato Panamericano de Tlaxcala, México. La información fue divulgada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia en una de las publicaciones sobre el acto de premiación.

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Hernández también integró, junto con Douglas Nolasco y Miguel Véliz, el equipo que ganó el oro en tiro con arco compuesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por ese resultado colectivo, los tres deportistas recibieron un premio de 8,000 dólares, según precisó el INDES.

El equipo salvadoreño de tiro con arco compuesto ganó el oro en Santo Domingo 2026 y Roberto Hernández, Douglas Nolasco y Miguel Véliz recibieron 8,000 dólares por ese resultado./ (INDES)

La institución indicó además que el entrenador Carlos Salvador recibió un incentivo correspondiente al 20% del premio destinado a los arqueros. El organismo explicó que el beneficio para los técnicos forma parte del esquema de reconocimientos a los equipos que lograron medallas.

Durante su discurso, Martínez afirmó que una presea representa el desenlace de un proceso que incluye preparación, sacrificios y decisiones complejas. “Cuando vemos una medalla solo vemos el resultado final”, sostuvo el presidente del INDES, de acuerdo con el mensaje difundido por la institución deportiva.

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La ceremonia incluyó un reconocimiento para el tenista Marcelo Arévalo, quien recibió 5,000 dólares por el título de dobles mixtos que ganó en Wimbledon 2026 junto con la letona Jelena Ostapenko, según la Secretaría de Prensa.

También fue premiado el grupo de atletas de bádminton que representó al país en Santo Domingo 2026. Las imágenes oficiales muestran un cheque por 5,000 dólares a nombre de Daniela Hernández, Fátima Centeno, Gabriela Barrios, Javier Alas, Manuel Mejía, Margaret Revelo, Melvin Calzadilla y Uriel Canjura.

Marcelo Arévalo recibió 5,000 dólares por su título de dobles mixtos en Wimbledon 2026 y el equipo de bádminton también fue distinguido por el INDES./ (Secretaría de Prensa)

El INDES señaló que, además de los medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el reconocimiento alcanzó en total a 10 deportistas que “pusieron en alto el nombre de El Salvador” en distintos certámenes internacionales durante 2026.

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Las publicaciones de la Secretaría de Prensa también mostraron una fotografía grupal con los deportistas y entrenadores que participaron de la actividad. El acto reunió a representantes de varias disciplinas, entre ellas tiro con arco, tenis y bádminton, bajo el programa Esfuerzo y Gloria del INDES.

El evento se realizó después de la participación salvadoreña en Santo Domingo, que se desarrolló del 24 de julio al 8 de agosto. La delegación volvió de esa cita regional con 24 medallas y con varios atletas que ahora recibieron apoyo económico por sus resultados.