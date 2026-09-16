Ciencia

Distinguen a un médico argentino con uno de los galardones más prestigiosos de la oftalmología global

La Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva reconoció al mendocino Roger Zaldivar y destacó su trayectoria y los aportes fundamentales al rubro. Su padre, Roberto, recibió el mismo premio hace 28 años

Roger Zaldivar
Roger Zaldivar recibió el Lans Distinguished Lecturer Award de la ISRS durante el congreso de la European Society of Cataract and Refractive Surgeons en Londres.
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El oftalmólogo argentino Roger Zaldivar fue distinguido con el Lans Distinguished Lecturer Award, uno de los reconocimientos otorgados por la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva (ISRS). La ceremonia tuvo lugar durante el congreso de la European Society of Cataract and Refractive Surgeons, realizado en Londres.

El premio lleva el nombre de Leendert Jan Lans, oftalmólogo neerlandés considerado uno de los pioneros de la cirugía refractiva incisional.

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La distinción es una de las más prestigiosas en el rubro y suma un antecedente familiar. En 1998, Roberto Zaldivar, padre de Roger, fue el primer argentino en obtener este premio de la ISRS.

Cada año, la ISRS entrega el reconocimiento a especialistas cuyas investigaciones, desarrollos o aportes tecnológicos tuvieron impacto en la cirugía refractiva y en la práctica oftalmológica. En el caso de los Zaldivar, la distinción vincula el trabajo de tres generaciones dedicadas a la innovación, la docencia y el desarrollo de la oftalmología desde Mendoza.

Doctor Zaldivar (Linkedin Roger Zaldivar)
La distinción de la ISRS vincula el trabajo de tres generaciones de la familia Zaldivar dedicadas a la innovación, la docencia y el desarrollo de la oftalmología desde Mendoza.

En paralelo a este reconocimiento, Roger Zaldivar suma una destacada proyección internacional. En 2026, la publicación británica The Ophthalmologist lo incluyó por segundo año consecutivo en su Power List 2026, la cual distingue a los 50 líderes más influyentes a nivel global en el campo ocular.

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El médico es el único especialista de Sudamérica y de América Latina presente en la nómina de este año, elaborada tras analizar el trabajo de innovadores que modificaron las posibilidades del futuro de la disciplina en los últimos 12 a 18 meses, según informó el canal oficial de Instagram de los premios.

La publicación detalló que, durante el período comprendido entre agosto de 2024 y febrero de 2026, la labor de Roger Zaldivar se enfocó en integrar la atención clínica con tecnología de vanguardia, en particular la inteligencia artificial y el análisis de macrodatos. Este enfoque apunta a elevar los niveles de precisión y seguridad en los procedimientos de cataratas y cirugía refractiva, manteniendo los resultados del paciente en el centro de la práctica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Instituto Zaldivar fue distinguido por Newsweek como la mejor clínica privada de América Latina en cirugía de cataratas entre más de 1.000 instituciones evaluadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las herramientas que se utilizan en clínicas de más de 60 países

El informe de The Ophthalmologist señala que la motivación del profesional argentino surge de abordar desafíos históricos del sector, tales como la medición imprecisa de las lentes intraoculares fáquicas, la satisfacción subóptima de quienes se operan y el acceso acotado a evidencia médica del mundo real.

Frente a este escenario, el médico promovió la democratización de herramientas clínicas avanzadas para centros de todo el planeta, extendiendo el uso de análisis basados en datos hacia subespecialidades como glaucoma, retina y ojo seco.

Entre los desarrollos recientes destacados por el sitio oficial del ranking sobresale ICLGuru. Se trata de una herramienta impulsada por inteligencia artificial diseñada para la medición de lentes intraoculares fáquicas a partir de datos de biomicroscopía ultrasónica (UBM).

A finales de 2025, la plataforma había sido adoptada por más de 450 clínicas en más de 60 países. Su uso permite asistir a miles de pacientes mensualmente con alta precisión en la predicción de la bóveda craneal, reducción en los errores de tamaño y disminución de complicaciones como la bóveda excesiva, lo que incrementa la elegibilidad en casos extremos.

En cuanto a la plataforma digital RevaiCare, respaldada también por inteligencia artificial, el reporte indica que el médico logró recopilar grandes volúmenes de indicadores clínicos y de medidas de resultados reportados directamente por los pacientes (PROMs).

El Lans Distinguished Lecturer Award reconoce aportes con impacto en la cirugía refractiva y suma un antecedente familiar, ya que Roberto Zaldivar fue el primer argentino en ganarlo en 1998.
El Lans Distinguished Lecturer Award reconoce aportes con impacto en la cirugía refractiva y suma un antecedente familiar, ya que Roberto Zaldivar fue el primer argentino en ganarlo en 1998.

Esta base de datos alimenta predicciones postoperatorias que fueron certificadas por un estudio científico en 2025, lo que valida la efectividad del sistema y fomenta la colaboración entre instituciones internacionales. En la actualidad, RevaiCare funciona en más de 20 países con el objetivo de extender procesos clínicos estandarizados a áreas como cataratas, retina, glaucoma y ojo seco.

El desarrollo del Instituto Zaldivar consolida un modelo médico de alcance regional y global

“Estoy muy emocionado y, por supuesto, muy orgulloso, tanto en lo personal como especialmente por mi equipo, porque, aunque soy la cabeza visible, formo parte de un equipo que realiza un esfuerzo enorme. Haber sido mencionados en esta lista por segundo año consecutivo representa un gran privilegio para nosotros”, valoró Roger Zaldivar en diálogo con Infobae al referirse al reconocimiento internacional.

En sus declaraciones a este medio, el especialista detalló el alcance de la tecnología aplicada desde la región: “Hoy, especialmente, contamos con una solución que se está usando en el mundo entero: un algoritmo que calcula el tamaño ideal del lente a colocar, utilizado en casi todos los países y con una adopción cada día mayor, logrando resultados muy positivos que impactan en la calidad de vida de los pacientes”.

“Para nosotros es un gran reconocimiento, pero, por sobre todo, nos da muchísimo orgullo saber que desde Mendoza y Buenos Aires estamos llegando a clínicas en todo el mundo, que están usando nuestras soluciones de inteligencia artificial para calcular los lentes de sus pacientes”, sumó el experto.

Paciente de perfil apoya el rostro en un equipo médico con luz azul dirigida a su ojo mientras una mano con guante ajusta el aparato.
La Fundación Zaldivar impulsa campañas gratuitas para la prevención y tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del profesional en los rankings internacionales responde a una continuidad de la labor científica iniciada por su padre. Roberto Zaldivar cosechó múltiples reconocimientos internacionales por sus aportes al desarrollo de la lente ICL y de la cirugía refractiva. Tal como explicó el propio Roger en diálogos anteriores con Infobae: “Mi padre ha sido reconocido por sus aportes pioneros en lentes fáquicas ICL, siendo considerado internacionalmente como uno de los ‘padres’ de esta técnica”.

Esta labor médica y tecnológica se canaliza a través del Instituto Zaldivar, establecimiento creado por la familia que recientemente fue distinguido como la mejor clínica privada de América Latina en cirugía de cataratas por la revista Newsweek. El ranking, que evaluó a más de 1.000 instituciones de la región, destacó la capacidad técnica, médica y humana de la entidad, así como su influencia en la medicina ocular global.

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