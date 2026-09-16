Costa Rica y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad y migración tras reunión entre Manuel Tovar y Marco Rubio

El canciller Manuel Tovar se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este miércoles en Washington D. C. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

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El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, se reunió en Washington D. C. con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro de alto nivel enfocado en el fortalecimiento de la relación bilateral y en asuntos considerados prioritarios para ambos gobiernos, entre ellos seguridad, crimen organizado, migración y oportunidades económicas. La reunión se llevó a cabo en la sede del Departamento de Estado.

El encuentro también incorporó asuntos económicos. Ambas partes destacaron la necesidad de fortalecer los mercados y las cadenas de valor, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo y profundizar los vínculos económicos entre los dos países.

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Laura Fernández reveló otros temas de la agenda

Horas después, durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno, la presidenta Laura Fernández Delgado amplió los objetivos de la gira del canciller y señaló que las conversaciones en Estados Unidos tenían dos grandes ejes.

El primero, explicó, consiste en “seguir fortaleciendo la cooperación bilateral que tenemos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional”.

El segundo está relacionado con el posicionamiento de Costa Rica como destino para empresas estadounidenses.

Fernández indicó que la delegación busca “seguir mostrando a Costa Rica como un país competitivo para atraer inversiones y generar más empleos” y añadió que durante las reuniones se discutirían también aranceles, políticas de atracción de empresas estadounidenses y programas de cooperación.

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La mandataria aseguró que Tovar le ha mantenido informada sobre el desarrollo de la gira y afirmó que, hasta ese momento, las reuniones habían avanzado de manera satisfactoria.

La agenda del canciller en Washington no se limitó al encuentro con Rubio. Tovar también programó reuniones con congresistas republicanos y demócratas, como parte de los contactos políticos que Costa Rica mantiene con distintos sectores del Congreso estadounidense.

De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno costarricense, esas conversaciones forman parte de una estrategia para tratar asuntos de interés nacional y ampliar la cooperación entre ambos países.

Las autoridades también analizaron los riesgos asociados con la minería ilegal y la pesca irregular. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Douglas Soto permanecerá en Washington

La gira coincidió además con el proceso para que el segundo vicepresidente de Costa Rica, Douglas Soto Campos, asuma la representación diplomática del país en Estados Unidos.

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Fernández explicó durante la conferencia que uno de los objetivos del viaje de Tovar era acompañar a Soto dentro de su proceso de acreditación como embajador.

La presidenta destacó la importancia que atribuye su Gobierno a la relación con Washington y explicó que esa fue una de las razones para enviar a uno de sus vicepresidentes a la misión diplomática estadounidense.

“Nuestros intereses con Estados Unidos son tan importantes que yo tomé la decisión, aunque me va a hacer falta aquí, de enviar a Douglas”, manifestó Fernández.

El Ministerio de Relaciones Exteriores identifica actualmente a Douglas Soto Campos como embajador designado de Costa Rica en Estados Unidos. Su nombramiento fue oficializado por el Consejo de Gobierno a comienzos de septiembre después de que Washington concediera el beneplácito correspondiente.

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Fernández indicó que Soto permanecerá de manera estable en Washington una vez completado el proceso diplomático y que únicamente regresaría al país cuando la Presidencia requiera su participación en un asunto específico.

El segundo vicepresidente Douglas Soto fue designado para asumir como embajador de Costa Rica en Estados Unidos. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Seguridad y economía en la relación bilateral

La seguridad se mantiene como uno de los principales componentes de la agenda entre ambos gobiernos. Costa Rica busca profundizar la cooperación estadounidense frente al narcotráfico y otras modalidades del crimen transnacional, en momentos en que las autoridades nacionales han señalado reiteradamente la expansión de estructuras criminales y actividades ilícitas vinculadas con distintas regiones del país.

En el ámbito económico, la reunión también se produjo en un contexto en el que Costa Rica intenta ampliar su participación en cadenas internacionales de producción y atraer inversión estadounidense. En junio, el país formalizó su incorporación a Pax Silica, una iniciativa impulsada por Estados Unidos relacionada con tecnologías críticas, semiconductores e inteligencia artificial. En esa oportunidad, Tovar afirmó que el acercamiento buscaba generar oportunidades de inversión y fortalecer la seguridad económica.

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