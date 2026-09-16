PIB de Panamá aumentó 6.4% en el segundo trimestre

La economía panameña acumuló un crecimiento de 5.5% durante la primera mitad de 2026, impulsada principalmente por logística y comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía panameña creció 6.4% durante el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por el transporte, el comercio y las actividades vinculadas con el sector externo. El resultado superó el aumento registrado durante los primeros tres meses del año y elevó a 5.5% la expansión acumulada hasta junio.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Producto Interno Bruto alcanzó $20,069.2 millones entre abril y junio, lo que representó $1,204.3 millones adicionales frente a los $18,864.9 millones del segundo trimestre de 2025. Estas cifras permiten conocer cuánto aumentó realmente la producción de bienes y servicios sin que el resultado sea alterado por los precios.

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El crecimiento tomó velocidad durante el periodo analizado. En el primer trimestre, la actividad económica había aumentado aproximadamente 4.8% frente a los mismos meses de 2025, al pasar de $21,524 millones a $22,556.5 millones. La tasa del segundo trimestre fue 1.6 puntos porcentuales mayor, lo que refleja un fortalecimiento del ritmo de expansión de la economía.

La lectura cambia cuando se comparan directamente ambos trimestres de 2026. Entre abril y junio, el valor producido fue 11% menor que entre enero y marzo, pero esto no contradice la aceleración señalada anteriormente. La primera comparación mide el crecimiento frente a 2025, mientras la segunda enfrenta dos periodos del mismo año con comportamientos económicos diferentes.

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El transporte creció 12.8% gracias al desempeño de las operaciones del Canal, los puertos, la aviación y la movilidad terrestre. Cortesía

Cada trimestre está condicionado por factores como el turismo, las cosechas, las jornadas laborales, el comercio y la ejecución de proyectos. Por ello, una diferencia entre los valores del primer y segundo trimestre no significa automáticamente que la economía haya retrocedido.

Al comparar cada periodo con los mismos meses del año anterior, Panamá pasó de crecer 4.8% en el primer trimestre a 6.4% en el segundo. Durante toda la primera mitad de 2026, la economía produjo $42,625.7 millones, frente a $40,388.9 millones en 2025, lo que representó un aumento acumulado de 5.5% hasta junio.

Transporte, almacenamiento y correo encabezaron los resultados con un crecimiento de 12.8% durante el segundo trimestre. Las operaciones del Canal, el movimiento portuario, el transporte aéreo y los servicios terrestres respaldaron el desempeño, mientras MiBus movilizó 12.9% más pasajeros y el Metro de Panamá incrementó su demanda en 7.6%.

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Los ingresos del Canal por peajes aumentaron 13.6%, favorecidos por un mayor número de tránsitos diarios y los servicios prestados a las embarcaciones. En los puertos, el movimiento de contenedores y la carga a granel crecieron 4.1%, mientras la carga general registró un aumento de 127.4% frente al segundo trimestre de 2025.

La construcción aumentó solamente 1.3% debido a que la menor ejecución de obras públicas limitó el avance de los proyectos privados. Cortesía MOP

El comercio al por mayor y menor avanzó 11.6%, debido a mayores importaciones de combustibles, alimentos, bebidas, maquinaria y materiales de construcción. La Zona Libre de Colón también incrementó sus reexportaciones de productos químicos, equipos eléctricos, aparatos de imagen y sonido, textiles y manufacturas. Con este resultado, el sector acumuló un crecimiento semestral de 8.8%.

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La agricultura aumentó 9.6%, apoyada por la producción de arroz y la recuperación de varios productos destinados a los mercados internacionales. El volumen exportado de banano creció 242.6%, mientras los envíos de piña subieron 14.6%, los de sandía 52.6% y los de melón 97.5%. En contraste, la producción de maíz disminuyó 13% durante el periodo.

El suministro de electricidad y agua creció 7.5%, debido principalmente al aumento de 11.6% en la generación térmica, 9.8% en transmisión y 6.7% en distribución. La producción mediante fuentes renovables disminuyó, mientras la facturación de agua apenas avanzó 0.6% por un mayor consumo de los hogares y los comercios.

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La industria manufacturera avanzó 3.8% por el aumento en la producción de carnes, bebidas, cemento, cal, yeso y concreto premezclado. Hoteles y restaurantes crecieron 3.2%, apoyados por una mayor llegada de visitantes internacionales, aunque los servicios de restaurantes disminuyeron. Las actividades inmobiliarias subieron 3.1% y los servicios privados de salud aumentaron en igual proporción.

Información y comunicación cayó 1.8% por una reducción de la demanda de telefonía móvil, internet y televisión por cable. EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO

La construcción creció solo 1.3%, pese al avance de edificaciones residenciales y no residenciales desarrolladas por empresas privadas. El resultado fue limitado por la menor ejecución de obras públicas de infraestructura. Aunque perdió impulso entre abril y junio, la actividad mantuvo un crecimiento de 4.5% durante la primera mitad del año.

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Información y comunicación fue la única gran actividad que retrocedió, con una caída de 1.8% provocada por la menor demanda de telefonía móvil, internet y televisión por cable. También disminuyeron la producción de leche y huevos, la elaboración de lácteos y azúcar, las exportaciones de pescado fresco, la generación renovable y las ventas de billetes de lotería.

Las actividades financieras y de seguros avanzaron 2.1%, respaldadas por las comisiones obtenidas por los bancos y el crecimiento de los préstamos al sector privado. Los créditos comerciales, hipotecarios y de consumo personal mostraron resultados favorables, mientras las aseguradoras recibieron mayores aportes de salud y vida individual. Sin embargo, el sector apenas creció 0.8% durante el semestre.

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Los resultados muestran una recuperación amplia, pero no todas las actividades avanzaron con la misma intensidad. El transporte y el comercio aportaron la mayor parte del aumento, mientras la construcción registró un crecimiento moderado. Dentro de sectores que terminaron en terreno positivo también hubo productos y servicios específicos que redujeron su actividad.

El crecimiento de 5.5% alcanzado hasta junio se encuentra por encima de las proyecciones anuales conocidas para Panamá, aunque todavía faltan seis meses para cerrar el año. El Gobierno espera una expansión cercana a 4%, mientras el Fondo Monetario Internacional calcula que la economía crecerá 3.8% durante 2026.

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El Banco Mundial proyecta un aumento de 4.1%, mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubica su estimación para Panamá alrededor de 4.4%. La economía podría perder velocidad durante el segundo semestre y aun terminar dentro de esos rangos. Por ahora, el resultado supera las previsiones nacionales e internacionales, sostenido especialmente por la logística y el comercio.